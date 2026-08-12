¡Pierde la cabeza! Nahuel Guzmán se va expulsado por empujar al árbitro en la Leagues Cup

El portero de Tigres fue expulsado tras empujar al árbitro Iván Barton en los minutos finales del partido y dejó a su equipo con nueve jugadores ante Vancouver

Nahuel Guzmán volvió a quedar en el centro de la atención durante el partido de Tigres frente a Vancouver por la jornada 3 de la Leagues Cup. El guardameta argentino fue expulsado en los minutos finales después de empujar al árbitro Iván Barton, cuando el conjunto regiomontano buscaba mantenerse con opciones dentro del encuentro.

La acción se produjo a minutos de que acabara el partido. Tigres intentaba reanudar el juego con rapidez y Guzmán tomó el balón para mover el esférico tras marcarse una falta en mediocampo. Mientras acomodaba el esférico, Barton se acercó para controlar la reanudación. En ese momento, el portero extendió uno de sus brazos y terminó empujando al silbante.

El árbitro detuvo de inmediato el juego y mostró la tarjeta roja al arquero por la acción. Guzmán intentó explicar que no había identificado a la persona que estaba frente a él, pero la decisión se mantuvo.

La expulsión dejó a Tigres con nueve futbolistas en el campo, ya que minutos antes Diego Lainez también había recibido la tarjeta roja tras reclamar una decisión arbitral.

¡PARA EL OLVIDO! 😵‍💫🐯



Tigres no solo dejó escapar la ventaja… también se quedó sin dos piezas importantes: Diego Lainez y Nahuel Guzmán, ambos expulsados. 🟥🟥



¿El árbitro andaba sensible o qué? 👀🔥#LeaguesCup2026 #LeaguesCupEnImagen pic.twitter.com/9B4mPurKnT — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) August 12, 2026

El contexto complicó todavía más el cierre para el equipo regiomontano. Con el marcador empatado y la necesidad de buscar el resultado, Tigres tuvo que afrontar los últimos minutos con dos jugadores menos.

Guzmán abandonó el terreno después de discutir la decisión y dirigirse hacia el túnel de vestidores. Las cámaras de la transmisión también captaron al guardameta mientras arrojaba algunos objetos durante su recorrido fuera de la cancha.

La conducta del portero podría ser revisada por el comité disciplinario de la Leagues Cup para determinar si existe una sanción adicional por el contacto con el árbitro y por lo ocurrido después de su expulsión.

El episodio se suma a otros momentos en los que Guzmán ha recibido sanciones o cuestionamientos por su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Tigres deberá esperar el reporte arbitral y la resolución disciplinaria para conocer el alcance de la sanción, mientras que la expulsión de Lainez también quedará sujeta a las disposiciones reglamentarias del torneo.

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