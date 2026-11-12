¡Todas las miradas en el chef! Stephen Curry abandona el encuentro ante Rockets tras lesión abdominal

El base de Golden State Warriors salió del partido contra Houston durante el primer cuarto y no regresó por dicha molestia

Curry sale lesionado. | Captura de pantalla ESPN.

Los Golden State Warriors recibieron una dura noticia durante su visita a los Houston Rockets, luego de que Stephen Curry tuviera que abandonar el partido de este miércoles 11 de noviembre de 2026 por una lesión abdominal. El base estadounidense presentó molestias físicas durante el primer cuarto y se dirigió a los vestidores, sin poder regresar a la duela para continuar con el compromiso de la temporada regular de la NBA.

La lesión ocurrió después de que Curry encestara un triple, una de sus primeras intervenciones ofensivas del encuentro. Inmediatamente después de la jugada, el cuatro veces campeón de la NBA se llevó la mano hacia la zona de la cadera derecha, mostrando señales de dolor antes de solicitar su salida del partido.

El cuerpo médico de Golden State atendió la situación y el jugador abandonó la cancha para someterse a una evaluación. Minutos después, los Warriors confirmaron que Curry no regresaría al encuentro debido a una lesión abdominal, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la gravedad de las molestias ni el tiempo estimado de recuperación.

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¿Cómo se lesionó Stephen Curry durante el partido contra Houston Rockets?

El incidente se registró durante los primeros minutos del enfrentamiento entre Golden State y Houston, correspondiente al inicio de una gira de cinco partidos como visitante para los Warriors. Stephen Curry había disputado apenas seis minutos cuando presentó las molestias físicas que provocaron su salida. El jugador alcanzó a realizar tres intentos de campo, de los cuales convirtió uno, precisamente el lanzamiento de tres puntos previo a su lesión.

Steph had to head to the locker room https://t.co/bh14teEBMh — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 12, 2026

Las imágenes de la transmisión mostraron al base llevándose la mano hacia el costado derecho de su cuerpo, cerca de la cadera, mientras caminaba con dificultades antes de abandonar la cancha. Aunque inicialmente se especuló sobre una posible lesión en la cadera, el reporte oficial del equipo identificó el problema como una lesión abdominal, motivo por el que fue descartado para el resto del compromiso.

La situación provocó preocupación dentro de Golden State, especialmente porque Curry es una de las principales referencias ofensivas del equipo y su ausencia podría modificar la rotación durante los próximos encuentros.

¿Cuál es el estado de salud de Stephen Curry y cuánto tiempo estará fuera?

Hasta el momento, Golden State Warriors no ha comunicado un diagnóstico definitivo ni una fecha para el regreso de Stephen Curry. La información disponible confirma que el jugador quedó descartado para continuar frente a Houston, pero no establece si necesitará perderse los siguientes partidos.

El equipo deberá evaluar la evolución de las molestias abdominales para determinar si el base puede mantenerse disponible durante la gira como visitante o si será necesario darle descanso.

La incertidumbre llega cuando Golden State registra una marca de ocho victorias y tres derrotas, un comienzo de temporada en el que Curry ha formado parte de la estructura ofensiva del conjunto dirigido por Steve Kerr.

Stephen Curry headed to the locker room with an apparent right hip injury. https://t.co/1zVrNz00bH — ESPN (@espn) November 12, 2026

La posible ausencia del estadounidense representaría un problema adicional para una plantilla que ya presenta dificultades por las lesiones de otros integrantes de su rotación.

Warriors acumula bajas en el inicio de una gira de cinco partidos

La lesión de Stephen Curry se suma a los problemas físicos que enfrenta Golden State Warriors, que llegó al partido contra Houston con varias ausencias en su plantilla, especialmente entre los jugadores encargados de la conducción del balón.

Brandon Williams quedó fuera de actividad por una distensión en el tendón de la corva izquierda, sufrida durante el encuentro del lunes frente a New Orleans Pelicans. El equipo confirmó que será evaluado nuevamente dentro de una semana, después de que una resonancia magnética revelara una lesión muscular leve.

Por su parte, Gary Payton II tampoco estuvo disponible contra Houston debido a una inflamación en la rodilla izquierda, mientras que Will Richard participó en el compromiso a pesar de presentar una lesión en el ligamento colateral cubital del pulgar izquierdo.

Ante este panorama, Steve Kerr deberá considerar alternativas para cubrir una eventual ausencia de Curry, con jugadores como Brandin Podziemski, LJ Cryer y el novato Yaxel Lendeborg entre las opciones para asumir mayores responsabilidades ofensivas.

La lesión también interrumpió un momento favorable para Golden State, que llegó al enfrentamiento contra Houston con ocho victorias consecutivas y un promedio de 30.6 puntos por partido de Stephen Curry durante sus primeras nueve apariciones de la temporada.

¿Cuándo volverá a jugar Golden State Warriors y qué partidos podría perderse Curry?

El próximo compromiso de Golden State Warriors está programado para el viernes 13 de noviembre contra San Antonio Spurs, en un enfrentamiento correspondiente a la NBA Cup, torneo que se disputa de manera paralela a la temporada regular. Posteriormente, el equipo continuará su gira como visitante frente a New Orleans Pelicans el lunes 16 de noviembre, Dallas Mavericks el miércoles 18 y Memphis Grizzlies el jueves 19.

La disponibilidad de Stephen Curry para estos encuentros dependerá de las evaluaciones médicas que realice Golden State, por lo que todavía no puede darse por hecho que el base se perderá alguno de los siguientes compromisos.

La franquicia deberá determinar el alcance de las molestias abdominales y establecer si el jugador necesita un periodo de recuperación antes de volver a competir. Mientras tanto, los Warriors afrontan la posibilidad de continuar su gira sin su principal referente ofensivo, en un momento en el que intentan mantener su racha de resultados en la Conferencia Oeste.