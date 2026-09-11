AJ Brown, fuera varias semanas; los Patriots sufren un desalentador inicio de temporada

AJ Brown estaría fuera aproximadamente por cuatro semanas, una lesión que surgió después de la derrota de los Patriots frente a los Seahawks

AJ Brown sufre una lesión | Reuters

El inicio de temporada de los Patriots no luce alentador: después de la derrota que sufrió el equipo frente a los Seattle Seahawks este pasado miércoles 9 de septiembre por 13-10, llega otro contratiempo para New England debido a que su estrella, AJ Brown, se perderá aproximadamente cuatro semanas por una lesión.

De acuerdo con información de insiders de la NFL como Ian Rapoport, el receptor abierto sufrió un esguince alto del tobillo derecho, según la resonancia magnética que le realizó el equipo médico de los Patriots este viernes 11 de septiembre. La buena noticia para New England es que las radiografías mostraron que no hubo una fractura, un respiro para el futbolista y la institución de Boston.

Drake Maye tendrá que ingeniárselas debido a que AJ Brown aparecía como su principal compañero a la ofensiva en este inicio de temporada, y el equipo deberá buscar alternativas si se cumple el pronóstico de un mes fuera de los terrenos de juego.

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AJ Brown abandonó el primer partido de la temporada en los primeros minutos del tercer cuarto tras un pase incompleto de Drake Maye. El jugador era cubierto por el cornerback Nehemiah Pritchett; el receptor cayó al suelo y la rodilla del defensa de Seattle parece haber golpeado su tobillo con el peso de su cuerpo. La ausencia golpeó fuerte a los Patriots, que terminaron con una derrota en la Semana 1 de la NFL.

Las alarmas se encendieron entre el equipo de los Pats. El receptor permaneció en el suelo antes de abandonar el terreno de juego tras dirigirse lentamente hacia una de las bandas. El cuerpo médico le brindó los primeros auxilios y, después de varios minutos en la carpa, el jugador tuvo que abandonar la cancha del Lumen Field acompañado por los doctores de la institución.

Los Patriots no contarán con su estrella en los partidos ante los Pittsburgh Steelers, en casa, el próximo 20 de septiembre. Una semana más tarde, los Pats deberán viajar para jugar de visitante ante los Jacksonville Jaguars y el 4 de octubre tendrán que disputar el partido de visita frente a los Buffalo Bills.

AJ Brown todavía no tiene una fecha oficial para su regreso, pero el mejor pronóstico apunta a que vuelva al equipo ante los New York Jets el 18 de octubre, aunque el escenario todavía no está garantizado, porque dependerá de su nivel de recuperación.

El receptor terminó el partido con tres recepciones para 26 yardas en cuatro pases lanzados en su dirección, además de provocar una interferencia defensiva de 34 yardas tras regresar a un pase profundo ligeramente corto de Drake Maye. La penalización dejó a los Patriots cerca de la zona de anotación y, en la siguiente jugada, el mariscal de campo encontró al ala cerrada novato Eli Raridon para un touchdown de dos yardas.

Ante la baja de A.J. Brown, los Patriots deberán redistribuir el peso de su ofensiva aérea, con Mack Hollins como uno de los principales beneficiados tras asumir buena parte de sus funciones ante Seattle. Romeo Doubs tendrá una responsabilidad mayor después de un debut discreto con New England, mientras Pop Douglas, Kyle Williams y Efton Chism III aparecen como alternativas para ampliar el juego por pase. El cuerpo técnico también podría dar mayor protagonismo a los tight ends y al ataque terrestre para compensar la ausencia de su receptor estelar, en un momento en el que la profundidad del grupo ya sufrió un golpe tras la salida de Kayshon Boutte rumbo a Houston.

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