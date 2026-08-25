Lester Martínez busca acercarse a una pelea con Canelo Álvarez ante Luka Plantic

El ganador del combate entre Martínez y Plantic quedará bien posicionado en una categoría donde Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli

Lester va por una victoria que lo acerque a Canelo | CMB

Por Juan Carlos Castellanos

El boxeador guatemalteco Lester Martínez tendrá este sábado una de las pruebas más importantes de su carrera, pero también una oportunidad para acercarse a un escenario soñado: una posible pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Para ello, primero deberá superar al croata Luka Plantic en la primera defensa del título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate se realizará en el Galen Center de Los Ángeles, California, donde Martínez pondrá en juego el cinturón que lo coloca como uno de los principales nombres dentro de la división de las 168 libras. El resultado podría abrirle la puerta a una pelea de mayor relevancia en la categoría.

Martínez llega con un récord invicto de 20 victorias, un empate y 16 nocauts, mientras que Plantic también presume una trayectoria sin derrotas, con una marca de 13 triunfos y 10 victorias por la vía rápida. Ambos estilos prometen una pelea de alta exigencia entre dos peleadores que buscan consolidarse.

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El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó la importancia del enfrentamiento y explicó que el ganador tendrá una posición privilegiada dentro de la división supermediana, especialmente por el panorama que existe alrededor de Canelo Álvarez.

“Es una pelea importantísima, inaugura también la plataforma ProBox TV, que es muy importante. El ganador se posiciona en un lugar muy privilegiado, al ser campeón interino de peso supermedio donde Canelo peleará ante Mbilli por el campeonato mundial, entonces el ganador tiene todo un futuro muy importante”, señaló Sulaimán.

Sin embargo, una victoria de Martínez no significa automáticamente que será el siguiente rival de Canelo Álvarez. El mexicano primero enfrentará a Christian Mbilli en octubre, en una pelea donde estará en juego el campeonato mundial supermediano del CMB.

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El organismo todavía deberá analizar el futuro de la división y las posibles peleas obligatorias. Sulaimán explicó que la situación dependerá de los resultados de los próximos combates y de las decisiones que se tomen durante la convención del Consejo Mundial de Boxeo.

“Es una posibilidad. Las peleas obligatorias se van a ver hasta la convención, sería anticipado. Hay que ver qué pasa en ambos combates, cómo resultan; muchas veces hay lastimaduras u otros planes que salen para cualquiera de los cuatro peleadores y vamos a ver en la convención cuál será la decisión”, comentó el dirigente.

Más allá de los escenarios futuros, Martínez y Plantic tienen una misión inmediata: ganar este sábado. La combinación de estilos entre el guatemalteco y el croata apunta a ofrecer una de las peleas más atractivas del año dentro de la división supermediana.

Para Lester Martínez, una victoria representaría un paso importante en su carrera y lo colocaría cada vez más cerca de una oportunidad ante los grandes nombres del boxeo mundial. La ruta hacia Canelo Álvarez comienza con una prueba complicada en Los Ángeles.

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