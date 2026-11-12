Lionel Scaloni renueva con Argentina hasta 2030 y será el primer técnico con tres Mundiales en la selección

El estratega renovó hasta 2030 y será el primer técnico albiceleste en dirigir tres Mundiales. Su nuevo reto será liderar el relevo generacional sin Lionel Messi

El estratega continuará con su exitoso proceso | ALEJANDRO PAGNI / AFP

Lionel Scaloni continuará al frente de la selección argentina hasta el Mundial de 2030. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, anunció este jueves 12 de noviembre la renovación del entrenador y su cuerpo técnico, con lo que garantiza la continuidad del proyecto que comenzó en 2018 y que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El acuerdo permitirá que Scaloni se convierta en el primer seleccionador de la Albiceleste en dirigir tres Mundiales, después de participar en Qatar 2022 y Norteamérica 2026, donde Argentina terminó como subcampeona tras perder la final ante España. La renovación llega después de varios meses de incertidumbre sobre su continuidad y marca el inicio de una nueva etapa, caracterizada por el relevo generacional y la ausencia de Lionel Messi.

Chiqui Tapia confirma la renovación de Scaloni y un récord histórico para Argentina

Chiqui Tapia fue el encargado de oficializar la continuidad de Lionel Scaloni durante una conferencia de prensa celebrada en el predio de Ezeiza. El dirigente confirmó que el nuevo vínculo comprende el periodo de 2027 a 2030, con el objetivo de mantener la estructura deportiva de la selección argentina. “La verdad que es un día especial, muy importante para la vida de la AFA, para la selección. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico, de Lionel Scaloni, por el periodo 2027 al 2030. Es, para todos, un anuncio importantísimo. Para quien les habla, son ocho años y cuatro más. Se va a convertir en el técnico que más Mundiales vaya a dirigir, va a dirigir tres, pero sobre todas las cosas por lo que representa para todo el proyecto, que se conduce integralmente”, declaró Tapia.

Scaloni superará el registro de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes dirigieron a Argentina en dos Copas del Mundo cada uno. Menotti estuvo al frente en 1978 y 1982, mientras que Bilardo encabezó al equipo en 1986 y 1990. Ambos consiguieron un título mundial, al igual que Scaloni, quien levantó el trofeo en Qatar.

El entrenador asumió el cargo en 2018 y construyó un ciclo que también incluye dos títulos de Copa América, obtenidos en 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022. Su continuidad lo llevará a completar 12 años al frente del combinado nacional si permanece hasta el cierre del Mundial de 2030.

Scaloni explica por qué decidió continuar tras perder la final del Mundial 2026

Durante su intervención, Scaloni reconoció el esfuerzo realizado por la AFA para concretar su renovación y aseguró que mantiene la motivación para continuar al frente de la selección, pese a atravesar un momento familiar complicado. “Estoy feliz, hicieron un gran esfuerzo para que esto se lleve a cabo. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre, si no sería imposible estar acá, porque estar en este puesto es para hacerlo con todas las pilas”, expresó.

El técnico también habló de las dudas que surgieron después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Aquella caída lo llevó a reflexionar sobre su futuro, aunque aclaró que nunca descartó definitivamente la posibilidad de continuar con Argentina. “Nunca dije que no iba a seguir, el palo de la final fue duro y en la cabeza se te vienen muchas cosas. Intenté recargar las pilas, enseguida nos pusimos a analizar, a mirar jugadores y eso era una buena señal. De lo contrario hubiera sido difícil. Vimos que hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta, ni siquiera en ese momento, tenía que tomarme ese tiempo para ser sincero y con esa sinceridad hicimos que este cuerpo técnico siga”, explicó.

De esta manera, el entrenador dejó atrás la incertidumbre que rodeaba su continuidad y afrontará un nuevo proceso mundialista con el objetivo de mantener a Argentina entre las selecciones protagonistas del fútbol internacional.

La renovación de Scaloni abre paso al relevo generacional de Argentina

Uno de los principales desafíos del nuevo contrato será la incorporación de jóvenes futbolistas para renovar la estructura de la selección argentina. Scaloni reconoció que el proceso exigirá tiempo y que los nuevos integrantes deberán asumir responsabilidades que anteriormente correspondían a referentes como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi. “Después de charlar con mi gente decidimos que lo mejor era continuar. La AFA y el presidente hicieron un gran esfuerzo. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos oportunidad a chicos que vienen desde atrás“, afirmó el seleccionador.

El entrenador pidió paciencia para los futbolistas que comenzarán a tener mayor participación en las convocatorias y explicó que no será inmediato reemplazar la aportación de quienes encabezaron el ciclo campeón del mundo. “Necesitamos paciencia con estos chicos, que tienen un potencial enorme, pero que quizá todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María, Otamendi… A partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos. Estoy con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día“, sostuvo.

Scaloni también destacó la importancia de conservar una base de jugadores que conocen su metodología, aunque consideró fundamental que las nuevas incorporaciones se adapten cuanto antes al funcionamiento colectivo. “Es una ventaja que tengamos jugadores que nos conocen, pero esto es fútbol y los que vengan, cuanto antes se adapten, mejor. Hay jugadores que ya estuvieron con nosotros, pero necesitamos que los que vienen se adapten de la mejor manera”, explicó.

La transición generacional será uno de los ejes del camino hacia 2030, con una combinación de jugadores consolidados y jóvenes que buscarán ganarse un lugar en las próximas convocatorias.

¿Quién heredará la camiseta 10 de Lionel Messi en la selección argentina?

La salida de Lionel Messi de la selección argentina también abrió el debate sobre quién será el próximo futbolista encargado de utilizar la camiseta número 10. Scaloni reconoció que todavía no existe una decisión y que el cuerpo técnico pretende evitar una sucesión de jugadores utilizando ese dorsal. “No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea veremos a quién se la damos. No es algo que me preocupe, que sea importante. El día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no dándole la 10 a todos los jugadores. Cuando decidamos, esperemos que sea para el jugador que se la pueda quedar. Esa es la idea”, señaló.

El seleccionador dejó claro que no existe una urgencia por encontrar al heredero del número que utilizó Messi, por lo que la decisión se tomará cuando las circunstancias deportivas lo requieran. Además, confirmó que no había conversado con el ex capitán argentino sobre su renovación, aunque expresó su deseo de que recibiera de buena manera la noticia. “No hablé con Leo, espero que esté contento de que siga“, comentó Scaloni.

Scaloni buscará llegar al Mundial 2030 con una nueva generación de Argentina

La renovación hasta 2030 permitirá que Scaloni encabece su tercer proceso mundialista consecutivo, algo que ningún otro seleccionador había conseguido en la historia de Argentina. El técnico tendrá como primer objetivo consolidar el relevo generacional y preparar al plantel para los próximos compromisos internacionales.

El anuncio también supone cambios en su equipo de trabajo. Walter Samuel no continuará como asistente técnico, debido a su intención de comenzar una nueva etapa como entrenador principal, mientras que la estructura que acompañó a Scaloni durante los últimos años mantendrá a buena parte de sus integrantes.

La selección argentina comenzará a trabajar en esta nueva etapa con los amistosos de noviembre, primero contra Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y posteriormente frente a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba.

Después de conquistar cuatro títulos internacionales y disputar dos finales mundialistas consecutivas, Lionel Scaloni tendrá la oportunidad de ampliar su trayectoria con Argentina. El desafío será construir un nuevo equipo competitivo, gestionar la transición de sus figuras históricas y llegar al Mundial 2030 con una generación preparada para competir por otro título.