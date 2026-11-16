Argentina vs Costa Rica en vivo: horario y dónde ver el amistoso internacional 2026

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Argentina Costa Rica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica cierra su gira de noviembre con una exigente visita a Argentina en Córdoba. La Sele enfrenta a la Albiceleste este martes 17 de noviembre en un amistoso internacional que representa una oportunidad para medir su funcionamiento ante un rival de jerarquía. El estadio Mario Alberto Kempes recibirá un encuentro en el que el conjunto de Bryan Ruiz buscará aprovechar la experiencia para seguir construyendo su nueva etapa.

Costa Rica viene de perder 2-0 ante Ecuador, en el primer compromiso de esta fecha FIFA. Ahora, la Tricolor afrontará una prueba distinta y tendrá que mejorar su respuesta para competir ante el seleccionado argentino. Para el cuerpo técnico, el partido también permitirá evaluar ajustes, observar el rendimiento del plantel y obtener conclusiones que ayuden a fortalecer al equipo para sus siguientes compromisos.

Por su parte, Argentina llega después de caer 2-1 frente a Uruguay y buscará recuperarse ante su público en el último encuentro de su calendario de 2026. La Albiceleste tendrá en Córdoba la oportunidad de cambiar la imagen de su presentación anterior y cerrar el año con una victoria. El duelo ante Costa Rica será, además, otra instancia para que el cuerpo técnico evalúe alternativas dentro de su convocatoria.

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Argentina vs Costa Rica: ¿cuándo y a qué hora juega la Sele el amistoso?

Argentina y Costa Rica se enfrentarán el martes 17 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas de Costa Rica y las 20:00 de Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua también comenzará a las 17:00; en Panamá será a las 18:00.

¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica en vivo? Canales de TV y transmisión

En Costa Rica, el amistoso entre la Sele y Argentina está anunciado por Repretel Canal 6 y Teletica Canal 7. Estas serán las opciones televisivas para acompañar al equipo de Bryan Ruiz en su presentación en Córdoba.

¿Cómo llegan Argentina y Costa Rica al amistoso?

Ambas selecciones llegan después de perder en su primera presentación de noviembre. Costa Rica cayó 2-0 ante Ecuador, mientras que Argentina fue superada 2-1 por Uruguay. El encuentro en el Mario Alberto Kempes les ofrecerá la posibilidad de reaccionar antes del cierre de la ventana internacional, aunque para la Tricolor también representa una oportunidad de aprendizaje frente a un adversario de alta exigencia.

¿Dónde se juega Argentina vs Costa Rica?

El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad argentina de Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este escenario para el segundo y último amistoso de la Albiceleste en la fecha FIFA de noviembre tras presentarse en Boca Juniors ante Uruguay.

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