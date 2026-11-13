¿Quién es Nico Paz? La joya que podría heredar el 10 de Messi en Argentina

El mediocampista del Como se convirtió en uno de los rostros de la nueva generación argentina y el Real Madrid todavía conserva una opción para recuperarlo

Nico Paz, candidato para heredar el 10 de Messi. Claro Sports

La camiseta número 10 de Argentina quedó vacante tras el retiro de Lionel Messi y Nico Paz aparece entre los nombres que han comenzado a tomar fuerza para ocupar ese lugar. El mediocampista nació en España, pero eligió representar a Argentina y, a sus 22 años, ya cuenta con experiencia en la selección mayor, un Mundial disputado y un papel protagonista en el Como de Italia.

Paz nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España, y es hijo de Pablo Paz, exfutbolista argentino que disputó el Mundial de Francia 1998. Aunque nació en territorio español, decidió representar a Argentina desde las categorías juveniles y debutó con la selección mayor el 15 de octubre de 2024, en el triunfo 6-0 ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Su formación pasó por las categorías inferiores del Real Madrid, donde llegó en 2016, cuando tenía 11 años. El club español confirmó posteriormente que el mediocampista disputó ocho partidos oficiales con el primer equipo antes de ser transferido al Como en agosto de 2024.

En Italia encontró continuidad y protagonismo. Su evolución también provocó que el Real Madrid mantuviera una vía para recuperarlo después de su transferencia al conjunto italiano.

En junio de 2026, Real Madrid, Como y Paz acordaron que el futbolista continuaría en el club italiano durante la temporada 2026-27, mientras el conjunto español conservó una opción unilateral de recompra para la temporada 2027-28.

¿Quién es Nico Paz y por qué Argentina lo ve como heredero de Messi?

Paz es un mediocampista ofensivo zurdo que puede desempeñarse como mediapunta y ocupar posiciones interiores. Su juego se caracteriza por la conducción, el desequilibrio, la visión para encontrar pases entre líneas y su capacidad para participar en la construcción y finalización de las jugadas.

Su crecimiento en Italia explica buena parte de la expectativa que existe alrededor de su futuro. Durante la temporada 2024-25 registró seis goles y ocho asistencias en la Serie A, mientras que en la campaña 2025-26 elevó su producción a 12 goles y seis asistencias.

En la actual temporada 2026-27, Paz mantiene un papel importante con el Como. En el corte disponible de Serie A suma tres goles y tres asistencias en 10 partidos, mientras que en la Champions League registra tres goles y cinco asistencias en cuatro encuentros.

Ese rendimiento también fortaleció su presencia en la Selección Argentina. Paz formó parte del proceso que llegó al Mundial 2026, por lo que el torneo disputado durante el verano representó su primera experiencia mundialista con la selección mayor.

Nico Paz y el momento que lo acercó todavía más a Messi

Uno de los momentos más simbólicos de la transición entre generaciones ocurrió después del Mundial 2026. En el partido de despedida de Messi con Argentina ante Benín, disputado el 6 de octubre de 2026, Paz ingresó al minuto 59 y marcó el segundo gol del triunfo 3-0 de la Albiceleste.

La acción tuvo un componente especial: la asistencia para el gol de Paz salió de los pies de Messi. El capitán argentino encontró al joven mediocampista, quien definió con la zurda para colocar el 2-0 en el marcador al minuto 61.

El momento adquirió todavía mayor relevancia porque aquel encuentro fue la última aparición de Messi con la Selección Argentina. El propio futbolista había anunciado su retiro internacional el 31 de agosto, después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

La relación entre ambos, sin embargo, comenzó años antes. Paz ya había sido seguido por la estructura de selecciones argentinas desde las categorías juveniles y posteriormente recibió la oportunidad de integrarse al combinado mayor.

¿Qué equipos quieren a Nico Paz?

El crecimiento del argentino ha provocado que varios clubes importantes aparezcan relacionados con su futuro. Chelsea, Manchester United y Arsenal han sido vinculados con el mediocampista, mientras el Real Madrid conserva la posibilidad contractual de recuperarlo.

La situación del conjunto español es diferente a la de cualquier otro interesado. El Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra para la temporada 2027-28, por lo que conserva una vía para volver a incorporar al futbolista.

Paz, mientras tanto, continúa con el Como durante la temporada 2026-27 y mantiene un papel protagonista tanto en la Serie A como en la Champions League.

El panorama lo coloca entre los jóvenes argentinos más observados del fútbol europeo. Su siguiente movimiento dependerá de la evolución de su carrera, de las decisiones del Como y del Real Madrid y del interés que puedan mantener otros clubes.

¿Nico Paz está preparado para heredar el 10 de Messi?

Nadie puede reemplazar futbolísticamente a Lionel Messi, pero la discusión sobre quién puede ocupar el lugar simbólico que deja el capitán argentino ya comenzó.

Paz cuenta con características que alimentan la conversación: es mediocampista ofensivo, tiene capacidad para generar juego, llega al área y utiliza el número 10 con el Como, según los registros de UEFA.

A esto se suma su recorrido internacional. Ya debutó con Argentina, disputó un Mundial y forma parte de la nueva generación que deberá asumir responsabilidades después de la salida de Messi.

La comparación, sin embargo, debe manejarse con cuidado. Paz no necesita convertirse en una copia de Messi para asumir un papel importante en la Albiceleste. Su desafío será construir su propia identidad futbolística y mantener la evolución que lo llevó de las inferiores del Real Madrid a convertirse en una figura del Como.

Por ahora, el 10 de Argentina no tiene un heredero oficial, pero Nico Paz reúne varios elementos que lo colocan dentro de esa conversación: experiencia mundialista, protagonismo en Europa, participación destacada en la Champions League y un lugar cada vez más importante dentro de la nueva generación de la Albiceleste.

La historia de Paz todavía está en desarrollo. El último pase de Messi que terminó en un gol suyo ya forma parte de su historia con Argentina; ahora deberá construir su propio camino para convertirse en uno de los referentes de la siguiente generación.