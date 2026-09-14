Grande Americano destrona a Dominik Mysterio y conquista el Megacampeonato en Triplemanía 34

Rey Mysterio apareció como réferi en el desenlace de una noche con cambios de campeonato, traiciones y regresos en la Caravana Estelar

Grande Americano es el nuevo Megacampeón de Triple A | WWE

El cierre de Triplemanía 34 dejó un cambio importante en la cima de AAA. Dominik Mysterio perdió el Megacampeonato ante Grande Americano, quien logró sobrevivir a una lucha marcada por interferencias, objetos alrededor del ring y la aparición de Rey Mysterio como réferi en el desenlace.

La contienda cambió de tono desde el anuncio de que se disputaría bajo reglas de lucha callejera, lo que abrió la puerta al uso de mesas, sillas y otros elementos. Grande Americano consiguió tomar la iniciativa en distintos momentos, aunque el desarrollo estuvo condicionado por las constantes intervenciones en favor de Dominik.

Entre los primeros en aparecer estuvieron Omos y Dorian Roldán, pero el retador logró contenerlos antes de que la situación volviera a complicarse. Más tarde llegaron JD McDonagh y Liv Morgan, integrantes del entorno de Judgment Day, para intentar inclinar nuevamente la balanza a favor del entonces campeón.

La intervención de Morgan resultó determinante en un primer momento, ya que evitó una posible cuenta de tres al mover la cuerda y dejar al Grande Americano expuesto frente a Dominik. Sin embargo, la lucha todavía tendría otro giro cuando el réferi quedó fuera de acción y Rey Mysterio entró para ocupar su lugar. Poco después, Grande Americano consiguió la cobertura definitiva y se convirtió en el nuevo Megacampeón de AAA.

La función también tuvo movimiento en la división de parejas. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno respondieron al reto abierto de los War Raiders y terminaron imponiéndose para conquistar los campeonatos por equipos. Los hermanos aprovecharon la oportunidad dentro de Triplemanía 34 y salieron de la noche con los cinturones en su poder.

En la división crucero, Rey Fénix logró conservar su campeonato después de superar a Jack Cartwheel, Nathan Frazer y Mini Vikingo en una lucha de cuatro esquinas. El cierre no fue tranquilo para el monarca, ya que los Perros del Mal aparecieron una vez terminado el combate para atacarlo y dejar abierta una nueva rivalidad.

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La cartelera también dejó novedades en la rama femenil y en otro duelo de estipulación callejera. La Catalina puso fin al reinado de más de mil días de Flammer para convertirse en nueva Reina de Reinas, mientras que Psycho Clown cayó frente a El Carnicero después de que Pagano interviniera y terminara traicionándolo.

La tradicional Copa Bardahl completó los resultados de la noche con una batalla tipo Royal Rumble en la que Omos se quedó con el triunfo. El gigante eliminó al Niño Hamburguesa en la parte final del combate, en una participación que también significó el regreso del luchador a la empresa. Así, Triplemanía 34 cerró con cambios de campeonato, regresos y varios movimientos que modificarán el panorama de AAA.

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