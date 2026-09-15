Penta roza la gloria en CDMX, pero Roman Reigns retiene el Campeonato Mundial Pesado

El oriundo de Ecatepec lo dejó todo ante los suyos pero terminó sucumbiendo en el regreso de Raw a suelo capitalino

Penta se queda muy cerca de la hazaña en la CDMX | WWE en Netflix

La Arena CDMX estuvo cerca de presenciar una noche histórica para la lucha libre mexicana. Penta llevó a Roman Reigns al límite en la disputa por el Campeonato Mundial Pesado de WWE, tuvo al monarca contra las cuerdas en más de una ocasión y estuvo a segundos de completar la hazaña, pero el cierre favoreció al Jefe Tribal, quien encontró la combinación necesaria para conservar el cinturón.

Desde su aparición, el mexicano tuvo de su lado a las gradas. El público recibió a Penta con el grito de “¡Sí se puede!”, mientras Roman tuvo que convivir con una arena inclinada hacia su rival. El campeón intentó cortar ese impulso desde el inicio, incluso salió del cuadrilátero para romper el ritmo y obligar al retador a esperar antes de entrar de lleno al intercambio.

Reigns buscó imponer condiciones con base en el golpeo y llevó la acción hacia el exterior. En uno de los primeros momentos que cambiaron el tono del combate, Roman lanzó a Penta contra uno de los postes, acción que dejó al mexicano tendido por algunos segundos y permitió al campeón tomar el control.

Penta comenzó a mostrar señales de desgaste conforme aumentaron los castigos, mientras el campeón aprovechó su ventaja física. Roman conectó ataques al rostro y obligó al retador a trabajar desde una posición desfavorable, aunque la respuesta del mexicano llegó cada vez que parecía quedar fuera de la contienda.

La ofensiva cambió de manos cuando Penta atacó el brazo del campeón y después conectó rodillazos sobre la espalda de Reigns. La cobertura llegó inmediatamente, pero el conteo se quedó en dos. La reacción despertó nuevamente al público y confirmó que el retador todavía tenía recursos para buscar el campeonato.

Roman respondió con un DDT y volvió a buscar la cuenta, pero tampoco consiguió los tres segundos. Desde ese momento, ambos comenzaron a intercambiar movimientos que parecían suficientes para terminar la lucha. Penta incluso intentó aprovechar que Reigns había quedado sobre la ceja del ring para ejecutar otro DDT, aunque una catapulta del campeón evitó el castigo.

La oportunidad más clara para el mexicano llegó con el Penta Driver. Reigns quedó sobre la lona y el árbitro comenzó el conteo, pero el campeón levantó el hombro antes del tercer golpe. Penta se quedó observando al réferi mientras la Arena CDMX reaccionaba ante una cuenta que por instantes parecía destinada a entregar un nuevo monarca.

Todavía faltaba otro intento. Penta conectó un DDT y volvió a cubrir a Roman, pero nuevamente el conteo terminó en dos. El Jefe Tribal sobrevivió a otra secuencia y obligó al mexicano a buscar una alternativa más cuando el desgaste ya comenzaba a reflejarse en ambos.

La respuesta definitiva llegó del campeón. Roman encontró el espacio para conectar el Superman Punch y, sin permitir que Penta se recuperara, tomó impulso para ejecutar la lanza. Esta vez no hubo reacción del mexicano: la cuenta llegó a tres y el sueño de conquistar el Campeonato Mundial Pesado frente a su público quedó detenido a unos segundos de convertirse en realidad.

La derrota cerró una jornada complicada para los representantes mexicanos. Dragon Lee tampoco pudo conquistar el Campeonato Intercontinental ante Chad Gable, pese a encontrar oportunidades con vuelos, un DDT y la Llave del Destino. Gable sobrevivió a los intentos y terminó atrapándolo con el Angle Lock para obligarlo a rendirse y conservar el título.

La cartelera también definió lugares para Money in the Bank. Le’Von Evans consiguió su boleto después de imponerse en una lucha en la que también participaron Big Cass y Austin Theory, mientras Lola Vice obtuvo la clasificación en el combate femenino frente a Raquel Rodríguez y Kelani Jordan tras aprovechar una distracción para conseguir la cuenta definitiva.

La función terminó, sin embargo, con la imagen de Penta sentado frente a la oportunidad que se le escapó en su propia tierra. Roman Reigns salió de la Arena CDMX todavía como campeón, pero necesitó resistir dos cuentas que estuvieron cerca de llegar a tres antes de encontrar el Superman Punch y la lanza. Para el mexicano no hubo cinturón, aunque durante varios minutos hizo creer a toda la arena que la noche podía terminar con un campeón mundial nacido en México.

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