WWE revela cartel para las funciones de SmackDown y RAW a celebrarse en México

Todas las superestrellas de la máxima empresa del entretenimiento en los Estados Unidos se harán presentes en la CDMX

El ‘Jefe Tribal’ se encargará de cerrar con broche de oro la gira | Imago7

La fecha marcada en el calendario poco a poco se acerca. WWE pisará suelo mexicano en el mes de septiembre, y este día se revelaron los nombres de algunas de las superestrellas que se harán presentes en las funciones de SmackDown y RAW, respectivamente.

La máxima empresa del entretenimiento deportivo en los Estados Unidos ya tenía pactadas las fechas en las cuales arribaría a la capital, siendo el 11 y el 14 de septiembre los días elegidos. Ahora, se devalaron los nombres de los gladiadores que se encargarán de entretener a los miles de fanáticos que se hagan presentes en la Arena Ciudad de México, en la Alcaldía de Azcapotzalco.

La ‘Marca Azul’ de la compañía será la primera en hacerse presente en el recinto de la Colonia Santa Bárbara tras 15 años de ausencia, y lo hará con la presencia de estrellas como CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, Trick Williams y Charlotte Flair, entre otros.

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Por su parte, la ‘Marca Roja’ cerrará con broche de oro la presentación de la WWE en México, con la presencia de nombres de la talla de Roman Reigns, Liv Morgan, Chad Gable, Seth Rollins, Oba Femi y el mexicano Penta.

Elementos a presentarse en la ‘Marca Azul’ | FB: ArenaCDMX

De hecho, la pelea estelar de la función del lunes 14 tendrá como protagonistas al ‘Jefe Tribal’, enfrentando al ganador del torneo interno, en batalla por el Campeonato Mundial Pesado, en manos del exintegrante de The Shield. El retador saldrá del vencedor de la pelea, que protagonicen los ganadores de las series entre el ‘Cero Miedo’ contra La Parka, y Rey Fénix ante Dragon Lee.

Cabe mencionar que, estas no serán las únicas dos funciones por celebrarse en el recinto. El domingo 13 de septiembre se desarrollará la segunda fecha de la magna fiesta de la AAA, Triplemania 34. La primera función se efectuará el 11 de septiembre en el MGM Grand de Las Vegas; y en el magno evento de la ‘Caravana Tres Veces Estelar’ verán participación elementos como Psycho Clown, Mr. Iguana, La Catalina, La Hiedra, El Hijo de Dr Wagner Jr., Pagano, Lola Vice, Rey Mysterio; además de que tendremos la pelea por El Megacampeonato AAA entre Dominik Mysterio ante El Grande Americano.

La ‘Marca Roja’, con cartel estelar | FB: ArenaCDMX

La gira de la WWE en México se completa con dos funciones realizadas en Guadalajara y Monterrey. La primera de ellas se celebrará en tierras tapatías el 9 de septiembre, y la segunda el día 10, en tierras regiomontanas.

De este manera, y a la espera de que se vayan definiendo cada uno de los enfrentamientos, la WWE y la AAA le van dando forma a lo que será un fin de semana lleno de emociones en los encordados.

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