México presente en la NFL: Mariachis mexicanos entonan el himno de Estados Unidos previo al Eagles vs Bears de la NFL

La cultura mexicana tuvo un lugar especial en el Soldier Field durante el Monday Night Football de la NFL

Mariachis interpretan el himno de Estados Unidos. Foto print: ESPN

La cultura mexicana tuvo presencia en la NFL durante el partido entre los Philadelphia Eagles y Chicago Bears, luego de que un grupo de mariachis interpretara el himno nacional de Estados Unidos antes del encuentro disputado en el Soldier Field.

La participación del grupo musical llamó la atención de los aficionados presentes en el estadio y representó una muestra del vínculo entre la liga estadounidense y la comunidad latina, especialmente con el público mexicano que sigue cada temporada de fútbol americano.

Previo al inicio del duelo entre Eagles y Bears, los mariachis saltaron al terreno de juego para realizar una interpretación especial de “The Star-Spangled Banner”, el himno de Estados Unidos. La presentación destacó por combinar una tradición musical mexicana con uno de los momentos protocolarios más importantes de cada partido de la NFL.

The Mariachi Herencia de México performed the national anthem in Chicago 🎶 pic.twitter.com/6Sv20SBqIr — ESPN (@espn) September 29, 2026

El acto formó parte de las actividades en el mes de la Herencia Hispana y generó una reacción positiva entre los aficionados que acudieron al Soldier Field para presenciar el compromiso de temporada regular.

México y la NFL, una relación que continúa creciendo

La presencia de un grupo de mariachis en un partido de la NFL refleja la conexión entre la cultura mexicana y el deporte estadounidense.

La liga cuenta con una amplia base de aficionados en México y Latinoamérica, una relación que se ha fortalecido mediante eventos internacionales, transmisiones y distintas actividades para acercar el fútbol americano a nuevas audiencias.

Además, la participación de representantes de la cultura mexicana en escenarios de la NFL se ha convertido en una forma de reconocer la diversidad que existe alrededor de la competencia.