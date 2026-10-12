Jornada 12 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos y dónde ver los partidos del Apertura 2026

Destaca el duelo entre Chivas y Tigres, además del León vs América. Por otra parte, el encuentro entre Santos y Querétaro nos mostrará a dos escuadras enrachadas

El León-América se robará los reflectores | Imago7

La jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará este viernes 16 de octubre y se extenderá hasta el domingo 18, con nueve partidos programados. La fecha llega con América como líder, seguido por Toluca y Querétaro, mientras la pelea por los primeros puestos mantiene a varios equipos separados por pocos puntos.

La actividad comenzará con Necaxa vs Atlas y continuará con Tijuana frente a Puebla. Más tarde, Atlante recibirá a Pumas para completar la jornada del viernes. El sábado concentrará cinco encuentros, entre ellos los partidos de Chivas, América y Cruz Azul, mientras que Monterrey y Pachuca cerrarán la fecha el domingo.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

La fecha 12 tendrá tres partidos el viernes 16 de octubre, cinco el sábado 17 y uno el domingo 18. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Necaxa vs Atlas | Viernes 16 de octubre | 19:00 horas | FOX One

Tijuana vs Puebla | Viernes 16 de octubre | 21:00 horas | FOX One

Atlante vs Pumas | Viernes 16 de octubre | 21:00 horas | Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, Disney+ Premium, ESPN, Azteca 7

Santos vs Querétaro | Sábado 17 de octubre | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN, Layvtime, Layvtime YouTube

Chivas vs Tigres | Sábado 17 de octubre | 17:07 horas | Amazon Prime Video

Toluca vs Atlético de San Luis | Sábado 17 de octubre | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium

León vs América | Sábado 17 de octubre | 19:00 horas | FOX One

Cruz Azul vs FC Juárez | Sábado 17 de octubre | 21:00 horas | ViX Premium, TUDN, Layvtime, Layvtime YouTube

Monterrey vs Pachuca | Domingo 18 de octubre | 19:00 horas | ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube

El calendario coloca algunos de los principales encuentros de la fecha durante el sábado. Chivas vs Tigres, León vs América y Cruz Azul vs Juárez aparecen entre los partidos que pueden modificar la zona alta de la clasificación.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la Jornada 12 de la Liga MX

La posición en la tabla permite identificar algunos de los equipos que llegan con mejores números al inicio de la fecha. América parte con el mejor registro, con 21 puntos después de 10 partidos, mientras que el León se encuentra con tres puntos menos en el quinto peldaño. El partido tendrá implicaciones directas en la lucha por conservar el liderato.

Toluca y Querétaro llegan igualados con 20 puntos, aunque los Diablos tienen un partido más disputado. Los escarlatas recibirán a Atlético de San Luis, que suma 12 unidades, mientras que los Gallos Blancos visitarán a Santos, que ocupa el lugar 14 con 13 puntos y que suma cuatro partidos al hilo con victoria. Todo apunta a que los escarlatas no tendrían complicaciones de hacerse de un nuevo triunfo, mientras que Gallos y Santos podrían regalarnos un vibrante empate.

Otro de los partidos que tendrá impacto en la zona alta será Chivas vs Tigres. Guadalajara aparece cuarto con 19 puntos, mientras Tigres suma 13 y ocupa la posición 13. El Rebaño Sagrado buscará aprovechar el encuentro como local para mantenerse cerca de los primeros lugares, sin embargo el reto no será fácil, ya que los universitarios vienen de vencer a los Diablos Rojos y quieren acercarse a puestos de Liguilla. Los pronósticos apuntan a un ajustado triunfo de los tapatíos.

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Cruz Azul también tendrá una oportunidad de seguir escalando. La Máquina aparece séptima con 17 puntos y enfrentará a FC Juárez, último de la clasificación con cuatro unidades. Por su parte, Monterrey, décimo con 14 puntos, recibirá a Pachuca, que suma 13, en un duelo entre equipos separados por un punto. El partido parece que podría culminar con un empate, que poco les beneficiaría en sus aspiraciones de Liguilla.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la Jornada 12 del Apertura 2026

La clasificación llega a la Jornada 12 con América en el primer lugar, seguido por Toluca y Querétaro, ambos con 20 puntos. Guadalajara completa los cuatro primeros puestos, mientras León y Atlas aparecen con 18 unidades.