Grand slam de Tim Tawa impulsa remontada de los Diamondbacks ante Padres en la MLB Mexico Series 2026

Arizona remonta seis carreras y vence 12-7 a Padres en la Mexico Series 2026. Grand slam de Tim Tawa cambia el juego y asegura la división

El segunda base protagonizó la jugada de la serie | Reuters

La MLB Mexico City Series 2026 cerró su paso por la capital mexicana con un juego de alto voltaje en el Estadio Alfredo Harp Helú, escenario que recibió dos partidos oficiales de temporada regular entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres, programados para el 25 y 26 de abril, con Arizona como equipo local.

El segundo duelo parecía encaminado a una victoria cómoda para San Diego, pero Arizona construyó una de esas remontadas que cambian por completo el pulso de una serie. Los Diamondbacks vencieron 12-7 a los Padres, apoyados en un rally demoledor en la séptima entrada y en el batazo que partió el juego: un grand slam de Tim Tawa, que acercó a los D-backs 7-6 y encendió la reacción definitiva.

Padres toman el control con Manny Machado y Luis Campusano

El partido comenzó con dominio de los lanzadores. Ryne Nelson retiró en orden la primera entrada de San Diego, mientras que Michael King respondió con autoridad en el cierre del mismo episodio: ponchó a Ildemaro Vargas, dominó a Ketel Marte con elevado al central y cerró con un ponche sin tirarle a Corbin Carroll. El ambiente en el Harp Helú empezó con tensión, pero sin daño en la pizarra.

San Diego abrió el marcador en la segunda entrada. Xander Bogaerts pegó sencillo y Gavin Sheets también llegó a las bases, antes de que Miguel Andújar fuera retirado con elevado de infield fly. Luis Campusano apareció con un doble al jardín izquierdo, suficiente para que Bogaerts anotara el 1-0, mientras Sheets avanzó a tercera. Jake Cronenworth cerró la entrada con rola al lanzador, pero los Padres ya habían dado el primer golpe.

Michael King mantuvo a raya a Arizona durante los primeros episodios. En la baja de la segunda ponchó a Lourdes Gurriel Jr., Adrian Del Castillo y José Fernández de manera consecutiva. En la tercera, Nolan Arenado negoció boleto, pero King salió ileso con dos ponches más y un elevado de foul de Ildemaro Vargas. El pitcheo de San Diego controló el inicio del juego y permitió que su ofensiva aumentara la ventaja.

En la tercera entrada llegó el primer estallido de Manny Machado. Fernando Tatis Jr. recibió base por bolas y, con dos outs, Machado conectó cuadrangular por el jardín central para poner el 3-0. La ventaja creció en la quinta, cuando Tatis Jr. llegó a primera en jugada de selección, Jackson Merrill conectó sencillo y Machado volvió a castigar la pelota, ahora con jonrón de tres carreras por el jardín derecho. El marcador se movió a 6-0 y San Diego parecía tener el control total.

Manny Machado goes deep AGAIN 😤



It’s his second career multi-homer game in Mexico City, with the first coming in 2023!#MexicoCitySeries pic.twitter.com/4ezpr3aCD5 — MLB (@MLB) April 26, 2026

Arizona empieza a respirar antes del golpe de Tim Tawa

Los Diamondbacks encontraron vida en la baja de la quinta. José Fernández abrió el episodio con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo y acercó a Arizona 6-1. San Diego respondió de inmediato en la sexta, ya ante Kevin Ginkel, con otro batazo largo de Campusano, quien conectó jonrón por el central para colocar el 7-1. La diferencia todavía parecía amplia, pero el juego comenzó a cambiar de ritmo.

Ildemaro Vargas dio otra señal en la baja de la sexta con jonrón solitario por el jardín derecho, el batazo que recortó la distancia a 7-2. King todavía retiró a Marte, Carroll y Gurriel Jr. para completar la entrada, pero Arizona ya había encontrado contacto de poder. En ese punto, el partido entró al relevo de San Diego y ahí apareció la grieta que los D-backs aprovecharon.

La séptima entrada cambió toda la historia. David Morgan reemplazó a Michael King y Arizona lo atacó sin pausa: José Fernández pegó sencillo, Nolan Arenado sumó otro imparable y Alek Thomas llenó las bases con rodado a segunda. Entonces llegó Tim Tawa, quien conectó grand slam por el jardín izquierdo para llevarse por delante a Fernández, Arenado y Thomas. El 7-6 transformó un juego casi resuelto en una amenaza real para San Diego.

TIM TAWA GRAND SLAM!



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La presión no terminó con el jonrón. Bradgley Rodríguez entró al relevo, pero Ildemaro Vargas conectó doble y avanzó a tercera con roletazo de Ketel Marte. Después de una revisión por un batazo de Corbin Carroll que terminó marcado como foul, Carroll recibió base por bolas. Lourdes Gurriel Jr. apareció con doble al jardín izquierdo, remolcó a Vargas y Carroll, y Arizona le dio la vuelta al marcador 8-7 en una entrada que cambió por completo el rumbo del juego.

Los Diamondbacks rematan la remontada y dividen la serie en México

San Diego tuvo una oportunidad en la octava, pero no pudo empatar. Gavin Sheets y Miguel Andújar fueron ponchados, Luis Campusano llegó a segunda por error en tiro de José Fernández y el corredor emergente Sung-Mun Song avanzó a tercera con lanzamiento descontrolado. Jake Cronenworth, sin embargo, bateó rodado a primera y los Padres dejaron escapar la posibilidad de igualar.

Arizona liquidó el juego en la baja de la octava con otro ataque contundente. José Fernández, Nolan Arenado y Alek Thomas abrieron la entrada con tres sencillos consecutivos ante Ron Marinaccio. Tim Tawa elevó al izquierdo para el primer out, pero el daño mayor llegó enseguida: Ildemaro Vargas conectó triple al jardín derecho y vació las bases para ampliar la ventaja a 11-7.

ILDEMARO VARGAS limpiando las bases con este triple en la Mexico City Series. pic.twitter.com/7OB7Z5nCZS — MLB Español (@mlbespanol) April 26, 2026

Ketel Marte completó el rally con sencillo al derecho para mandar a Vargas al plato y colocar el 12-7. Wandy Peralta entró después por San Diego, pero Arizona todavía llenó las bases con sencillo de Corbin Carroll y pasaporte a Lourdes Gurriel Jr. James McCann bateó para doble matanza y cerró el episodio, aunque el daño ya estaba hecho. Los D-backs habían pasado de perder por seis carreras a tomar una ventaja de cinco.

Jonathan Loáisiga se encargó de la novena entrada y cerró la remontada. Ramón Laureano abrió con sencillo, pero Fernando Tatis Jr. fue retirado con línea al jardín derecho, Jackson Merrill elevó también al derecho y Manny Machado terminó el juego con línea a la antesala de Nolan Arenado. Arizona venció 12-7 a San Diego, dividió la serie en la Ciudad de México y convirtió el segundo juego de la MLB Mexico Series 2026 en una remontada marcada por el grand slam de Tim Tawa.

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