¡Crisis en el Manchester United! Los tres jugadores que igualan o superan sus goles en toda la Premier League

Los Red Devils apenas registran 10 goles después de nueve jornadas de la Premier League 2026-27

El United sufre por hacer goles | Claro Sports

La crisis del Manchester United en la temporada 2026-27 tiene un reflejo en su producción ofensiva. Los Red Devils apenas han marcado 10 goles después de nueve jornadas de la Premier League, una cantidad que tres futbolistas de LaLiga han igualado o superado de manera individual. La comparación deja en evidencia las dificultades del conjunto inglés para encontrar regularidad frente al arco rival.

El contraste resulta todavía mayor al revisar la clasificación de la liga inglesa. Manchester United ocupa la posición 17 con siete puntos, producto de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, números que lo mantienen cerca de la zona de descenso. Mientras el equipo busca respuestas para recuperar terreno, Raphinha, Kylian Mbappé y Lamine Yamal acumulan cifras goleadoras que permiten dimensionar su falta de contundencia.

¿Quiénes son los delanteros del Manchester United en la temporada 2026-27?

El Manchester United cuenta con diferentes alternativas ofensivas para afrontar la Premier League 2026-27. Entre sus principales delanteros aparecen Benjamin Šeško, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford y Amad Diallo, futbolistas que ofrecen distintas opciones para ocupar el centro del ataque y las bandas. A ellos se suma el juvenil Shea Lacey, quien también forma parte del primer equipo.

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Šeško y Zirkzee son las principales alternativas como centrodelanteros, mientras que Cunha puede desempeñarse por dentro o cerca del área rival. Por su parte, Mbeumo, Rashford y Amad aportan opciones por los costados. Sin embargo, pese a contar con estos elementos, el Manchester United apenas registra 10 goles en sus primeros nueve partidos de Premier League, una cifra que evidencia sus dificultades para transformar las oportunidades ofensivas en anotaciones.

La situación también pone bajo la lupa el rendimiento colectivo del equipo, ya que Raphinha, con 15 goles; Kylian Mbappé, con 12; y Lamine Yamal, con 10, igualan o superan individualmente la producción de los Red Devils. El contraste aumenta al considerar que Erling Haaland, delantero del Manchester City, suma nueve tantos en la propia Premier League, apenas uno menos que toda la plantilla del United.

Raphinha, Mbappé y Lamine Yamal: los tres jugadores que igualan o superan los goles del United

El caso más llamativo es el de Raphinha, quien atraviesa un inicio de temporada marcado por su capacidad para definir frente al arco. El brasileño del Barcelona suma 15 goles en LaLiga, cinco más que toda la plantilla del Manchester United en la Premier League. El atacante ha conseguido esa cantidad en apenas 10 partidos, por lo que también supera ampliamente el promedio anotador de los Red Devils.

La diferencia entre ambos registros refleja el momento que atraviesa el futbolista blaugrana. Con 15 anotaciones en 10 encuentros, Raphinha promedia 1.5 goles por partido, mientras que el Manchester United registra 1.11 tantos por compromiso. Incluso si el equipo inglés consiguiera anotar en cada uno de sus próximos cuatro encuentros, necesitaría cinco goles para alcanzar la cifra que ya acumula el brasileño.

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El segundo protagonista de esta comparación es Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid registra 12 goles en las primeras 11 jornadas de LaLiga 2026-27, cantidad que supera por dos anotaciones al Manchester United. El francés también se mantiene entre los principales candidatos al título de goleo del campeonato español, en una temporada en la que continúa como una de las referencias ofensivas del conjunto merengue.

Aunque Mbappé ha disputado dos partidos más que el equipo inglés, su promedio de 1.09 goles por encuentro se acerca al registro ofensivo de toda la plantilla de los Red Devils. La diferencia cobra relevancia al considerar que el Manchester United cuenta con varios futbolistas para generar oportunidades y marcar, mientras el francés ha alcanzado prácticamente la misma producción por cuenta propia.

La lista la completa Lamine Yamal, quien también ha tenido participación en la producción ofensiva del Barcelona. El español suma 10 goles en 11 partidos de LaLiga, exactamente la misma cantidad que el Manchester United en sus nueve encuentros de Premier League. A sus 19 años, el extremo se mantiene entre los principales anotadores del campeonato, pese a que su función no se limita a ocupar la posición de centro delantero.

Además de igualar los goles del United, Lamine Yamal registra siete asistencias en el torneo español, por lo que acumula 17 participaciones directas en anotaciones. Esa combinación de goles y pases decisivos permite dimensionar su aportación en el ataque del Barcelona y contrasta con las dificultades colectivas que ha mostrado el equipo de Old Trafford durante el comienzo de la campaña.

Haaland está a un gol de igualar al Manchester United en la Premier League

La comparación también puede trasladarse directamente a la Premier League, donde Erling Haaland está cerca de igualar la producción goleadora de los Red Devils. El delantero del Manchester City suma nueve tantos en nueve partidos, apenas uno menos que los 10 registrados por el Manchester United en el mismo número de jornadas.

El noruego encabeza la clasificación de goleadores de la liga inglesa y mantiene un promedio de un gol por encuentro, mientras que sus vecinos de Old Trafford necesitan recurrir a toda su plantilla para superar esa cifra. Haaland también ha conseguido marcar en siete partidos consecutivos durante el inicio de la campaña, una muestra de la regularidad que ha construido frente al arco.

La situación del United adquiere otra dimensión al revisar su balance general. Además de sus 10 goles a favor, el conjunto inglés ha recibido 15 anotaciones, por lo que presenta una diferencia de menos cinco después de nueve jornadas. Su única victoria llegó con un 5-2 frente al Ipswich Town, encuentro que representa la mitad de toda su producción ofensiva en el campeonato.

Esto significa que Manchester United ha marcado únicamente cinco goles en sus otros ocho partidos de Premier League, una cifra que explica buena parte de su posición en la tabla. En su compromiso más reciente perdió 2-0 ante el Chelsea, resultado que prolongó su racha sin victorias y dejó nuevas dudas sobre la capacidad del equipo para competir ante sus rivales.

El siguiente desafío para el Manchester United será recuperar eficacia y comenzar a sumar victorias para alejarse de los últimos lugares. Raphinha con 15 goles, Mbappé con 12, Lamine Yamal con 10 y Haaland con nueve representan un contraste con los números ofensivos de los Red Devils, cuya crisis no solo se refleja en la clasificación, sino también en una estadística que resume su arranque de temporada: tres jugadores de LaLiga ya han igualado o superado los goles de todo el equipo inglés.

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