Kylian Mbappé: los 7 datos que explican por qué es una estrella dentro y fuera del fútbol

Kylian Mbappé no solo rompe récords dentro de la cancha. Su historia está llena de curiosidades que explican cómo llegó a la élite del fútbol mundial

Kylian Mbappé Y Sus Datos Curiosos | Charly Triballeau | AFP

Hablar de Kylian Mbappé es hacerlo de uno de los futbolistas más influyentes de la última década. Campeón del mundo, figura del Real Madrid y referente de la selección de Francia, el delantero ha construido una carrera repleta de récords.

Su participación al momento en el Mundial 2026, pone a Kylian Mbappé como uno de los pocos que acechan los récords de Lionel Messi en Mundiales. Aunque se encuentra en un duelo directo por goles con el astro argentino, el propio Mbappé ha reconocido que Messi es el mejor del mundo.

Sin embargo, detrás de sus goles y su velocidad existen detalles poco conocidos que ayudan a entender cómo se formó uno de los grandes íconos del fútbol mundial.

Los 7 datos que hacen única la historia de Kylian Mbappé

1. Fue campeón del mundo siendo adolescente

Mbappé levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 cuando apenas tenía 19 años. Con esa hazaña se convirtió en el segundo futbolista de la historia en conquistar un Mundial siendo adolescente y tener un papel decisivo en la final, una marca que solo había conseguido Pelé.

2. Cristiano Ronaldo fue su gran inspiración

Antes de convertirse en estrella, el francés era un admirador incondicional de Cristiano Ronaldo quien logró marcar gol en seis mundiales diferentes.

Su habitación estaba llena de fotografías del portugués y siempre soñó con seguir sus pasos, un objetivo que terminó cumpliendo al llegar al Real Madrid.

3. Creció en una familia completamente ligada al deporte

El talento no apareció por casualidad. Su padre, Wilfried Mbappé, fue entrenador de fútbol, mientras que su madre, Fayza Lamari, destacó como jugadora profesional de balonmano. Además, su hermano menor, Ethan, también inició una carrera como futbolista profesional.

4. Su famosa celebración no fue idea suya

El icónico festejo con los brazos cruzados debajo de las axilas nació gracias a Ethan Mbappé. Su hermano lo realizó después de vencerlo en una partida del videojuego FIFA, y Kylian decidió adoptarlo cada vez que marca un gol.

Mucho más que un goleador

5. La moda es una de sus grandes pasiones

Fuera del terreno de juego, Mbappé disfruta del diseño y la moda. Incluso ha reconocido que, de no haberse dedicado al fútbol profesional, habría intentado construir una carrera dentro de esa industria.

6. Es un coleccionista de tenis exclusivos

Otra de sus aficiones son los sneakers. Posee una importante colección de zapatillas deportivas de edición limitada y suele viajar con varios pares, a los que cuida como auténticas piezas de colección.

7. Aprendió español pensando en jugar en el Real Madrid

Además de dominar el francés y el inglés, Mbappé habla español con fluidez. Aprendió el idioma desde muy joven porque tenía un objetivo muy claro: vestir algún día la camiseta del Real Madrid.

Su llegada al club blanco terminó confirmando que aquella meta nunca fue una simple ilusión, sino parte de un plan que comenzó desde su infancia.

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