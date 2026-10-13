Lamine Yamal quiere destronar a Mbappé

El delantero del Barcelona suma 12 goles y 11 asistencias en 34 partidos disputados en el máximo torneo europeo, con lo que proyecta a ser la nueva leyenda de la competencia

Yamal sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la Champions | Reuters

Lamine Yamal tiene en la mira un nuevo récord de Kylian Mbappé en la UEFA Champions League. El futbolista del Barcelona continúa acumulando registros individuales en el torneo europeo y ahora busca superar la marca goleadora que estableció el delantero francés antes de cumplir 20 años. Con 19 años de edad, el español se encuentra cerca de alcanzar otra cifra histórica durante la temporada 2026-2027.

El atacante azulgrana acumula 12 goles y 11 asistencias en 34 partidos de Champions League, estadísticas que lo colocan a una anotación de igualar el registro de 13 tantos que consiguió Mbappé antes de cumplir dos décadas de vida. Para establecer una nueva marca, Yamal necesita marcar dos goles más antes de llegar a los 20 años, edad que cumplirá el 13 de julio de 2027.

El futbolista español incrementó su cuenta goleadora durante la primera jornada de la fase de liga de la presente edición, cuando marcó de tiro libre frente al Feyenoord. Su siguiente oportunidad llegará este martes 13 de octubre, cuando el Barcelona visite al Galatasaray en un nuevo compromiso del torneo más importante a nivel de clubes en Europa, donde podría acercarse al registro que mantiene el actual delantero del Real Madrid.

La marca de Mbappé representa otro objetivo individual para Yamal, quien ya superó al francés en una estadística relacionada con la edad. El jugador del Barça consiguió 11 anotaciones en Champions League antes de cumplir 19 años, mientras que Kiki había registrado 10 goles a esa misma edad. Ahora, el extremo español tiene la posibilidad de ampliar esa diferencia en los registros de precocidad de la competición.

Los récords que Lamine Yamal le ha quitado a Mbappé

Lamine Yamal superó la marca goleadora de Kylian para futbolistas menores de 19 años, pero también ha establecido otros registros de precocidad en la Champions League. El español debutó en el torneo durante la temporada 2023-2024, cuando tenía 16 años y Xavi Hernández dirigía al club catalán. Desde entonces, ha participado en distintas fases de la competición y ha conseguido ampliar sus estadísticas individuales.

Durante aquella primera campaña europea, Yamal se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido como titular en la Champions League, cuando apareció desde el inicio frente al Porto. Su participación estableció una nueva referencia de edad en el torneo, aunque ese registro no pertenecía anteriormente al ariete francés del Real Madrid. El español continuó sumando minutos en competiciones internacionales mientras consolidaba su presencia en el primer equipo azulgrana.

En la temporada 2024-2025, el delantero consiguió otro registro individual al convertirse en el futbolista más joven en marcar y asistir en un mismo encuentro de Champions League, durante la eliminatoria de octavos de final contra el Benfica. Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, el atacante también estableció una marca en semifinales, instancia en la que anotó frente al Inter de Milán cuando tenía 17 años y 291 días.

Récord Lamine Yamal Kylian Mbappé Más goles antes de cumplir 19 años 11 goles 10 goles Más participaciones de gol antes de los 19 años 14 (7 goles y 7 asistencias) 13 participaciones Jugador más joven en alcanzar 10 goles 18 años y 245 días 18 años y 350 días

La anotación contra el Inter, conseguida en abril de 2025, convirtió a Yamal en el jugador más joven en marcar un gol durante una semifinal de la Champions League. El tanto amplió su lista de registros individuales en una competición donde todavía no ha conquistado el título. En la actual temporada, el futbolista español tiene la oportunidad de continuar aumentando sus cifras mientras el Barcelona busca avanzar en la fase de liga.

Titular más joven: 16 años y 83 días, frente al Porto.

16 años y 83 días, frente al Porto. Jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido: 17 años y 241 días, contra Benfica.

17 años y 241 días, contra Benfica. Goleador más joven en una semifinal: 17 años y 291 días, contra Inter de Milán.

17 años y 291 días, contra Inter de Milán. Jugador más joven en disputar 30 partidos: 18 años y 240 días, contra Newcastle.

18 años y 240 días, contra Newcastle. Más goles antes de cumplir 18 años: cinco anotaciones.

Con 12 goles en su trayectoria europea, Yamal está a uno de igualar a Mbappé y a dos de superar sus 13 anotaciones antes de los 20 años. El encuentro frente al Galatasaray será su siguiente oportunidad para acercarse a ese objetivo. El español también mantiene entre sus metas conquistar la Champions League con el Barcelona, mientras continúa su carrera por establecer nuevos registros individuales en el fútbol europeo.