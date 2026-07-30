Fernando Mendoza vs Kirk Cousins: ¿quién será el QB titular de los Raiders en la NFL 2026?

El campamento de entrenamiento definirá la competencia en Las Vegas, mientras el cuerpo técnico apuesta por la experiencia y el desarrollo del futuro de la franquicia

Gran competencia habrá entre los QB de Raiders / Ian Maule / Getty Images via AFP

La batalla por la posición de quarterback de los Las Vegas Raiders ya tiene un primer veredicto. Aunque Fernando Mendoza llegó como la primera selección global del Draft 2026 y es considerado el mariscal de campo del futuro de la franquicia, el entrenador en jefe Klint Kubiak confirmó que Kirk Cousins iniciará el campamento de entrenamiento como titular. La decisión marca el comienzo de una competencia que podría cambiar el rumbo del equipo durante la temporada de la NFL 2026.

Kubiak fue claro al anunciar su elección. “Cuando salgamos a practicar, Kirk Cousins será el mariscal de campo titular. Él es el indicado”, declaró el entrenador, quien destacó que el veterano se ganó ese lugar gracias a su desempeño durante las actividades organizadas de primavera (OTAs) y el minicampamento. Sin embargo, también dejó abierta la puerta para que Mendoza y Aidan O’Connell lo presionen durante las próximas semanas.

¿Por qué Kirk Cousins comenzará como QB1 de Raiders?

La apuesta por Cousins responde a una combinación de experiencia y continuidad. El veterano disputará su temporada número 15 en la NFL y conoce a la perfección el sistema ofensivo de Kubiak, con quien trabajó durante tres campañas en los Minnesota Vikings. Esa familiaridad le permitió dominar las repeticiones con el primer equipo durante la pretemporada y convencer al cuerpo técnico de que es la mejor opción para abrir el calendario.

Además, los Raiders firmaron a Cousins con la intención de darle estabilidad a una ofensiva que todavía está en construcción. La organización considera que acelerar el proceso de Mendoza podría ser contraproducente, especialmente en un equipo que aún presenta interrogantes en la línea ofensiva, el grupo de receptores y varias posiciones defensivas.

Fernando Mendoza espera su oportunidad

Aunque comenzará como suplente, Fernando Mendoza está lejos de quedar fuera de la pelea. El ganador del Trofeo Heisman firmó un contrato garantizado por cuatro años y 57.27 millones de dólares tras convertirse en la primera selección del Draft 2026, una inversión que confirma que será el proyecto a largo plazo de la franquicia.

El propio Kubiak aseguró que las repeticiones durante el campamento serán dinámicas y que evaluará mucho más que los pases completos o las intercepciones. El entrenador quiere medir la capacidad del novato para responder a la adversidad, corregir errores y liderar al equipo, aspectos que podrían acelerar su ascenso si demuestra estar listo para competir al máximo nivel y, sobre todo, si sigue con su misma filosofía.

Por ahora, el escenario más probable es que Kirk Cousins sea el quarterback titular al inicio de la temporada regular, mientras Mendoza continúa su desarrollo detrás del veterano. Sin embargo, el cuerpo técnico ha dejado claro que jugará quien demuestre ser el mejor, por lo que una gran actuación del novato durante la pretemporada podría aumentar rápidamente la presión para modificar la jerarquía.

La gran incógnita es cuándo llegará ese posible cambio. Algunas proyecciones apuntan a una transición antes de la mitad de la temporada si Mendoza responde en los entrenamientos y los partidos de exhibición. Otras consideran que los Raiders mantendrán el plan original y permitirán que el joven pase prácticamente todo 2026 aprendiendo desde la banca antes de asumir el mando en 2027.

Por ahora, la única certeza es que Kirk Cousins comenzará la temporada como QB1, pero la competencia con Fernando Mendoza apenas comienza. El campamento de entrenamiento y la pretemporada serán determinantes para saber si la experiencia se mantiene al frente o si el futuro de la franquicia llega antes de lo esperado.

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