Raiders anuncian el plan para Fernando Mendoza en su debut ante Cardinals

El entrenador Klint Kubiak planea que el quarterback seleccionado en la primera ronda tenga varias repeticiones durante el encuentro de pretemporada

Mendoza estará en el partido ante Arizona | ETHAN MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Las Vegas Raiders utilizarán su primer partido de pretemporada ante Arizona Cardinals para darle minutos a Fernando Mendoza, quarterback seleccionado con la primera elección del Draft de la NFL en abril. El entrenador Klint Kubiak adelantó que el novato tendrá varias repeticiones durante el encuentro del jueves 13 de agosto.

“Tengo muchas ganas de verlo en el campo con sus compañeros. Hay muchos jugadores que debemos evaluar, pero tendrá muchas repeticiones”, explicó Kubiak al hablar del plan para el partido.

El entrenador también confirmó que algunos titulares tendrán participación y que Mendoza podría compartir jugadas con integrantes de la línea ofensiva principal. Sin embargo, evitó detallar cuántas series o snaps tendrá cada grupo durante el encuentro.

Durante el campamento de entrenamiento, Mendoza ha trabajado principalmente con la segunda unidad. Kirk Cousins, por su parte, ha tomado la mayoría de las repeticiones con el primer equipo después de ser nombrado quarterback titular al inicio de la preparación.

El novato tuvo su primera sesión con los titulares el sábado pasado. La oportunidad llegó después de que Cousins no participara en la práctica tras un altercado con Maxx Crosby.

La situación de Crosby también permanece bajo evaluación. El defensivo se sometió a una cirugía de rodilla durante la pretemporada y el cuerpo técnico todavía no ha decidido si tendrá actividad frente a Arizona.

Kubiak señaló que Mendoza ha respondido durante las prácticas tanto en la preparación previa como en la ejecución. El entrenador destacó que el quarterback ha logrado corregir aspectos de su juego y evitar repetir errores durante las sesiones.

El siguiente paso será trasladar ese trabajo a un escenario de partido. Para el cuerpo técnico, el duelo ante Cardinals permitirá observar cómo responde Mendoza ante una defensa rival y bajo condiciones distintas a las del entrenamiento. “Eso será un desafío completamente diferente”, señaló Kubiak.

El partido de pretemporada representará así una de las primeras evaluaciones de Mendoza dentro de la NFL. Las Vegas buscará darle experiencia mientras mantiene a Cousins como titular y continúa definiendo la profundidad de su ofensiva antes del inicio de la temporada.

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