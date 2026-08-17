Lo mejor y lo peor de la semana 1 de la pretemporada: Fernando Mendoza, Tua, Drew Allar…

Repasamos los jugadores que más destacaron y los que no en el primer partido de preparación

Las calificaciones de la semana 1 de la pretemporada NFL 2026 |Getty Images via AFP

La pretemporada de la NFL rara vez sirve para vaticinar lo que pasará cuando inicien los partidos ‘de verdad’. Para mejor ejemplo, los Detroit Lions del 2008, quienes ganaron sus cuatro partidos de preparación previo a ser el primer equipo que terminó la campaña regular 0-16. Lo que sí podemos ver es qué jugadores comienzan a ganarse un puesto en los equipos, ya sea porque los ‘guardan’ o porque lucen en los minutos en el emparrillado. También permite elevar las alarmas si el desempeño no es bueno, ya que los equipos suelen usar esquemas simples y con suplentes.

¿Quiénes lo hicieron bien? ¿Quiénes lucieron mal? Así queda el balance de la semana 1 de la pretemporada NFL:

Ganadores

Drew Allar

Allar es un prospecto que nunca rindió como se esperaba del mejor prospecto de QB que jamás haya llegado a Penn State. Sus números burdos en la NCAA fueron buenos en 2024, cuando llevó a los Nittany Lions a semifinales al completar 66.5% de sus pases, con 24 touchdowns y 8 intercepciones. El tema siempre fue que ante los mejores rivales (Michigan, Ohio State, Oregon, Notre Dame), nunca superó el 60% de pases completos, razón por la que cayó de posible pick de primera ronda a la tercera.

No se esperaba mucho de su debut con los Steelers, pero completó 10 de 13 pases, con dos touchdowns, con una tercera anotación terrestre. Sí, de momento el cuarto QB de momento en Pittsburgh, pero ese rendimiento en la ofensiva de Mike McCarthy podría apuntar a que sea quizá una opción a mediano plazo, tras el retiro de Rodgers

La nueva ofensiva de los Raiders

Se nota que este ya no es el equipo de Pete Carroll. En la primera serie con su ofensiva titular, salvo Brock Bowers, Kirk Cousins recorrió 68 yardas en 10 jugadas para pisar las diagonales ante una defensiva de Arizona que tenía a la mayoría de sus titulares. Cousins solo falló uno de seis pases y eso que su cuerpo de receptores no es el más destacado de la liga.

Tras ello, llegó el turno de Fernando Mendoza, quien pudo hacer poco en su primera serie al iniciar encajonado, pero volvió con una serie de 10 jugadas que acabó en las diagonales, incluyendo varios pases por el centro en los que mostró anticipación. El equipo también tuvo par de acarreos explosivos de Ashton Jeanty y el novato Mike Washington Jr.

Ty Simpson

El presunto heredero de Matthew Stafford jugó tres cuartos ante los Chiefs y completó 21 de 25 pases para 190 yardas y dos touchdowns. Es cierto que sus series anotadores llegaron en el cuarto periodo, cuando juegan los que seguramente no estarán en roster en la semana 1. Es cierto que McVay mandó una y otra vez pases en movimiento para no meterle en problemas, pero completar 84% de los pases no es algo que se vea seguido. Cuando menos, calmó un poco las críticas del por qué le eligieron en la primera ronda de este Draft.

De’Zhaun Stribling

Entre la letanía de lesiones de los receptores de San Francisco, Kyle Shanahan optó por alimentar al novato y lució con 7 recepciones para 63 yardas.

DJ Moore

El receptor vivió sus mejores años en la NFL en Carolina, cuando coincidió con Joe Brady. Ahora se reencuentran en Buffalo y en el primer partido de pretemporada, le dieron el balón en la primera serie: tres recepciones, 61 yardas.

Perdedores

Tua Tagovailoa

El nuevo QB de los Falcons lanzó apenas cinco pases en su estreno con Atlanta, pero ni siquiera intentó algo ante los suplentes de Denver. Sus envíos tuvieron volaron, en promedio, 0.2 yardas por detrás de la línea de golpeo y ninguno voló más de 5 yardas. Tua completó tres para 22 yardas en la paliza 27-7 ante Denver. Lo peor: dejó un meme de Michael Penix Jr. haciendo muecas en la banca. Puede que sea algo sacado de contexto, pero no puede ser la mejor señal en Atlanta.

it took 1 possession for this meme to takeover



lmao 💀💀 pic.twitter.com/ZgAfCj5JvQ — Warren Sharp (@SharpFootball) August 15, 2026

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La defensa de los Raiders

De poco sirve que tu ofensiva anote dos touchdowns en la primera mitad si tu defensiva permite touchdown cada que el rival toca el balón. Eso le pasó a los Raiders. Es cierto que no jugaron algunos titulares como Maxx Crosby, pero permitir que Jacoby Brissett y Gardner Minshew se combinen para 19/21, 155 yardas y 3 touchdowns es una señal de alerta. Y hasta Kedon Slovis solo lanzó dos incompletos más en la segunda mitad

Jaxson Dart

El QB, quien fue enviado a la tienda azul para el protocolo de conmociones en cinco ocasiones la temporada pasada, comenzó con otro viaje la pretemporada tras recibir un fuerte golpe por un fallo de protección ante Minnesota, una de dos capturas que permitieron los Giants en su estreno ante los suplentes de los Vikings. Tienen que cuidar a su QB o podemos tener la experiencia Jameis Winston.

Cam Ward

Se suponía que la nueva ofensiva de los Titans debía ayudar a Cam Ward, quien tuvo uno de los peores años de novato en la historia de la NFL. Completar solo 5 de 12 pases, con rating de 56.6, no son buenos dividendos de inicio, mostrando de nuevo la tendencia de extender jugadas sin sentido.

Shedeur Sanders

En la lucha por la titularidad en Cleveland, Deshaun Watson lució mejor (11 de 15, 126 yardas) que Shedeur Sanders (6/11, 79 yardas, una intercepción, rating de 39.6). Eso opacó el regreso de Quinshon Judkins, una jugada explosiva de Dylan Simpson y el debut de los novatos KC Concepcion y Denzel Boston.

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