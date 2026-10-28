Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs Cincinnati? Resultado de la MLS 2026

Lionel Messi busca acercar al Inter Miami a los primeros puestos del Este y ampliar su ventaja en la tabla de goleadores de la MLS

¡Lionel Messi vuelve a escena en la Major League Soccer! El Inter Miami recibe este miércoles 28 de octubre al FC Cincinnati en el Nu Stadium, en un enfrentamiento correspondiente a la recta final de la temporada regular de la MLS 2026. Las Garzas buscan recuperarse de su derrota ante New York Red Bulls y conseguir tres puntos que les permitan escalar posiciones en la Conferencia Este, mientras el conjunto visitante necesita sumar para fortalecer sus aspiraciones de clasificar a los playoffs.

El encuentro también representa una nueva oportunidad para que Lionel Messi aumente su ventaja en la lucha por el campeonato de goleo. El argentino llega con 25 anotaciones y 15 asistencias en la temporada, convertido en la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Cristian ‘Kily’ González. Cincinnati, encabezado por Evander y Kévin Denkey, intentará frenar a los locales y conseguir un resultado que mejore su panorama en la clasificación. Sigue nuestro minuto a minuto con el marcador en vivo, los goles, las mejores jugadas, las alineaciones y todos los detalles del partido.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Cincinnati

Inter Miami y FC Cincinnati se enfrentarán este miércoles 28 de octubre de 2026 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, en el Nu Stadium de Miami, Florida. El compromiso forma parte de la jornada de media semana de la MLS y llega en un momento importante para las aspiraciones de ambos clubes en la Conferencia Este.

La transmisión en vivo estará disponible en Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de los partidos de la MLS. Los aficionados mexicanos también podrán seguir el resultado, las estadísticas y las acciones más importantes a través de la cobertura minuto a minuto de Claro Sports.

Partido: Inter Miami vs FC Cincinnati.

Inter Miami vs FC Cincinnati. Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026.

miércoles 28 de octubre de 2026. Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México.

17:30 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Nu Stadium, Miami, Florida.

Nu Stadium, Miami, Florida. Transmisión: Apple TV.

Apple TV. Competencia: MLS 2026, temporada regular.

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs Cincinnati, al momento

Lionel Messi encabeza la ofensiva del Inter Miami, acompañado por Luis Suárez y el delantero mexicano Germán Berterame. Rodrigo De Paul y Casemiro también aparecen entre las principales figuras del conjunto de Florida, que buscará imponer condiciones desde los primeros minutos.

Alineación del Inter Miami:

Dayne St. Clair (portero). Gonzalo Luján. Sergio Reguilón. Yannick Bright. Casemiro. Micael. Rodrigo De Paul. Matías Galarza. Luis Suárez. Lionel Messi. Germán Berterame.

Director técnico: Cristian ‘Kily’ González.

Por su parte, FC Cincinnati presenta un equipo encabezado por Evander, Kévin Denkey y Tom Barlow, tres de sus principales recursos ofensivos para enfrentar al conjunto de Messi.

Alineación del FC Cincinnati:

Roman Celentano (portero). Pavel Bucha. Bryan Ramírez. Teenage Hadebe. Nick Hagglund. Kyle Smith. Samuel Gidi. Obinna Nwobodo. Evander. Tom Barlow. Kévin Denkey.

Director técnico: Pat Noonan.

Antecedentes del Inter Miami vs Cincinnati y últimos resultados en la MLS

Inter Miami llega con ventaja en los enfrentamientos recientes ante FC Cincinnati. Las Garzas ganaron los últimos dos compromisos entre ambos equipos, incluido un emocionante 5-3 como visitantes el 13 de mayo de 2026. También se impusieron 4-0 en las semifinales de la Conferencia Este de la postemporada 2025.

Sin embargo, Cincinnati ha demostrado que puede complicar al equipo de Florida. Durante julio de 2025, el conjunto de Ohio consiguió una victoria de 3-0 y posteriormente rescató un empate sin goles en Miami. Estos resultados muestran que los enfrentamientos entre ambos clubes han tenido marcadores variados, desde partidos cerrados hasta encuentros con múltiples anotaciones.

Los últimos cinco enfrentamientos entre Inter Miami y Cincinnati son:

13 de mayo de 2026: FC Cincinnati 3-5 Inter Miami.

FC Cincinnati 3-5 Inter Miami. 23 de noviembre de 2025: FC Cincinnati 0-4 Inter Miami.

FC Cincinnati 0-4 Inter Miami. 26 de julio de 2025: Inter Miami 0-0 FC Cincinnati.

Inter Miami 0-0 FC Cincinnati. 16 de julio de 2025: FC Cincinnati 3-0 Inter Miami.

FC Cincinnati 3-0 Inter Miami. 24 de agosto de 2024: Inter Miami 2-0 FC Cincinnati.

En cuanto a su momento actual, Inter Miami ocupa la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, después de caer 2-0 ante New York Red Bulls en su compromiso anterior. Cincinnati llega con 42 unidades y una victoria de 2-0 frente a DC United, por lo que ambos equipos necesitan sumar para mejorar sus respectivas posiciones antes del cierre de la temporada regular.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Inter Miami parte como favorito para conseguir la victoria frente al FC Cincinnati, de acuerdo con las cuotas previas al encuentro. El conjunto de Lionel Messi cuenta con la ventaja de jugar como local, además de una ofensiva que tiene al argentino como líder goleador de la competencia.

Los momios de referencia publicados antes del partido son los siguientes:

Victoria de Inter Miami: -209.

-209. Empate: +420.

+420. Victoria de FC Cincinnati: +425.

La principal fortaleza del equipo de Florida está en su producción ofensiva. Messi suma 25 goles y 15 asistencias, mientras Luis Suárez registra 15 anotaciones y 12 pases de gol. A ellos se suma Germán Berterame, quien ha contribuido con nueve goles y diez asistencias durante la campaña.

FC Cincinnati también cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias. Kévin Denkey acumula 17 goles y Evander suma 13 anotaciones y 14 asistencias, números que representan una amenaza para la defensiva local. El conjunto visitante buscará aprovechar los espacios y mantener la presión sobre Inter Miami.

Aunque los momios favorecen a las Garzas, el resultado permanece abierto y Cincinnati necesita los puntos para mantener sus aspiraciones de postemporada. Inter Miami intentará aprovechar su condición de local, mientras Messi busca aumentar su cuota goleadora y encaminar a su equipo hacia una nueva victoria en la MLS 2026.

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