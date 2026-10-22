Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el NY Red Bulls vs Inter Miami

La jornada 32 de la MLS lleva a Leo Messi y el Inter Miami a jugar en Nueva Jersey ante el Red Bulls. Conoce el día y qué canal transmite el partido

¿Cuándo juega Messi? Fecha, horario y dónde ver Red Bulls-Inter Miami|Claro Sports

La Major League Soccer entra en su recta final. Jornada 32 de la liga y el Inter Miami tiene el penúltimo partido de visitante de la fase regular al visitar al New York Red Bulls este sábado 24 de octubre.

El equipo de Leo Messi ya tiene su boleto para los Playoffs de la MLS, siendo uno de cuatro equipos en la Conferencia Este que ya aseguraron su sitio en la postemporada, por lo que Kily González podría gestionar las cargas de trabajo pensando en la disputa del título.

Será el segundo partido consecutivo fuera de casa para Inter Miami, que el pasado fin de semana fue a vencer al Atlanta United de Tata Martino para conseguir su tercera victoria al hilo y ser el segundo mejor equipo de la MLS de cara a la recta final de la fase regular.

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NY Red Bulls vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido se jugará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey este sábado 24 de octubre, con el silbatazo inicial a las 17:30 horas tiempo del Este de los Estados Unidos, 15:30 del centro de México y 18:30 de Buenos Aires.

El juego se puede seguir a nivel mundial por la plataforma de streaming de Apple TV.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el NY Red Bulls vs Inter Miami?

Inter Miami solo ha partido un partido desde que Kily González y ha encontrato la solidez defensiva, al permitir solo un gol en los últimos tres partidos. Están en el segundo lugar de la Conferencia Este, aunque ya sin opciones de alcanzar al líder Nashville SC porque están a 12 puntos, pero pierden el desempate ya que cayeron en un partido y empataron otro en los duelos entre sí.

En cuanto al Red Bulls, el equipo de Cade Cowell y Jorge Ruvalcaba está en el noveno y último lugar que llegaría a los Playoffs en el Este de la MLS. Han perdido tres de los últimos cuatro partidos y hay cuatro equipos (Toronto, Columbus, NYCFC y DC United) a tres unidades de distancia, por lo que se juegan la vida en los últimos cuatro juegos de la campaña.

En cuanto a la disponibilidad de los jugadores, Red Bulls puede echar mano de todos, mientras que Inter Miami tuvo cuatro bajas en el anterior partido (Tadeo Allende, Yannick Bright, Fricio Caicedo y Mateo Silvetti).

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Será el segundo partido de esta temporada entre estos dos equipos. En la jornada 7, en la Florida, empataron 2-2, la única ocasión en cinco partidos que Messi no le ha podido ganar al Red Bulls.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

Pese a ser visitantes, Inter MIami es favorito para ganar este fin de semana ante NY Red Bulls. El triunfo del equipo de Messi paga -118, según los momios de Caliente.mx consultados la mañana del jueves. El empate tiene línea de +335 y la victoria de los neoyorkinos está en +245.