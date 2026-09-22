Chivas toma protagonismo en la Selección Mexicana sub 20; Aldo de Nigris encabeza la convocatoria

Guadalajara domina la lista de convocados para la gira en territorio español

Alex Diego presenta la convocatoria de la sub 20 | Imago7

La Selección Mexicana sub 20 presentó su convocatoria para la gira de preparación que realizará en Albir, España, durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, con una lista en la que Guadalajara aparece como el club con mayor presencia de futbolistas.

El equipo dirigido por Alex Diego contará con 22 jugadores como parte del desarrollo del Proyecto Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, con una generación que tendrá pruebas internacionales ante rivales como España y Brasil.

Chivas será la base del combinado juvenil, al convertirse en el club con más representantes dentro de la convocatoria. El conjunto rojiblanco aportará seis futbolistas: Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Gael García y Samir Inda, quienes buscarán consolidarse dentro del proceso de Selecciones Nacionales.

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La lista también destaca por la presencia de Aldo de Nigris, delantero de Monterrey, quien forma parte del grupo de atacantes junto a William Barboza del Dallas FC, Diego Reyes del Flamengo y Aldahir Valenzuela, también del cuadro regiomontano.

En la portería, Alex Diego llamó a Artemio Olvera del Atlético de San Luis y Sebastián Liceaga de Chivas, mientras que la zona defensiva estará integrada por Cristóbal Alfaro del Atlante, Fernando Olvera de Tijuana, Luis Carmona de FC Juárez, Carlos Hernández y Yohan Orozco de Guadalajara, Edwin Soto de Pachuca, Juan Echilvestre de Santos y Ricardo Alonso de Tepatitlán.

El mediocampo contará con elementos de distintos clubes. Además de los representantes de Chivas, Diego Covarrubias, Gael García y Samir Inda, aparecen jugadores como Basilio Alfaro de Pachuca, Juan Sigala de FC Juárez, Nelson Cedillo y Luis Gómez de Santos, así como Henrique Simeone de Tigres.

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La gira en territorio español será una nueva prueba para el grupo dirigido por Alex Diego, que enfrentará a selecciones de alto nivel. México Sub 20 se medirá ante España el miércoles 30 de septiembre, mientras que el segundo partido está programado para el viernes 2 de octubre frente a un rival todavía por definir.

El cierre de la actividad llegará el domingo 4 de octubre contra Brasil, duelo que permitirá al equipo mexicano continuar con la evaluación de futbolistas ante una selección con tradición en categorías juveniles.

Con Chivas como la principal base del plantel y Aldo de Nigris como uno de los nombres destacados en el ataque, la Selección Mexicana sub 20 continuará su proceso internacional con una gira que forma parte del proyecto de formación de nuevos talentos del futbol mexicano.

Convocatoria de la Selección Mexicana Sub 20 para la gira en España

Porteros

Artemio Olvera – Atlético de San Luis

Sebastián Liceaga – Guadalajara

Defensas

Cristóbal Alfaro – Atlante

Fernando Olvera – Tijuana

Luis Carmona – FC Juárez

Carlos Hernández – Guadalajara

Yohan Orozco – Guadalajara

Edwin Soto – Pachuca

Juan Echilvestre – Santos

Ricardo Alonso – Tepatitlán

Mediocampistas

Basilio Alfaro – Pachuca

Juan Sigala – FC Juárez

Diego Covarrubias – Guadalajara

Gael García – Guadalajara

Samir Inda – Guadalajara

Nelson Cedillo – Santos

Luis Gómez – Santos

Henrique Simeone – Tigres

Delanteros

William Barboza – Dallas FC

Diego Reyes – Flamengo

Aldo de Nigris – Monterrey

Aldahir Valenzuela – Monterrey

Partidos de México Sub 20 en la gira por España

Miércoles 30 de septiembre: México Sub 20 vs España

México Sub 20 vs España Viernes 2 de octubre: México Sub 20 vs rival por definir

México Sub 20 vs rival por definir Domingo 4 de octubre: México Sub 20 vs Brasil

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