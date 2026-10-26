¡Leyenda! Charlyn Corral, Balón de Oro a Mejor delantera del mundo: “Ser la primera mexicana me llena de orgullo”

La delantera del Pachuca hizo historia al convertirse en la primera mexicana en recibir este reconocimiento y dedicó el premio a sus compañeras y familia

¡Orgullo mexicano! Charlyn Corral conquista el Balón de Oro. Reuters

Charlyn Corral hizo historia al recibir el Balón de Oro como mejor delantera del año, un reconocimiento que la convirtió en la primera mexicana en obtener este premio. La atacante del Pachuca celebró el logro durante la ceremonia y destacó el orgullo que representa para ella formar parte del crecimiento del futbol femenil en México.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento”, expresó Corral durante su discurso. La delantera señaló que el momento representa una satisfacción especial después de una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas.

Corral también aprovechó el escenario para reconocer a Scarlett Camberos, quien formó parte de las primeras 30 nominadas al Balón de Oro Femenil. La futbolista del Pachuca pidió un aplauso para su compatriota y destacó que el futbol femenil mexicano atraviesa un momento importante. “Sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil. Un ejemplo es mi compañera Scarlett, que también estuvo nominada entre las primeras 30”, señaló.

Charlyn Corral reconoce el trabajo detrás del premio

La delantera mexicana aseguró que el reconocimiento representa la recompensa a años de trabajo, disciplina y esfuerzo. Después de más de 20 años de carrera, Corral consideró que el premio confirma el valor de mantenerse firme en la búsqueda de sus objetivos. “Después de muchos goles, de aproximadamente 20 años o más de carrera, creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, que la disciplina, que el esfuerzo han valido la pena”, afirmó.

Corral también habló de la importancia de mantener la fe y hacer las cosas con pasión. Para la atacante, el reconocimiento es resultado de un camino en el que ha tenido que superar diferentes etapas para mantenerse dentro del futbol profesional. “Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena”, explicó.

El agradecimiento de Charlyn al Pachuca

Durante su discurso, Corral también dedicó parte del reconocimiento al Club Pachuca, institución a la que agradeció por el respaldo recibido durante su etapa como futbolista. La mexicana extendió su agradecimiento a los presidentes, directivos, entrenadores y al staff del club, pero puso especial énfasis en sus compañeras, a quienes atribuyó una parte importante del logro. “Muchas gracias por ayudarme a conseguir este premio que es de todas ustedes”, expresó Corral.

La delantera dejó claro que el reconocimiento no lo considera un logro individual, sino el resultado del trabajo que ha compartido con las futbolistas y las personas que la han acompañado durante su trayectoria.

Sus padres y su hermano, parte fundamental de su carrera

El último agradecimiento de Corral estuvo dirigido a sus padres y su hermano, a quienes identificó como la base y el sostén de su carrera profesional. “Ellos han sido, son y serán la base y el sostén de mi carrera”, afirmó la delantera, quien recordó el acompañamiento que recibió de su familia durante los diferentes momentos de su trayectoria.

Corral también agradeció a sus familiares por haberla acompañado en sus decisiones y por evitar que abandonara sus objetivos cuando las circunstancias fueron complicadas. “Gracias por nunca dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza para abrir brecha en este deporte”, expresó.

El reconocimiento a Charlyn Corral representa así un momento significativo para el futbol femenil mexicano. La delantera convirtió más de dos décadas de carrera, goles y trabajo en un premio que también quiso compartir con Pachuca, sus compañeras y su familia.

La mexicana subió al escenario para recibir un reconocimiento individual, pero su discurso dejó claro que considera que el premio también pertenece a todas las personas que la acompañaron para llegar hasta ese momento.

¿Por qué Charlyn Corral ganó el Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera?

Charlyn Corral recibió el Trofeo Gerd Müller a la Delantera del Año después de firmar una temporada en la que volvió a colocar su capacidad goleadora entre las mejores del futbol femenino. De acuerdo con los registros utilizados para la premiación, la mexicana terminó el periodo evaluado con 43 goles y 11 asistencias en 46 partidos, una producción ofensiva que la llevó a recibir el reconocimiento.

El criterio principal del premio favorece precisamente ese rendimiento frente al arco. El Ballon d’Or establece que el reconocimiento a la Delantera del Año se basa en las estadísticas y se entrega a la futbolista con el mayor número de goles oficiales entre club y selección durante la temporada. Por ello, aunque las asistencias también reflejan su aportación ofensiva, la cifra determinante para explicar el premio son sus 43 anotaciones.

Charlyn frente a otras figuras del futbol femenil

La producción de Corral también permite dimensionar su temporada frente a otras futbolistas que destacaron durante el mismo periodo:

Futbolista Partidos Goles Asistencias Charlyn Corral 46 43 11 Ewa Pajor 40 33 7 Scarlett Camberos 47 27 7

Ewa Pajor, ganadora de la primera edición del premio a la Delantera del Año en 2025, terminó la temporada 2025-26 con 33 goles y siete asistencias, además de conquistar la Champions League con Barcelona y terminar como máxima goleadora del torneo europeo con 11 tantos.

Scarlett Camberos, por su parte, completó una temporada de 47 partidos, 27 goles y siete asistencias, además de conquistar con América la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. El perfil oficial de Ballon d’Or reporta siete asistencias para la mexicana, por lo que esa es la cifra utilizada en la comparación.

La diferencia en la producción goleadora ayuda a explicar el reconocimiento: Corral terminó con 10 goles más que Pajor y 16 más que Camberos en los registros comparados. Su volumen ofensivo se convirtió en el principal argumento para quedarse con un premio que reconoce específicamente a la máxima productora frente al arco.

Una carrera construida a base de goles y récords

El Trofeo Gerd Müller se suma a un palmarés que ya colocaba a Charlyn Corral entre las futbolistas mexicanas con mayor trayectoria internacional. Es pentacampeona de goleo de la Liga MX Femenil, con títulos en el Clausura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025. En este último torneo estableció además el récord de 22 goles en una fase regular.

Con Pachuca también conquistó el Clausura 2025, el primer campeonato de Liga MX Femenil en la historia de las Tuzas, además del Campeón de Campeonas 2024-2025. En el plano internacional, el club alcanzó el Final Four de la Concacaf W Champions Cup 2025-2026 y terminó en el tercer lugar de la competencia.

Su trayectoria internacional también incluye el Trofeo Pichichi de la Liga española 2017-2018, que conquistó con Levante después de marcar 24 goles. Posteriormente pasó por Atlético de Madrid y con el conjunto rojiblanco ganó la Supercopa de España 2021 antes de regresar a México para jugar con Pachuca.

A nivel de selecciones, Corral ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018. En esta última edición, además, marcó uno de los goles en la final que México ganó 3-1 ante Costa Rica.

Su carrera también incluye reconocimientos individuales de alcance internacional. La IFFHS la reconoció como la mejor goleadora mundial en 2024 y 2025, mientras que obtuvo por tres años consecutivos, de 2023 a 2025, el premio a la mejor goleadora nacional de Primera División. En 2025 terminó con 57 goles entre Pachuca y selección mexicana: 50 con las Tuzas y siete con el Tri.

En 2024 recibió además el Premio Nacional de Deportes en la categoría de deporte profesional, reconocimiento que el Gobierno de México otorgó por su trayectoria y aportación al deporte mexicano.

Su historia con Pachuca también está acompañada por récords. En agosto de 2026 alcanzó 200 partidos de Liga MX Femenil con las Tuzas y acumulaba 178 goles en la competencia, colocándose como la segunda máxima goleadora histórica de la Liga, mientras que con el club llegó a 182 tantos oficiales.

Por todo ello, el Trofeo Gerd Müller no representa un reconocimiento aislado. Es la continuación de una carrera construida durante más de dos décadas, con campeonatos de goleo, títulos colectivos, récords, reconocimientos internacionales y una trayectoria que convirtió a Charlyn Corral en una de las principales referentes del futbol femenil mexicano.