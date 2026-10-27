¡La era española! Del doble campeonato mundial a dominar el Balón de Oro 2026

El fútbol español conquistó ocho de los 13 premios del Balón de Oro 2026, después de ganar los Mundiales varonil y femenil y acumular títulos juveniles

España conquista al mundo en el Balón de Oro | Claro Sports

España se ha convertido en el país de referencia del fútbol internacional y la entrega del Balón de Oro 2026 volvió a demostrarlo. Durante la ceremonia celebrada este lunes 26 de octubre en Londres, el fútbol español consiguió ocho de los 13 reconocimientos, entre premios individuales y colectivos, gracias a sus futbolistas, entrenadores, porteros y clubes. Una cosecha que refleja el momento que atraviesa un país que también presume los títulos mundiales de sus selecciones mayores, tanto varonil como femenil.

Aunque Harry Kane conquistó el Balón de Oro varonil, España fue la protagonista de buena parte de la ceremonia, con Alexia Putellas como ganadora del reconocimiento femenil; Lamine Yamal y Vicky López como mejores talentos jóvenes; Luis de la Fuente y Pere Romeu como entrenadores del año; además de Unai Simón y Cata Coll como los mejores porteros. El Barcelona completó la lista de reconocimientos al recibir el premio al mejor club femenil.

El resultado de la gala representa una extensión de lo que España ha conseguido en los últimos años dentro de las canchas. La selección varonil conquistó la Copa del Mundo 2026, años después de que el equipo femenil alcanzara su primer campeonato mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023. A estos resultados se suman los títulos juveniles y la presencia de futbolistas españoles entre los principales candidatos a los reconocimientos individuales.

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España conquista ocho premios en el Balón de Oro 2026

Alexia Putellas encabezó la cosecha española después de conquistar su tercer Balón de Oro femenil, tras los reconocimientos que obtuvo en 2021 y 2022. La futbolista, quien pasó del Barcelona al London City Lionesses, volvió a colocarse en la cima de la votación y recuperó el galardón que Aitana Bonmatí había ganado durante las tres ediciones anteriores. De esta manera, las futbolistas españolas acumulan seis Balones de Oro consecutivos desde 2021.

La presencia española también quedó reflejada en las categorías juveniles. Lamine Yamal consiguió su tercer reconocimiento consecutivo como mejor jugador joven, después de ganar en 2024 y 2025, mientras que Vicky López recibió nuevamente el premio al mejor talento femenil. Ambos futbolistas representan el trabajo de formación del Barcelona, institución que ha aportado una parte importante de los jugadores reconocidos durante los últimos años.

Los banquillos tampoco escaparon al dominio español. Luis de la Fuente recibió el reconocimiento al mejor entrenador varonil después de conducir a la selección española al título de la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Pere Romeu fue distinguido como mejor entrenador femenil por su trabajo con el Barcelona, equipo que también recibió el galardón al mejor club de la categoría.

De la Fuente acumuló 38 victorias en sus primeros 50 partidos al frente del combinado nacional, con una efectividad del 76%, registro que alcanzó precisamente durante la final del Mundial 2026. El técnico también cuenta con experiencia en las categorías inferiores de España, donde conquistó los campeonatos europeos sub 19 de 2015 y sub 21 de 2019. Su trayectoria refleja la continuidad de un proyecto que ha llevado a futbolistas de las selecciones juveniles hasta el primer equipo.

La portería fue otra de las posiciones controladas por representantes de España. Unai Simón, guardameta del Athletic Club y campeón del mundo con la selección española, recibió el premio al mejor portero varonil, mientras que Cata Coll, del Barcelona, obtuvo el reconocimiento femenil. La doble distinción permitió a España completar una ceremonia en la que sus representantes fueron premiados prácticamente en todas las áreas del juego.

El guardameta también estableció un récord de imbatibilidad de aproximadamente 650 minutos consecutivos sin recibir gol en Copas del Mundo, además de conquistar el Guante de Oro de la FIFA como mejor portero de la competencia. Su desempeño contribuyó a que España consiguiera su segunda estrella mundial y le permitió recibir el Trofeo Yashin, después de haber terminado segundo en la votación de 2024, cuando el reconocimiento fue para Emiliano Martínez.

España es campeona del mundo en fútbol varonil y femenil

El dominio español no se limita a los premios individuales, ya que sus selecciones mayores ostentan simultáneamente los títulos mundiales varonil y femenil. En julio de 2026, España conquistó su segunda Copa del Mundo masculina después de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Ferran Torres marcó el gol de la victoria al minuto 106, durante el tiempo extra, y le dio al país su primera estrella desde Sudáfrica 2010.

El campeonato varonil se sumó al conseguido por la selección femenil en 2023, cuando España derrotó 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, gracias a una anotación de Olga Carmona. Aquella conquista representó el primer título mundial para las españolas y confirmó el crecimiento de un proyecto que había comenzado a obtener resultados en las categorías inferiores.

Además de los Mundiales, España conquistó la Eurocopa varonil de 2024 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en la final, mientras que la selección femenil obtuvo la UEFA Nations League de 2024 y 2025. Estos resultados permitieron que ambas ramas acumularan títulos internacionales en un periodo que también estuvo acompañado por reconocimientos individuales a sus principales futbolistas.

El dominio español también se extiende a los Mundiales juveniles

Las categorías inferiores representan otra de las bases del crecimiento del fútbol español. En el ámbito femenil, España conquistó los Mundiales sub 17 de 2018 y 2022, además de los campeonatos sub 20 de 2022 y 2026. Este último llegó en septiembre, cuando la selección española derrotó a Corea del Norte en una definición por penales y consiguió su segundo título mundial de la categoría.

El dominio también se ha reflejado en las competencias juveniles organizadas por la UEFA. La selección española femenil sub 19 conquistó cinco campeonatos europeos consecutivos entre 2022 y 2026, una racha sin precedentes en la competición. En la rama varonil, España ganó el Europeo sub 19 en 2024 y 2026, con una nueva generación de futbolistas que busca dar continuidad a los resultados de la selección absoluta.

La entrega del Balón de Oro 2026 terminó por reunir los distintos niveles del éxito español en una misma ceremonia. Desde Alexia Putellas y Lamine Yamal hasta Luis de la Fuente, Unai Simón y Cata Coll, los representantes de España recibieron reconocimientos por sus actuaciones y resultados. Con campeonatos mundiales en las dos ramas, títulos juveniles y una presencia constante entre los premiados, el país atraviesa una etapa en la que sus clubes, selecciones y futbolistas mantienen protagonismo en el escenario internacional.

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