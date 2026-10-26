¡Un mexicano entre los mejores del mundo! Julián Quiñones acaba en el puesto 28 del Balón de Oro

La organización del Balón del Oro reconoció este 26 de octubre a Julián Quiñones entre los mejores 30 jugadores del mundo durante la temporada pasada

Julián Quiñones, elegido número 28 en el Balón de Oro 2026 | X:@ballondor

Julián Quiñones ocupó el puesto 28 en el Balón de Oro 2026, unas horas antes de la ceremonia que se celebrará este 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La organización del premio, que otorga France Football, anunció la posición del delantero mexicano a través de sus redes sociales, en reconocimiento a sus actuaciones durante la temporada pasada con el Al Qadisiya y la Selección Mexicana.

Como ya es tradición en las últimas ediciones del galardón que distingue al mejor futbolista de la temporada, las redes sociales del Balón de Oro comenzaron a revelar las posiciones de los 30 nominados. Los lugares más destacados se darán a conocer durante la ceremonia, aunque la cuenta regresiva comenzó desde antes en las plataformas digitales.

El atacante mexicano terminó en el puesto 28 tras registrar 41 goles y cinco asistencias en 46 partidos durante la campaña pasada tanto en su club como en el Tricolor . Su contundencia frente al arco le permitió conquistar el título de goleo de la Saudi Pro League con 33 anotaciones, cifra con la que superó a figuras como Cristiano Ronaldo en una competición que ha ganado protagonismo como alternativa y rival del futbol europeo.

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Julián Quiñones también se consolidó como uno de los referentes de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. El delantero naturalizado marcó cuatro goles en la Copa del Mundo e igualó las marcas de Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como los mexicanos con más anotaciones en la historia del torneo.

El futbolista del Al Qadisiya compartió la lista de nominados con figuras de talla internacional como Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Ousmane Dembélé, quienes también aspiraron a conquistar el Balón de Oro 2026.

La historia de los mexicanos en el Balón de Oro comenzó en 2007 con Guillermo Ochoa, quien integró la lista de 50 candidatos de France Football y terminó empatado en el puesto 30 con un punto. Tres años después, Rafael Márquez fue considerado para la edición de 2010, aunque no consiguió un lugar entre los 23 finalistas del FIFA Balón de Oro. En 2011, Javier ‘Chicharito’ Hernández también apareció en la preselección tras destacar en su primera campaña con el Manchester United, pero quedó fuera de la lista definitiva.

En 2015, Andrés Guardado y Giovani dos Santos se sumaron a los mexicanos considerados para el galardón. El mediocampista del PSV Eindhoven llegó tras conquistar la Eredivisie, mientras que el atacante fue incluido después de su salida del Villarreal rumbo al LA Galaxy. Ambos formaron parte de una lista preliminar de 59 futbolistas, pero ninguno avanzó a la selección final.

Poco más de una década después, Julián Quiñones volvió a colocar a México en la clasificación del Balón de Oro y se convirtió en el segundo futbolista nacional en aparecer en una lista oficial que derivó en una posición final, después de Guillermo Ochoa. Su lugar 28 en la edición de 2026 marcó un nuevo capítulo para el futbol mexicano en uno de los reconocimientos individuales más importantes del balompié mundial.