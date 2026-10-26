¡Histórico para México! Scarlett Camberos termina en el lugar 21 del Balón de Oro Femenil 2026

La delantera del América hizo historia al convertirse en la primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenil, tras una temporada con tres títulos y 42 contribuciones de gol

Scarlett Camberos termina 21 en el Balón de Oro 2026. | @ballondor

Scarlett Camberos escribió una página en la historia del fútbol mexicano al finalizar en el lugar 21 de la clasificación del Balón de Oro Femenil 2026. La delantera del América se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir una nominación al reconocimiento que entrega France Football y aseguró un sitio entre las 30 jugadoras consideradas para el premio individual.

La posición de Camberos se dio a conocer este lunes 26 de octubre, durante la publicación de los resultados de la votación, previo a la ceremonia celebrada en el London Palladium de Londres, Inglaterra. La atacante de las Águilas y de la selección mexicana apareció en el puesto 21 del ranking mundial, después de una temporada en la que conquistó tres títulos con el conjunto azulcrema.

El reconocimiento llegó después de una campaña 2025-26 en la que Camberos conquistó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas. Sus actuaciones fueron parte de los argumentos que respaldaron su candidatura frente a futbolistas de equipos como Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, Manchester City y Real Madrid.

La mexicana también destacó por sus registros ofensivos, con 25 goles y 17 asistencias para un total de 42 contribuciones de gol. Estos números la colocaron en el quinto puesto de las nominadas con mayor participación directa en anotaciones, por detrás de Pernille Harder, Khadija Shaw, Caroline Weir y Ewa Pajor.

Ranked at the 21st place of the 2026 Women’s Ballon d’Or @scarnefer @AmericaFemenil @Miseleccionfem #ballondor https://t.co/meeAg7OyXR — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

Scarlett Camberos hace historia con el lugar 21 del Balón de Oro Femenil 2026

El puesto 21 representa la primera aparición de una futbolista mexicana en la clasificación del Balón de Oro Femenil, reconocimiento que comenzó a entregarse en 2018. La presencia de Camberos también colocó al América y a la Liga MX Femenil dentro de la lista de candidatas al galardón.

En la clasificación publicada antes de la gala, Camberos quedó por detrás de Selma Bacha, quien ocupó el puesto 20, y por delante de Manaka Matsukubo, ubicada en el lugar 22. El resultado permitió conocer la posición definitiva de la mexicana entre las 30 nominadas de la edición 2026.

La delantera viajó a Londres en representación del América, acompañada por el director técnico Ángel Villacampa. El club también recibió una nominación en la categoría de Mejor Equipo Femenil del Año, después de conquistar tres campeonatos durante la temporada.

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Los números y títulos que llevaron a Scarlett Camberos al Balón de Oro

La temporada 2025-26 fue determinante para que Camberos ingresara a la lista de candidatas. Sus 42 contribuciones de gol la situaron entre las cinco nominadas con mayor producción ofensiva, únicamente por debajo de Pernille Harder, con 47; Khadija Shaw, con 46; Caroline Weir, con 45; y Ewa Pajor, con 44.

La futbolista americanista también obtuvo el reconocimiento a la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Concacaf W Champions Cup, torneo en el que anotó seis goles. Su participación fue parte del camino del América hacia el campeonato continental, que se sumó al título de Liga MX Femenil y al Campeón de Campeonas.

El lugar 21 del Balón de Oro Femenil 2026 reconoce una temporada de resultados individuales y colectivos para Scarlett Camberos. Su inclusión en el ranking representa un antecedente para las futbolistas mexicanas y para la Liga MX Femenil, que tuvo a una de sus representantes entre las 30 candidatas al premio de France Football.