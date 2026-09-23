El primer desafío de Rafa Márquez con México: lesiones, cambios y una nueva identidad

El nuevo entrenador de la Selección Mexicana trabaja en su primera convocatoria con miras al Mundial de 2030

La Selección Mexicana comenzó una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez, quien ya trabaja en la construcción del proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030. El nuevo entrenador del Tricolor afronta sus primeros días con el objetivo de establecer una identidad de juego y preparar el primer compromiso de este proceso ante Colombia.

El inicio de la era de Márquez también representa un periodo de evaluación para el cuerpo técnico, que analiza alternativas en distintas posiciones mientras comienza a definir la estructura del equipo nacional.

La Hormiga aún no reporta con el Tri

Uno de los principales focos de atención está en el ataque mexicano. Las ausencias de Raúl Jiménez y Julián Quiñones por lesión, aceleraron la búsqueda de nuevas alternativas ofensivas. Ante este escenario, Rafael Márquez tiene la oportunidad de observar a futbolistas jóvenes y conocer sus posibilidades dentro del nuevo esquema de trabajo.

Uno de los nombres que genera expectativa es Armando ‘La Hormiga’ González, quien tuvo complicaciones para llegar a la concentración debido a problemas con sus vuelos y la pérdida de una conexión en Washington. Después de superar el inconveniente, el delantero deberá arribar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para incorporarse de lleno a los entrenamientos del Tricolor.

Mientras González se integra al grupo, Santiago Giménez aparece como la principal opción para encabezar el ataque en el inicio del proceso, debido al mayor tiempo de trabajo que acumula con sus compañeros durante los primeros días de concentración.

El equipo de trabajo de Rafa Márquez combina experiencia y análisis

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana presenta perfiles distintos que buscan complementarse en esta nueva etapa. Márquez cuenta con el respaldo de Andrés Guardado, quien funge como una de sus principales figuras de apoyo, además del aporte del entrenador español Juan Manuel Lillo.

Lillo se ha caracterizado por un perfil analítico durante las sesiones de entrenamiento. El estratega observa los trabajos, toma apuntes y aporta su experiencia táctica para apoyar en la toma de decisiones del cuerpo técnico. Además de su conocimiento futbolístico, el español aporta una amplia trayectoria dentro del deporte y una visión que busca complementar el trabajo de Márquez.

Por su parte, Guardado suma la experiencia que acumuló durante su carrera como futbolista profesional. Su cercanía con los jugadores y su conocimiento del vestidor mexicano forman parte de los elementos que acompañan esta nueva etapa del Tricolor.

Johan Vásquez y Erik Lira aparecen como nuevos referentes

Otro de los temas que comienza a tomar relevancia dentro de la Selección Mexicana es el liderazgo del grupo. Ante la ausencia de algunos referentes tradicionales, el equipo atraviesa una transición en la elección del capitán. Entre los candidatos naturales aparece Johan Vásquez, defensor que milita en el fútbol europeo y cuenta con experiencia internacional, por lo que podría asumir un papel importante dentro del vestidor.

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Además, Erik Lira se ha convertido en uno de los jugadores que llaman la atención del cuerpo técnico por su rendimiento, carácter y disciplina dentro del terreno de juego. El mediocampista reconoce a Rafael Márquez como uno de sus referentes y ahora busca ganarse un lugar dentro de la nueva estructura del Tricolor a través de su desempeño durante los entrenamientos.

Márquez amplía el seguimiento rumbo a 2030

La nueva etapa de la Selección Mexicana contempla un seguimiento amplio de futbolistas. Rafael Márquez y su cuerpo técnico mantienen bajo observación un universo cercano a 70 jugadores, con la intención de encontrar las mejores opciones para consolidar el equipo.

El entrenador tendrá sus primeras pruebas durante los compromisos de preparación, mientras continúa desarrollando la idea de juego que pretende implementar.

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