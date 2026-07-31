MexTour, México vs Colombia, México vs Perú y México vs Chile en EE.UU.: cuándo y dónde comprar boletos, precios y sedes

La gira del Tricolor tras el Mundial 2026 arrancará con dos escalas clave para la afición latina, con venta general próxima y distintas opciones de entradas

La próxima semana salen a la venta los boletos del MexTour 2026 / Yuri Cortez / AFP

La selección mexicana ya tiene definidos sus primeros compromisos después del Mundial 2026 y volverá a encontrarse con su afición en EE.UU. durante el MexTour 2026. El equipo dirigido por Rafael Márquez disputará tres partidos amistosos frente a Colombia, Perú y Chile entre finales de septiembre y principios de octubre, en una gira que visitará Baltimore, el área metropolitana de Nueva York y Los Ángeles.

Para quienes desean acompañar al Tricolor, ya existe fecha para la venta de boletos y un estimado de los precios que tendrán las entradas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del MexTour 2026?

Los boletos para México vs Colombia, México vs Perú y México vs Chile estarán disponibles en venta general el miércoles 5 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m. (hora local de cada sede).

La compra podrá realizarse a través del sitio oficial Somos Locales, la plataforma autorizada para distribuir las entradas del MexTour en EE.UU. Asimismo, los aficionados encontrarán boletos mediante distribuidores autorizados y plataformas de reventa como Ticketmaster y StubHub, donde algunos encuentros ya muestran disponibilidad anticipada.

Fechas y sedes de los partidos de México en EE.UU.

La gira del Tricolor incluirá tres amistosos en distintas regiones del país:

México vs Colombia

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Sábado 26 de septiembre de 2026 Estadio: M&T Bank Stadium

M&T Bank Stadium Ciudad: Baltimore, Maryland

México vs Perú

Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026

Martes 29 de septiembre de 2026 Estadio: Sports Illustrated Stadium

Sports Illustrated Stadium Ciudad: Harrison, Nueva Jersey (área metropolitana de Nueva York)

México vs Chile

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Martes 6 de octubre de 2026 Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum

Los Angeles Memorial Coliseum Ciudad: Los Ángeles, California

El compromiso ante Colombia tendrá un significado especial, ya que representará el debut oficial de Rafa Márquez como director técnico de México y será la primera ocasión en que el MexTour visite la ciudad de Baltimore.

¿Cuánto costarán los boletos?

Los precios oficiales se darán a conocer cuando inicie la venta general el 5 de agosto, pero tomando como referencia las ediciones más recientes del MexTour, se espera el siguiente rango de costos:

40 a 60 dólares en las zonas altas.

80 a 150 dólares en localidades intermedias.

250 a más de 350 dólares en asientos preferenciales o VIP.

Mientras tanto, en plataformas de reventa ya pueden encontrarse entradas con precios desde aproximadamente 122 dólares, aunque estas tarifas pueden variar conforme aumente la demanda.

La recomendación es comprar durante la venta oficial para acceder a los precios iniciales y reducir el riesgo de pagar sobrecostos en el mercado secundario.

México inicia un nuevo ciclo tras el Mundial

El MexTour 2026 marcará el inicio del nuevo proceso de la selección mexicana, después de haber sido una de las anfitrionas del Mundial. La gira también será la primera oportunidad para observar el proyecto encabezado por Márquez, quien comenzará su etapa al frente del combinado nacional enfrentando a tres rivales de alto nivel.

Además del estreno del nuevo entrenador, el duelo frente a Perú llega con un historial favorable para México, que suma 12 victorias, ocho empates y nueve derrotas ante la Blanquirroja. El cierre frente a Chile, en Los Ángeles, pondrá fin a una gira que promete reunir a miles de aficionados mexicanos en EE.UU. y servir como el primer gran examen del Tricolor rumbo a las competencias del nuevo ciclo internacional.

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