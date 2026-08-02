Guía completa en español NFL Hall of Fame Game 2026: Fecha, equipos, inducidos y dónde ver en vivo

Carolina y Arizona encienden los motores de una nueva temporada en Canton, Ohio, en un duelo que marca el regreso del fútbol americano y celebra la inmortalidad de la histórica Clase 2026.

Cardinals | Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

El Hall of Fame Game 2026 se jugará el jueves 6 de agosto de 2026 a las 8:00 p.m. ET, marcando oficialmente el inicio de la pretemporada de la NFL. El encuentro enfrentará a los Carolina Panthers contra los Arizona Cardinals en el Tom Benson Hall of Fame Stadium en Canton, Ohio. Una semana después continuarán el resto de encuentros programados en la semana 1.

La Clase de Leyendas 2026

La elección de estos equipos rinde tributo directo a los máximos íconos de sus franquicias que encabezan la generación de este año. La Ceremonia de Inducción formal se llevará a cabo el sábado 8 de agosto de 2026. Los nuevos miembros oficiales del Salón de la Fama son:

Larry Fitzgerald (Receptor, Arizona Cardinals): Uno de los receptores más dominantes de la historia de la NFL. Jugó sus 17 temporadas con los Cardinals, ubicándose segundo de todos los tiempos en recepciones y yardas.

(Receptor, Arizona Cardinals): Uno de los receptores más dominantes de la historia de la NFL. Jugó sus 17 temporadas con los Cardinals, ubicándose segundo de todos los tiempos en recepciones y yardas. Luke Kuechly (Linebacker, Carolina Panthers): El alma de la defensiva de Carolina durante la década de 2010, múltiple selección All-Pro y Jugador Defensivo del Año en 2013.

(Linebacker, Carolina Panthers): El alma de la defensiva de Carolina durante la década de 2010, múltiple selección All-Pro y Jugador Defensivo del Año en 2013. Drew Brees (Quarterback, San Diego Chargers / New Orleans Saints): El histórico pasador que conquistó el Super Bowl XLIV con los Saints, siendo uno de los mariscales más precisos y eficientes de todos los tiempos.

(Quarterback, San Diego Chargers / New Orleans Saints): El histórico pasador que conquistó el Super Bowl XLIV con los Saints, siendo uno de los mariscales más precisos y eficientes de todos los tiempos. Adam Vinatieri (Kicker, New England Patriots / Indianapolis Colts): El máximo anotador histórico de la NFL (2,673 puntos) y cuatro veces campeón del Super Bowl, famoso por sus patadas clutch bajo presión.

(Kicker, New England Patriots / Indianapolis Colts): El máximo anotador histórico de la NFL (2,673 puntos) y cuatro veces campeón del Super Bowl, famoso por sus patadas clutch bajo presión. Roger Craig (Corredor, San Francisco 49ers): Icono de la ofensiva de la Bahía en los 80, recordado por redefinir el rol del corredor moderno al superar las 1,000 yardas por tierra y por aire en una misma temporada.

Cómo llegan los equipos a Canton

Debido a este compromiso, tanto Arizona como Carolina abrieron sus campamentos de entrenamiento anticipadamente una semana antes que el resto de la liga.

Arizona Cardinals: Bajo la dirección del staff de coacheo, el equipo es designado administrativamente como local . Su ofensiva cuenta con piezas estelares como el estelar tight end Trey McBride y el liderazgo defensivo del safety Budda Baker.

Bajo la dirección del staff de coacheo, . Su ofensiva cuenta con piezas estelares como el estelar tight end Trey McBride y el liderazgo defensivo del safety Budda Baker. Carolina Panthers: Con el head coach Dave Canales al frente en su tercer año al mando, buscan afianzar el crecimiento del roster y sobrellevar el problema de las lesiones , tras el desarrollo competitivo mostrado en la división.

Con el head coach Dave Canales al frente en su tercer año al mando, y , tras el desarrollo competitivo mostrado en la división. Qué esperar del juego: Al ser el “Juego Cero”, los titulares principales no jugarán o apenas verán acción durante la primera serie ofensiva. Es un escenario diseñado para que novatos y jugadores en la burbuja del roster luchen por asegurar un lugar definitivo.

Historia del Hall of Fame Game

Hablemos del origen, el partido inaugural se celebró en agosto de 1962 como un evento de recaudación de fondos para edificar el museo del Salón de la Fama en Cantón, Ohio. El primer juego de la historia terminó en un empate 21-21 entre los New York Giants y los St. Louis Cardinals (franquicia que hoy reside en Arizona).

Desde 2011, la NFL selecciona estrictamente a los equipos que poseen una conexión histórica profunda con los jugadores o entrenadores inducidos esa misma semana.

Cuándo y dónde ver en EE. UU.

Fecha y Hora: Jueves 6 de agosto de 2026 a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT .

Jueves 6 de agosto de 2026 a las . Televisión Abierta: Transmisión oficial en vivo a través de la cadena nacional NBC .

Transmisión oficial en vivo a través de la cadena nacional . Streaming: Disponible mediante la plataforma Peacock.

Cómo y dónde comprar entradas en EE. UU.

Los boletos generales en las zonas altas del estadio comienzan desde los $41 dólares.

Taquilla Oficial: Disponible directamente en el sitio del Pro Football Hall of Fame Tickets.

Disponible directamente en el sitio del Pro Football Hall of Fame Tickets. Mercados de Reventa Autorizada: Mapas de asientos interactivos y precios en tiempo real en Ticketmaster, StubHub o Vivid Seats.

Mapas de asientos interactivos y precios en tiempo real en Ticketmaster, StubHub o Vivid Seats. Paquetes VIP: La agencia Sports Traveler comercializa pases que incluyen entradas al juego, acceso al museo y asientos preferenciales para la ceremonia.

El 9 de septiembre de 2026 inicia la temporada regular que celebrará 272 partidos y emociones garantizadas cada fin de semana.

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