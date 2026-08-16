Devon Witherspoon se convierte en el cornerback mejor pagado de la historia
La mañana de este sábado se confirmó que Devon Witherspoon acaba de convertirse en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL.
Los libros tienen una nueva página que escribir, aunque quizá dure poco. La mañana de este sábado se confirmó que Devon Witherspoon acaba de convertirse en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL. El defensivo de los Seattle Seahawks acordó una extensión de contrato por cuatro años y 132 millones de dólares, con más de 101 millones garantizados, según informó Adam Schefter. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ