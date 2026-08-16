Devon Witherspoon se convierte en el cornerback mejor pagado de la historia

Publicado por Redacción Claro Sports

La mañana de este sábado se confirmó que Devon Witherspoon acaba de convertirse en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL.

Devon Witherspoon se convierte en el cornerback mejor pagado de la historia
Devon Witherspoon consigue contrato millonario | IMAGN IMAGES via Reuters

Los libros tienen una nueva página que escribir, aunque quizá dure poco. La mañana de este sábado se confirmó que Devon Witherspoon acaba de convertirse en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL. El defensivo de los Seattle Seahawks acordó una extensión de contrato por cuatro años y 132 millones de dólares, con más de 101 millones garantizados, según informó Adam Schefter. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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