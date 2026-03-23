¡Contrato histórico! Los Seattle Seahawks blindarían a Jaxon Smith-Njigba con una extensión millonaria

Los Seattle Seahawks habrían acordado mantener a Jaxon Smith-Njigba con una extensión de contrato de cuatro años a cambio de $168.6 millones de dólares

Smith-Njigba se quedaría en Seattle | Foto: Matthew Stockman Getty Images vía AFP

Los Seattle Seahawks y Jaxon Smith-Njigba habrían llegado a un acuerdo para extender su vínculo contractual, en una operación que sacudiría el mercado de la NFL. De acuerdo con los primeros reportes, el receptor se quedaría en la franquicia durante las próximas cuatro temporadas a cambio de casi 170 millones de dólares, con 120 millones garantizados. De confirmarse, el pacto lo convertiría en el receptor abierto mejor pagado en la historia de la liga.

La información surge a partir de un reporte de Ian Rapoport, uno de los insiders más reconocidos de la NFL, quien señaló que Smith-Njigba habría aceptado los términos económicos propuestos por la organización. El acuerdo se dio en un momento clave, poco después de que Seattle conquistó el Super Bowl, lo que consolidó la base de su proyecto deportivo.

A sus 24 años, Smith-Njigba atraviesa el punto más alto de su carrera. En la temporada pasada fue nombrado Jugador Ofensivo del Año 2025, tras firmar números de élite con 119 recepciones, 1,793 yardas y 10 touchdowns en temporada regular, cifras que lo colocaron como uno de los receptores más dominantes de la liga.

Su impacto no se limitó a la fase regular. En la postemporada también resultó determinante para el éxito de los Seahawks, con 17 recepciones, 199 yardas y dos touchdowns. Ese rendimiento fue clave para el título y lo consolidó como el principal referente ofensivo del equipo.

El nuevo acuerdo contemplaría un ingreso anual de aproximadamente 42.15 millones de dólares hasta 2031. Esta cifra superaría el contrato de Ja’Marr Chase con los Cincinnati Bengals, que promedia 40.25 millones anuales. La decisión llegó después de que el equipo ejerció la opción de quinto año del jugador para la temporada 2027, lo que aseguró su continuidad a largo plazo.

Durante esta misma temporada baja, los Seahawks también aseguraron a su tackle izquierdo estrella, Charles Cross, lo que refleja una estrategia clara de retener a sus piezas fundamentales. Ahora, la atención podría centrarse en el futuro del cornerback Devon Witherspoon, quien también estaría cerca de acordar una extensión, en una etapa decisiva para el equipo, que busca mantener su núcleo competitivo de cara a la próxima campaña.

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