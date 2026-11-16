Gilberto Mora se adueña del 10 de México: récord histórico y protagonismo ante Jamaica

Con la mayoría de edad recientemente obtenida, se convirtió el futbolista mexicano más joven en anotar en el torneo de la Concacaf

La Selección Mexicana se encuentra golpeada. El Tricolor cayó 3-2 ante Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, dentro de la actividad de los partidos de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations Legue. Sin embargo, Gilberto Mora fue la figura del equipo con su personalidad, lo que le valió para romper un nuevo récord con el combinado nacional.

Morita se convirtió en el futbolista más joven del combinado nacional en marcar un gol dentro de la Liga de Naciones, una marca que pertenecía al delantero de los Pumas, José Juan Macías, quien con 20 años y 20 días anotó un tanto ante Bermudas en 2019.

Gilberto sacó pecho en el duelo en Kingston cuando el Tri perdía 3-0 en el marcador parcial, con lo que anotó el tanto que despertó al cuadro azteca a la edad de 18 años y 31 días. Una edad que será complicada de superar para las próximas generaciones.

Gilberto Mora, la clave del despertar de México ante Jamaica

México estuvo contra las cuerdas en el Estadio Nacional de Kingston con el tercer tanto de los caribeños. Para la buena fortuna de Rafael Márquez, Morita apareció al minuto 70 para marcar un golazo y poner el 3-1 que le dio vida al conjunto mexicano.

Por si su gol había sido poco, el juvenil también participó en la jugada que originó el penalti para la segunda anotación del equipo, con lo que pudieron hacer más decoroso el resultado en el Caribe y manteniéndolos con vida dentro de la eliminatoria que se definirá el próximo martes.

Rafa Márquez destaca la personalidad de Mora para quedarse con la 10

Las acciones del joven de 18 años no pasaron desapercibidas por Rafael Márquez, quien alabó la actitud del futbolista ante la adversidad por la que estaba atravesando el equipo en esos momentos que se encontraba 3-0 abajo en el marcador.

“La reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy, sobre todo la de los jóvenes. Mora tuvo un gran partido, demostrando carácter, actitud y personalidad”, comentó el Kaiser al término del compromiso de ida de los cuartos de final de la Nations League.

Morita fue el único en dar la cara por la Selección Mexicana tras derrota en Nations League

La personalidad de Gil Mora fue tanta que solo él dio la cara tras la derrota de México ante Jamaica. El mediocampista de los Xolos de Tijuana aseguró que en el segundo tiempo salieron dormidos y permitieron que el rival les metiera tres goles.

“La verdad que fue un partido difícil, sabíamos el rival que era. No hicimos un buen juego, fallamos muchas oportunidades arriba y, bueno, pagamos los tres goles. Creo que después nos repusimos un poco, tratamos de sacar el resultado, tratar de empatar, no se pudo y ahora vamos a tratar de regresar allá con la cabeza arriba y sacar la serie allá. Creo que salimos al segundo tiempo dormidos, yo creo. No sé, una falta de concentración en dos jugadas claves, pero ya está. Así es el fútbol, así es el juego y vamos a reponernos en casa”.

Por su parte, ninguno de sus compañeros salieron a hablar en la zona mixta tras el encuentro. Una situación que no es obligatoria por parte de la Concacaf, pero que dio mucho de qué hablar sobre el resto de los seleccionados nacionales.

Ahora la Selección Mexicana apunta al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el cual se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey. En la Sultana del Norte Rafa Márquez y el Tricolor se juega el pase al Final Four del certamen, por lo que la presencia de Gilberto mora será de gran relevancia para tratar de conseguir la remontada que los lleve a las semifinales.

El segundo encuentro frente a los jamaiquinos se podrá seguir en vivo y sin anuncios a través del canal de YouTube de Claro Sports Premium, del cual te puedes hacer miembro por solo 59 pesos mexicanos al mes.