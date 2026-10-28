Brewers vs Rays en vivo la Serie Mundial 2026: ¡Las novenas de ambos equipos están confirmadas!
Milwaukee busca su primer campeonato de Grandes Ligas, mientras Tampa Bay necesita otra victoria para prolongar la Serie Mundial
La historia está en contra de los Rays
Los Rays han perdido el Juego 5 en sus dos apariciones anteriores en la Serie Mundial: en 2008 cayeron ante Filadelfia en el partido que definió el campeonato, mientras que en 2020 perdieron el quinto encuentro ante Los Angeles Dodgers que al final se impusieron en la serie 4-2.
¿Quiénes son los lanzadores abridores del Juego 5 de la Serie Mundial?
Cerveceros: Jacob Misiorowski, LD
Datos clave: Líder en la temporada regular de MLB en efectividad (1.80), ponches (252), WHIP (0.80) y promedio de los oponentes (.157). Misiorowski estuvo en el bullpen durante los innings finales del Juego 4, aunque Pat Murphy explicó que nunca estuvo contemplado para entrar como relevista, ya que el equipo no quería arriesgar su disponibilidad para un eventual Juego 5. El derecho llega a este partido con foja de 1-0 y efectividad de 2.70 en sus tres aperturas de Juego 1 durante esta postemporada, ante Padres, Dodgers y Rays. En el Juego 1 de la Serie Mundial permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas y ahora trabajará con cuatro días de descanso.
Rays: Drew Rasmussen, LD
Dato clave: Será la primera vez que Rasmussen lance con tres días de descanso desde que se desempeñaba como relevista de múltiples entradas y opener en 2024. Tampa Bay utilizó a sus cinco lanzadores de la rotación durante los últimos cuatro juegos, por lo que no contaba con un abridor completamente descansado para el Juego 5. Aunque inicialmente parecía poco probable que Rasmussen recibiera esta responsabilidad por su historial de lesiones y la preferencia del club por darle descanso adicional, los Rays anunciaron que será el encargado de abrir. Rasmussen llega después de haber realizado solo siete aperturas con cuatro días de descanso, una de las razones por las que Tampa Bay decidió retrasar su aparición hasta el Juego 2 y utilizar a Martínez como abridor en el Juego 1.
La novena de los Milwaukee Brewers
Milwaukee tiene listo el orden al bate para enfrentar a Tampa Bay en el Juego 5 de la Serie Mundial 2026, con Jackson Chourio como primer bate y jardinero izquierdo. Según la alineación oficial difundida por MLB, Jake Bauers ocupará el segundo turno y defenderá la primera base, mientras Christian Yelich será tercero en el orden y bateador designado. William Contreras aparecerá como cuarto bate y receptor, seguido por Brice Turang en el quinto puesto y la segunda base. Sal Frelick bateará sexto y cubrirá el jardín derecho, Cooper Pratt será séptimo y parador en corto, y Garrett Mitchell ocupará el octavo turno y el jardín central. David Hamilton completará la ofensiva como noveno bate y tercera base. Jacob Misiorowski será el lanzador abridor de Milwaukee, que mantiene ventaja de 3-1 y busca la victoria que le daría el primer campeonato de Serie Mundial de su historia.
La novena titular de los Tampa Bay Rays
Tampa Bay tiene definida su alineación para buscar una victoria que prolongue la Serie Mundial 2026, con el mexicano Jonathan Aranda como segundo bate y encargado de la primera base. De acuerdo con el orden oficial publicado por MLB, Yandy Díaz abrirá la ofensiva como bateador designado, mientras Junior Caminero ocupará el tercer turno y defenderá la antesala. Liam Hicks será el cuarto bate y receptor, seguido por Jonny DeLuca en el quinto puesto y el jardín central, y Chandler Simpson en el sexto turno y el jardín izquierdo. La parte baja del orden estará integrada por Ben Williamson como séptimo bate y segunda base, Ryan Vilade en el octavo lugar y el jardín derecho, y Taylor Walls como noveno bate y parador en corto. Drew Rasmussen será el lanzador abridor de Tampa Bay, que llega a este compromiso con desventaja de 3-1 y necesita ganar para evitar la eliminación.
Rays buscan hacer historia: forzar el Juego 6 tras ir 0-3 en la Serie Mundial
Los Tampa Bay Rays tienen la oportunidad de alcanzar un registro sin precedente en el Clásico de Otoño: ningún equipo ha logrado forzar un Juego 6 después de perder los primeros tres encuentros de una Serie Mundial, de acuerdo con información compartida por MLB. Antes de Tampa Bay, únicamente los Cubs de 1910, Giants de 1937, Reds de 1970 y Yankees de 2024 consiguieron evitar la barrida en esas condiciones, pero todos quedaron eliminados en el quinto compromiso. Los Rays se incorporaron a esa lista tras vencer 4-3 a Milwaukee en 12 entradas y ahora buscan superar ese límite histórico. Una victoria en el Juego 5 reduciría su desventaja a 3-2 y trasladaría la definición al American Family Field. Sin embargo, prolongar la serie sería apenas el siguiente paso: Tampa Bay necesita ganar también los dos encuentros posteriores para conquistar su primer campeonato.
¿A qué hora juegan Brewers vs Rays hoy y dónde ver la Serie Mundial 2026?
El Brewers vs Rays comienza hoy a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Tropicana Field, ubicado en San Petersburgo, Florida. Será el último partido de esta Serie Mundial en casa de Tampa Bay, independientemente del resultado, porque los posibles encuentros restantes están programados en Milwaukee.
Para seguir la transmisión en vivo en México, las opciones son Canal 9, ESPN y FOX en televisión, además de ViX, Disney+ y FOX One por streaming.
¿Qué necesitan Brewers y Rays para ser campeones de la MLB? Formato y reglas de la Serie Mundial
La Serie Mundial se disputa al mejor de siete partidos: el campeón es el primero que consigue cuatro victorias. No existe un marcador global de carreras que determine el título; cada encuentro aporta una victoria, sin importar la diferencia de anotaciones con la que termine.
Con la serie 3-1, Milwaukee necesita ganar un partido más para ser campeón. Si lo consigue esta noche, cerrará la eliminatoria 4-1. Por su parte, Tampa Bay está obligado a ganar los Juegos 5, 6 y 7: cualquier derrota terminaría con sus posibilidades de conquistar el campeonato.
El formato de sedes es 2-3-2: los Brewers recibieron los primeros dos encuentros y los Rays organizaron los tres siguientes. Si Tampa Bay vuelve a ganar, el Juego 6 será el viernes 30 de octubre en el American Family Field; un eventual séptimo partido se disputaría allí el sábado 31, también a las 18:00 horas del centro de México.
Los partidos están programados a nueve entradas. Si persiste el empate, se juegan episodios adicionales hasta definir a un ganador. En los extrainnings de postemporada no se coloca automáticamente un corredor en segunda base: cada media entrada comienza con las bases vacías.
Predicciones Serie Mundial 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el Juego 5 del Clásico de Otoño?
Milwaukee parte como favorito para ganar el Juego 5, de acuerdo con los momios previos publicados por SportsLine: Brewers aparece con -142 y Rays con +127. Estas cuotas reflejan la preferencia del mercado antes del encuentro y pueden modificarse; no representan un resultado asegurado ni una predicción del marcador final.
El duelo anunciado de abridores enfrenta a Jacob Misiorowski por Milwaukee y Drew Rasmussen por Tampa Bay. Ambos terminaron la temporada regular con registro de 16-5, aunque Misiorowski tuvo efectividad de 1.80, frente al 2.67 de Rasmussen. Esa diferencia ofrece un argumento estadístico a favor del lanzador de los Brewers, pero corresponde a la campaña completa y no determina su actuación de esta noche.
Serie Mundial Juego 5 Brewers vs Rays en vivo
Los Milwaukee Brewers buscan el primer campeonato de su historia este miércoles 28 de octubre, cuando visiten a los Tampa Bay Rays en el Juego 5 de la Serie Mundial 2026. La novena de Wisconsin llega con ventaja de 3-1 y dispone de una nueva oportunidad para levantar el Trofeo del Comisionado, después de que Tampa Bay evitara la barrida.
Los Rays prolongaron el Clásico de Otoño con una victoria de 4-3 en 12 entradas, sellada por un sencillo de Ben Williamson que dejó tendidos a los visitantes. Ese desenlace mantiene abierta una final entre dos franquicias que buscan su primer título de MLB. El resultado del quinto encuentro determinará si Milwaukee celebra en Florida o si la serie regresa a su estadio.