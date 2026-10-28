Brewers vs Rays en vivo la Serie Mundial 2026: ¡Las novenas de ambos equipos están confirmadas!

¿Quiénes son los lanzadores abridores del Juego 5 de la Serie Mundial?

Cerveceros: Jacob Misiorowski, LD

Datos clave: Líder en la temporada regular de MLB en efectividad (1.80), ponches (252), WHIP (0.80) y promedio de los oponentes (.157). Misiorowski estuvo en el bullpen durante los innings finales del Juego 4, aunque Pat Murphy explicó que nunca estuvo contemplado para entrar como relevista, ya que el equipo no quería arriesgar su disponibilidad para un eventual Juego 5. El derecho llega a este partido con foja de 1-0 y efectividad de 2.70 en sus tres aperturas de Juego 1 durante esta postemporada, ante Padres, Dodgers y Rays. En el Juego 1 de la Serie Mundial permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas y ahora trabajará con cuatro días de descanso.

Rays: Drew Rasmussen, LD

Dato clave: Será la primera vez que Rasmussen lance con tres días de descanso desde que se desempeñaba como relevista de múltiples entradas y opener en 2024. Tampa Bay utilizó a sus cinco lanzadores de la rotación durante los últimos cuatro juegos, por lo que no contaba con un abridor completamente descansado para el Juego 5. Aunque inicialmente parecía poco probable que Rasmussen recibiera esta responsabilidad por su historial de lesiones y la preferencia del club por darle descanso adicional, los Rays anunciaron que será el encargado de abrir. Rasmussen llega después de haber realizado solo siete aperturas con cuatro días de descanso, una de las razones por las que Tampa Bay decidió retrasar su aparición hasta el Juego 2 y utilizar a Martínez como abridor en el Juego 1.