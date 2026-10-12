Brewers remontan ante Dodgers y toman ventaja en el Juego 1 de la Serie de Campeonato

Los Dodgers se adelantaron con una carrera de Shohei Ohtani en la segunda entrada, pero Brice Turang empató en la cuarta y Luis Lara produjo la carrera de la diferencia en la quinta

Abner Uribe colaboró para el primer triunfo de los Brewers | Reuters

Los Milwaukee Brewers derrotaron 2-1 a Los Angeles Dodgers en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y tomaron la ventaja en la serie. El encuentro disputado en el American Family Field llegó empatado hasta la quinta entrada, cuando los locales encontraron la carrera que terminó por marcar la diferencia.

Los Dodgers fueron los primeros en colocarse arriba en la pizarra. En la parte alta de la segunda entrada, Shohei Ohtani recibió una base por bolas, avanzó a segunda con un sencillo de Teoscar Hernández y llegó al plato después de un sencillo de Andy Pages. Así, Los Angeles tomó ventaja de 1-0.

Milwaukee tuvo dificultades para generar carreras durante los primeros episodios. Tarik Skubal consiguió retirar a varios de los bateadores de los Brewers y mantuvo a los locales sin anotaciones durante las primeras tres entradas. La ofensiva de Milwaukee tampoco pudo aprovechar algunas oportunidades con corredores en circulación.

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La respuesta llegó en la cuarta entrada. Brice Turang sí logró vencer a Skubal, conectó un batazo hacia el jardín central que terminó fuera del terreno y significó el empate 1-1. El jonrón permitió a los Brewers igualar el encuentro después de que los Dodgers habían mantenido la ventaja durante buena parte de la primera mitad.

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El partido volvió a cambiar en la quinta entrada. Garrett Mitchell abrió el episodio con una base por bolas y avanzó a segunda mediante un toque de sacrificio de Cooper Pratt. Después, Luis Lara conectó un sencillo hacia el jardín central, batazo que permitió a Mitchell llegar al plato para darle a Milwaukee la ventaja 2-1.

A partir de ese momento, los Dodgers buscaron nuevamente la igualdad, pero no lograron convertir sus oportunidades. En la sexta entrada colocaron corredores en las esquinas tras un sencillo de Max Muncy y el avance de Ohtani hasta tercera, aunque Andy Pages terminó la entrada con un ponche. Milwaukee también tuvo una oportunidad para ampliar su ventaja al llenar las bases en la parte baja de ese mismo episodio.

El relevo de ambos equipos tomó protagonismo durante las últimas entradas. Alex Vesia ingresó por Skubal en la séptima y evitó que Milwaukee aumentara la diferencia, mientras Tanner Scott tomó la pelota en la octava por Los Angeles. Los Brewers llegaron a colocar corredores en segunda y tercera, pero Scott consiguió sacar la entrada con un rodado de Garrett Mitchell.

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Los Dodgers tuvieron su última oportunidad en la novena entrada, pero Milwaukee consiguió cerrar el partido. Max Muncy fue retirado con un elevado y Andy Pages quedó fuera con una línea capturada por Jackson Chourio; después, Kyle Tucker recibió una base por bolas y Josué De Paula también llegó a primera, pero Mookie Betts terminó el encuentro con un elevado al jardín central, dando cifras definitivas al partido.

La serie, a ganar cuatro de siete, continuará este 12 de octubre con el Juego 2, en el American Family Field.