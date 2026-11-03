Luto en el fútbol mundial: CD Tenerife confirma la muerte de Jesús de Miguel Alameda

Con tristeza profunda el club español confirmó la triste noticia a tempranas horas de este martes 3 de noviembre.

Muerte Jesús De Miguel Alameda/ Foto por HANDOUT / CD TENERIFE / AFP.

El CD Tenerife confirmó una noticia que empaña al mundo del fútbol, este martes 3 de noviembre del 2026. Después de lo que fue una fuerte patada recibida por parte del arquero Jesús Owono del FC Andorra, Jesús de Miguel Alameda falleció en un centro hospitalario después de este juego por LaLiga2, segunda división del fútbol español.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, firmó el CD Tenerife en todas sus redes sociales.

“La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, sentenció el cuadro español con tristeza profunda por lo sucedido.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿Qué causó la muerte de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife?

En el marco de la jornada 12 de LaLiga2, segunda división de España, estaban jugando CD Tenerife y FC Andorra. El compromiso ya se encontraba en sus últimos minutos, para ser más exactos al 90+7′ Jesús de Miguel Alameda fue a la disputa de un balón, el delantero recibió el impacto del arquero Jesús Owono, fue una patada que lo noqueó de manera inmediata.

Rápidamente los médicos ingresaron al terreno de juego, tras el llamado de sus compañeros y jugadores rivales. Los especialistas en salud tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, en medio de la inconsciencia en la que se encontraba Jesús de Miguel, minutos después el delantero fue trasladado por una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras ingresar en condición de estable permaneció UCI tras reportar un paro cardiorrespiratorio.

No obstante sobre las 08:00 de la mañana (02:00 a.m. de Colombia) – (01:00 a.m. del centro de México) se conoció la lamentable noticia de la muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda, enlutando al deporte ‘Rey’ en todos los rincones del planeta. Un ‘baldado de agua fría’ y una noticia inesperada con una persona que solamente estaba realizando su labor deportiva.

Trayectoria futbolística de Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel Alameda nació el 21 de septiembre de 1996. Debutó futbolísticamente en el C.D. Leganés “B” en 2015, luego tuvo un paso por C. D. E. Lugo de Fuenlabrada en 2016/17, C. F. Internacional de Madrid en 2017/18, C. F. Fuenlabrada en 2018/19, A. D. Unión Adarve en 2019, C. D. A. Navalcarnero de 2019 al 2021, Unionistas de Salamanca C. F. del 2021 al 2023, C. D. Castellón del 2023 al 2025 y culminó en el C. D. Tenerife, equipo en el cual estaba desde el 2025.

Con una trayectoria especialmente en LaLiga2, segunda división de España, de Miguel Alameda completó 205 partidos, 54 goles, 20 asistencias, 22 tarjetas amarillas, un total de 13.261 minutos y además nunca reportó una expulsión en su carrera. El fútbol pierde a una gran pieza en medio de la tristeza por su partida.

Lea también: