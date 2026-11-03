Confunden a Michel Owono con Jesús Owono y lo amenazan tras la muerte de Jesús de Miguel

El defensa del FC Can Vidalet denuncia amenazas, insultos racistas y mensajes de odio tras ser confundido con Jesús Owono, portero del Andorra

Michel Owono asegura que lo confunden con Jesús Owono. | Reuters

Michel Owono, defensa del FC Can Vidalet, denunció que ha recibido insultos racistas, mensajes de odio y amenazas en redes sociales después de que varios usuarios lo confundieran con Jesús Owono, portero del FC Andorra involucrado en la jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. El futbolista publicó un comunicado este martes 3 de noviembre de 2026 para aclarar su identidad y condenar los ataques.

La confusión surgió tras lo ocurrido el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio después de recibir un impacto en el pecho durante un choque con el guardameta Jesús Owono, quien salió a disputar un balón en los minutos finales del compromiso.

El delantero de 30 años recibió atención médica sobre el terreno de juego antes de su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El CD Tenerife confirmó su fallecimiento este martes 3 de noviembre a las 8:00 horas, tiempo local de España, después de que su estado de salud empeorara durante la madrugada.

Michel Owono denuncia amenazas e insultos racistas tras ser confundido con Jesús Owono

La noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel provocó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios dirigieron mensajes contra el guardameta del Andorra. Sin embargo, los ataques también alcanzaron a Michel Owono, futbolista del Can Vidalet que comparte apellido con el portero, pese a que no participó en el encuentro ni tuvo relación con lo sucedido.

Ante la cantidad de mensajes que recibió, Michel decidió publicar un comunicado para denunciar los ataques y expresar sus condolencias a los familiares de Jesús de Miguel. El defensa aseguró que ha sido víctima de racismo, insultos y amenazas por una confusión de identidad, además de cuestionar que el odio y la discriminación tengan presencia en el fútbol.

Por su parte, Jesús Owono también recibió mensajes intimidatorios tras el incidente y cerró sus perfiles en redes sociales. El guardameta fue protagonista del choque con el delantero del Tenerife durante una disputa por el balón, una acción que tuvo consecuencias para la salud del atacante y que terminó con la suspensión del partido.

¿Qué dijo Michel Owono sobre las amenazas?

En su mensaje, el jugador del Can Vidalet hizo un llamado al respeto y a la empatía. También dejó claro que no tiene ninguna relación con el incidente y agradeció las muestras de apoyo que recibió después de denunciar los ataques.

“En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús.

Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad. Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo.

El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida. Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, que se han preocupado y que han defendido el resto en estos momentos tan duros. De verdad, se agradece de corazón. Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad”.

🫶🏿❤️ https://t.co/ybpmxot5y2 — Michel Owono (@Owonomichel2) November 3, 2026

¿Quién es Michel Owono y en qué equipo juega?

Michel Owono es un futbolista que se desempeña como defensa del FC Can Vidalet, equipo que compite en el fútbol catalán. El jugador, de origen ecuatoguineano, comparte apellido con Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, aunque pertenecen a instituciones distintas.

El caso provocó que el defensor tuviera que aclarar públicamente que no participó en el partido entre Tenerife y Andorra. Su denuncia expone las consecuencias de difundir acusaciones contra una persona sin verificar su identidad, además de los ataques racistas que recibió a raíz de la confusión.