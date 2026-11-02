¡Drama en el fútbol de España! Jesús de Miguel sufre un paro cardiorrespiratorio tras una patada de Owono

El partido entre Tenerife y FC Andorra quedó en pausa durante varios minutos de incertidumbre durante el intento de brindarle atención médica a Jesús de Miguel

El golpe entre Jesús de Miguel y Owono | Captura de pantalla

Momentos de auténtica angustia se vivieron en el Tenerife vs FC Andorra, luego de que Jesús de Miguel sufriera una emergencia médica durante el tiempo añadido. Un choque con el portero Owono dejó al delantero inconsciente sobre el terreno de juego y obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos, que tuvieron que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El equipo tricolor había conseguido igualar un 2-0 que lo había dejado contra las cuerdas y, cuando intentaba sellar la remontada, la última jugada del partido quedó en segundo plano tras una salida desafortunada de Owono, que terminó en un encontronazo con el cuerpo de uno de sus rivales. Las repeticiones mostraron que la pierna derecha del portero quedó casi clavada en el torso de Jesús de Miguel, una acción que provocó que el jugador quedara inconsciente sobre el terreno de juego.

El encuentro se disputó este lunes debido a que había sido aplazado por las condiciones meteorológicas que se vivieron durante los últimos días en esta región de España. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano tras los minutos de tensión que se vivieron en el campo.

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Los propios jugadores rivales que se encontraban cerca de Jesús de Miguel fueron los encargados de solicitar atención médica, y los primeros auxilios no tardaron en llegar. Después de intentar estabilizar al futbolista, una ambulancia trasladó al delantero a la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en condición estable.

😱 Así fue el golpe de Owono sobre Jesús de Miguel que dejó fulminado en el suelo al jugador del Tenerife #LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/6xWHg7OwRF — Diario AS (@diarioas) November 2, 2026

Jesús de Miguel fue retirado en camilla. Al encuentro todavía le quedaban tres minutos por disputarse, pero el árbitro decretó el final ante los complicados momentos que se vivieron durante el partido de la Segunda División de España.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, el delantero del Tenerife habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) en la misma ambulancia en la que fue evacuado. El equipo del delantero informó que Jesús de Miguel se encuentra estable en el hospital, pero no ofreció más detalles y señaló que dará actualizaciones en cuanto haya novedades.