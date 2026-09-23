NFL México 2026: Majo Aguilar interpretará el Himno Nacional ante Vikings y 49ers

La NFL confirmó a las artistas que encabezarán uno de los momentos previos al duelo entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers en México

Majo Aguilar representará a México en el regreso de la NFL a CDMX | @NFL

La NFL confirmó a las artistas que serán parte del regreso de la liga a la Ciudad de México. Majo Aguilar y MXKA interpretarán los himnos nacionales de México y Estados Unidos, respectivamente, durante el NFL Mexico City Game 2026, donde los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers se enfrentarán en el Estadio Azteca.

El encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas del centro de México, como parte de la temporada internacional de la NFL. Antes del inicio del partido, ambas cantantes subirán al escenario para realizar una de las tradiciones más representativas de los juegos de la liga.

Majo Aguilar será la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano ante los aficionados que se den cita en el Coloso de Santa Úrsula. La cantante forma parte de una nueva generación de artistas de música mexicana y cuenta con tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Música Mexicana artist Majo Aguilar and Oakland-born Blaxicana singer-songwriter MXKA will perform the national anthems of Mexico and the United States at the 2026 NFL Mexico City Game! 🇲🇽🇺🇸 @nflmx pic.twitter.com/nFFrQwvzRg — NFL (@NFL) September 23, 2026

La artista mexicana señaló la importancia de representar al país en un escenario internacional como el que ofrecerá la NFL en México. “Me siento muy feliz de poder interpretar el Himno Nacional Mexicano. México es un país hermoso con una cultura muy rica”, expresó Majo Aguilar tras darse a conocer su participación en el encuentro.

Además, la cantante destacó el significado de formar parte de un evento que reunirá a aficionados del futbol americano en la Ciudad de México. “Gracias a la NFL por invitarme a formar parte de un momento tan especial y permitirme representar a mi país. Me llena de orgullo ser mexicana”, agregó la intérprete.

Por su parte, MXKA interpretará el Himno Nacional de Estados Unidos durante el partido entre Vikings y 49ers. La cantautora nacida en Oakland cuenta con raíces mexicanas y estadounidenses, debido a que su madre es originaria de la Ciudad de México y su padre de Luisiana.

Más información: The Warning encabezará el halftime show del partido de la NFL en México entre 49ers y Vikings

La artista define su estilo como una combinación de música mexicana, narrativa personal y elementos del R&B contemporáneo, al que denomina R&B Tumbados. Su propuesta bilingüe refleja la mezcla de sus raíces culturales y ha llamado la atención en medios como Billboard, KQED y Remezcla.

El partido de la NFL en México también contará con la participación de The Warning en el espectáculo de medio tiempo, luego de que la NFL anunciara que la banda mexicana encabezará la presentación musical del encuentro. El partido forma parte de una temporada internacional histórica para la liga, con eventos en distintos países.

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