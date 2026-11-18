La NFL cumple 48 años de historia en México. Los Vikings serán el equipo 16 en jugar en el país, escenario de partidos históricos y actuaciones individuales memorables

Un nuevo capítulo de la élite del fútbol americano en el país | Imago7

La NFL y México comparten una historia de 48 años que comenzó con un partido de pretemporada en 1978 y que tendrá otro capítulo el domingo 22 de noviembre de 2026. Los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se enfrentarán en el Estadio Azteca, en un encuentro que representa el regreso de la liga al país después de cuatro años de ausencia.

Minnesota se convertirá en la franquicia número 16 de la NFL que disputa un encuentro en territorio mexicano, mientras que los 49ers alcanzarán su tercera presentación. En esta lista también aparecen los Houston Oilers, equipo que participó en 1994 y que posteriormente se convirtió en los Tennessee Titans. Dallas Cowboys encabeza el historial con cuatro visitas, seguido por Raiders y San Francisco, con tres cada uno al concluir el compromiso de 2026.

El encuentro entre Vikings y 49ers será el decimotercer partido de la NFL celebrado en México, incluidos los de pretemporada, y el sexto de temporada regular. Además, marcará otro acontecimiento para las transmisiones internacionales de la liga, pues será el primer Sunday Night Football de la etapa de NBC disputado fuera de Estados Unidos, con inicio a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo comenzó la historia de la NFL en México y cuáles fueron los partidos disputados?

La iniciativa de llevar un partido de la NFL a México surgió una década antes del debut de 1978. En 1968 estaba programado un encuentro de pretemporada entre Philadelphia Eagles y Detroit Lions en el Estadio Azteca, el 11 de agosto. Sin embargo, el movimiento estudiantil y las complicaciones de organización provocaron la cancelación del compromiso, por lo que el proyecto tuvo que esperar diez años.

El 5 de agosto de 1978, New Orleans Saints y Philadelphia Eagles disputaron el primer partido de la NFL en México, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los Saints, con Archie Manning como uno de sus referentes, se impusieron 14-7. A pesar de los problemas con las condiciones del terreno de juego, aquel encuentro abrió la puerta para que las franquicias estadounidenses comenzaran a considerar al país como sede de sus compromisos de exhibición.

La siguiente etapa llegó en 1994 con el programa ‘American Bowl’, mediante el cual la liga buscó ampliar su presencia internacional. Dallas Cowboys y Houston Oilers reunieron a 112 mil 376 aficionados en el Estadio Azteca el 15 de agosto, una marca de asistencia para encuentros de pretemporada y temporada regular de la NFL que permanece vigente. Los Oilers se llevaron la victoria por 6-0, aunque la cifra de espectadores representó el resultado más significativo para los planes de expansión.

Entre 1996 y 2001, la NFL organizó otros cinco partidos de pretemporada en México. Uno de ellos tuvo lugar en el Estadio Universitario de Monterrey, mientras que los otros cuatro se disputaron en el Estadio Azteca. Figuras como Dan Marino, John Elway, Peyton Manning, Troy Aikman y Emmitt Smith formaron parte de aquella etapa, cuando los encuentros de exhibición permitieron que la afición mexicana tuviera contacto con algunas de las principales estrellas del fútbol americano.

Todos los partidos de pretemporada de la NFL en México

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX.

New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX. 1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | Estadio Azteca, CDMX.

Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | Estadio Azteca, CDMX. 1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Estadio Universitario, Monterrey.

Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Estadio Universitario, Monterrey. 1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | Estadio Azteca, CDMX.

Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | Estadio Azteca, CDMX. 1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | Estadio Azteca, CDMX.

New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | Estadio Azteca, CDMX. 2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | Estadio Azteca, CDMX.

Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | Estadio Azteca, CDMX. 2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | Estadio Azteca, CDMX.

El 2 de octubre de 2005, México se convirtió en el primer país fuera de Estados Unidos que recibió un partido de temporada regular de la NFL. Arizona Cardinals derrotó 31-14 a San Francisco 49ers ante 103 mil 467 aficionados en el Estadio Azteca. Aquel compromiso representó un paso para la expansión de los encuentros oficiales, que continuaría en 2007 con el inicio de las International Series en Londres.

La siguiente visita de temporada regular ocurrió en 2016, cuando Oakland Raiders venció 27-20 a Houston Texans en el primer Monday Night Football fuera de Estados Unidos. New England Patriots derrotó 33-8 a los Raiders en 2017, Kansas City Chiefs superó 24-17 a Los Angeles Chargers en 2019 y San Francisco 49ers venció 38-10 a Arizona Cardinals en 2022. La cancelación del Chiefs vs Rams de 2018, debido a las condiciones de la cancha, también forma parte de los antecedentes que explican las dificultades de organizar estos compromisos.

Todos los partidos de temporada regular de la NFL en México

2005: Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers | Estadio Azteca, CDMX.

Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers | Estadio Azteca, CDMX. 2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans | Estadio Azteca, CDMX.

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans | Estadio Azteca, CDMX. 2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders | Estadio Azteca, CDMX.

New England Patriots 33-8 Oakland Raiders | Estadio Azteca, CDMX. 2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers | Estadio Azteca, CDMX.

Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers | Estadio Azteca, CDMX. 2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals | Estadio Azteca, CDMX.

San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals | Estadio Azteca, CDMX. 2026: Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers | Estadio Azteca, CDMX | Domingo 22 de noviembre, 19:20 horas.

De los 13 encuentros celebrados o programados en territorio mexicano, 11 tienen como sede el Estadio Azteca, mientras que los otros dos corresponden al Estadio Ciudad de los Deportes y al Estadio Universitario de Monterrey. El compromiso de 2026 también será el primero de un acuerdo para celebrar partidos de temporada regular en México durante tres años consecutivos, hasta 2028.

Chiefs y Chargers jugaron en México en 2019 | Imago7

La relación con las transmisiones nocturnas tiene un antecedente particular. México fue sede de un partido dentro del antiguo paquete Sunday Night Football de ESPN en 2005, con el enfrentamiento entre Arizona y San Francisco. Desde 2006, NBC es la cadena encargada de la marca televisiva, por lo que la edición del 22 de noviembre de 2026 será la primera de esta etapa que se dispute fuera de Estados Unidos. México también fue pionero con el Monday Night Football internacional de 2016.

¿Cuáles han sido las mejores actuaciones individuales de la NFL en México?

Josh McCown y Neil Rackers protagonizaron dos de las actuaciones individuales más relevantes durante el partido de 2005. El quarterback de Arizona Cardinals completó 32 de 46 pases para 385 yardas y dos touchdowns, uno con Larry Fitzgerald y otro con Anquan Boldin. Por su parte, Rackers convirtió seis goles de campo, fundamentales para que los Cardinals remontaran una desventaja de 14-0 y consiguieran su primera victoria de aquella temporada.

En 2016, Derek Carr firmó una actuación de 295 yardas y tres pases de anotación en la victoria de Oakland Raiders sobre Houston Texans por 27-20. El quarterback completó 21 de 31 intentos y comandó la reacción de su equipo en el último cuarto. Entre sus conexiones estuvieron un pase de 75 yardas para Jamize Olawale y otro de 35 para Amari Cooper, que permitió a los Raiders tomar la ventaja definitiva.

Tom Brady dejó una de las exhibiciones de mayor precisión en el Estadio Azteca durante la temporada 2017. El quarterback de New England Patriots completó 30 de 37 pases para 339 yardas y tres touchdowns en la victoria 33-8 sobre Oakland Raiders. También destacó Brandin Cooks, quien registró seis recepciones para 149 yardas y una anotación de 64 yardas, cifras que contribuyeron al triunfo de los Patriots.

Tom Brady dejó una de las mayores exhibiciones en el Estadio Azteca | Imago7

El partido de 2019 entre Chiefs y Chargers dejó una actuación defensiva que decidió el marcador. Daniel Sorensen interceptó a Philip Rivers en la zona de anotación durante los últimos segundos, para asegurar el triunfo de Kansas City por 24-17. Rivers terminó con cuatro intercepciones, mientras que Patrick Mahomes lanzó para 182 yardas y un touchdown. Travis Kelce sumó siete recepciones y 92 yardas.

Jimmy Garoppolo estableció en 2022 la marca de cuatro pases de touchdown en un partido de la NFL disputado en México. El quarterback de San Francisco 49ers completó 20 de 29 envíos para 228 yardas en la victoria 38-10 sobre Arizona Cardinals. George Kittle y Brandon Aiyuk recibieron dos anotaciones cada uno, mientras que Deebo Samuel sumó otro touchdown mediante un acarreo de 39 yardas.

Jimmy Garoppolo lanzó 4 TDs | Imago7

Ahora, el enfrentamiento entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers representa un nuevo capítulo en una relación que comenzó en 1978, cuando los partidos internacionales todavía eran experiencias de pretemporada. Después de 48 años, México acumulará 13 encuentros de la NFL y 16 franquicias participantes, además de antecedentes que contribuyeron a la expansión de la liga fuera de Estados Unidos.