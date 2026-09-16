Inter Miami vs Cruz Azul en vivo la Campeones Cup 2026: resultado y goles del partido de hoy

¿Qué premios obtiene el ganador de la Campeones Cup 2026?

El vencedor recibirá el trofeo de la Campeones Cup y el reconocimiento como ganador del enfrentamiento anual entre los campeones de la MLS y la Liga MX. Los materiales oficiales de la edición 2026 consultados no establecen una cantidad económica específica para el campeón ni anuncian que el título entregue una plaza para otro torneo de Concacaf.

Para Cruz Azul existe además la posibilidad de modificar el historial de la competencia. La Liga MX ha ganado cuatro de las siete ediciones disputadas, mientras que la MLS suma tres. Un triunfo cementero representaría el quinto título para el fútbol mexicano y prolongaría a cuatro la racha de coronas de Liga MX después de Tigres en 2023, América en 2024 y Toluca en 2025.

La Máquina busca también borrar el antecedente de su primera participación. Cruz Azul perdió 2-0 ante Columbus Crew en la Campeones Cup 2021, mientras que Inter Miami disputa por primera vez este trofeo. La edición 2026 definirá así a un campeón que todavía no ha levantado esta copa.