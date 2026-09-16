Inter Miami vs Cruz Azul en vivo la Campeones Cup 2026: resultado y goles del partido de hoy
Sigue el duelo de Messi y los suyos en contra del campeón de campeones del fútbol mexicano a través de Claro Sports
Los jugadores de La Máquina ya están en el estadio
La espera terminó para Cruz Azul. Los futbolistas cementeros ya se encuentran en el Nu Stadium donde buscarán conquistar la Campeones Cup ante Inter Miami.
La primera final en el nuevo estadio del Inter Miami
La primera final en la historia del nuevo estadio de Inter Miami ya está lista. El inmueble será escenario del duelo por la Campeones Cup ante Cruz Azul, con ambos equipos buscando levantar el trofeo internacional.
La convocatoria de Huiqui para este partido
Este es el equipo de Cruz Azul que llega al Nu Stadium para enfrentar la Campeones Cup ante Inter Miami. La Máquina ya tiene definidos a sus futbolistas para buscar el título internacional.
¡Un escenario inmejorable!
Escenario listo y últimos detalles antes de la final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul en el Nu Stadium. Todo queda preparado para el duelo en el que ambos equipos buscarán quedarse con el título y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.
¿Qué premios obtiene el ganador de la Campeones Cup 2026?
El vencedor recibirá el trofeo de la Campeones Cup y el reconocimiento como ganador del enfrentamiento anual entre los campeones de la MLS y la Liga MX. Los materiales oficiales de la edición 2026 consultados no establecen una cantidad económica específica para el campeón ni anuncian que el título entregue una plaza para otro torneo de Concacaf.
Para Cruz Azul existe además la posibilidad de modificar el historial de la competencia. La Liga MX ha ganado cuatro de las siete ediciones disputadas, mientras que la MLS suma tres. Un triunfo cementero representaría el quinto título para el fútbol mexicano y prolongaría a cuatro la racha de coronas de Liga MX después de Tigres en 2023, América en 2024 y Toluca en 2025.
La Máquina busca también borrar el antecedente de su primera participación. Cruz Azul perdió 2-0 ante Columbus Crew en la Campeones Cup 2021, mientras que Inter Miami disputa por primera vez este trofeo. La edición 2026 definirá así a un campeón que todavía no ha levantado esta copa.
¿Qué pasa si queda empatado el partido de la Campeones Cup 2026? Reglamento y criterios
La Campeones Cup se define a un solo partido, por lo que este miércoles necesariamente habrá campeón. No existe una eliminatoria de ida y vuelta ni intervienen criterios como goles de visitante, posición en la tabla o desempeño durante la temporada.
En caso de que Inter Miami y Cruz Azul terminen empatados después de los 90 minutos reglamentarios, no se disputarán tiempos extra. El título pasará directamente a una tanda de penales, formato utilizado por la competencia para resolver la igualdad.
La definición desde los once pasos ya ha aparecido en ediciones recientes. Tigres derrotó a LAFC por penales en 2023 y América hizo lo mismo contra Columbus Crew en 2024, después de que ambos encuentros terminaran empatados durante el tiempo reglamentario.
¿A qué hora y dónde ver hoy la final entre Cruz Azul vs Inter Miami por la Campeones Cup 2026?
El Inter Miami vs Cruz Azul comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos. La sede será el Nu Stadium de Miami, inmueble que recibe por primera vez un partido por el campeonato de esta competencia.
La transmisión internacional estará disponible mediante Apple TV, de acuerdo con la información oficial de la organización y del Inter Miami. Además, los aficionados podrán consultar en Claro Sports el seguimiento minuto a minuto con resultado, goles e incidencias del encuentro.
Cruz Azul llega a la cita después de obtener su boleto con el 3-1 sobre Toluca en el Campeón de Campeones, mientras que Inter Miami participa como campeón de la MLS Cup 2025. La Máquina también afronta el encuentro después de vencer 4-3 al América en el Clásico Joven del Apertura 2026.
Inter Miami vs Cruz Azul, en vivo
Cruz Azul e Inter Miami se encuentran este miércoles 16 de septiembre con un título en juego. La Campeones Cup 2026 enfrenta al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX contra el vigente monarca de la MLS en un partido que se disputará en el Nu Stadium de Miami. Al momento de esta publicación, el encuentro todavía no comienza y el silbatazo inicial está previsto para las 18:00 horas del centro de México.
El compromiso también significa un nuevo capítulo entre Lionel Messi y La Máquina. El argentino debutó con Inter Miami precisamente contra Cruz Azul en la Leagues Cup 2023 y marcó de tiro libre el tanto del triunfo. Tres años después vuelven a encontrarse, ahora con un trofeo en disputa y con los celestes en busca de su primera Campeones Cup.