¡Feliz Navidad! NBA revela cuáles serán los partidos navideños del calendario 2026-2027

La NBA confirmó cinco juegos para el 25 de diciembre, con revancha de las Finales y el regreso de LeBron James a Los Ángeles como rival

Juegos de Navidad en la NBA 2026. | IMÁGENES vía Reuters Connect

La NBA dio a conocer los cinco partidos que formarán parte de su cartelera de Navidad 2026, uno de los espacios tradicionales de la temporada regular. El calendario incluye una revancha de las últimas Finales, el regreso de LeBron James a Los Ángeles y enfrentamientos entre algunas de las figuras que marcarán la campaña 2026-27.

La jornada del viernes 25 de diciembre de 2026 comenzará con San Antonio Spurs ante New York Knicks en el Madison Square Garden. El duelo volverá a colocar frente a frente a los protagonistas de las Finales de 2026, serie en la que Nueva York consiguió el campeonato tras vencer 4-1 a San Antonio.

Otro de los partidos tendrá como protagonistas a Miami Heat y Boston Celtics. Miami llegará a la nueva temporada con Giannis Antetokounmpo, mientras que Boston afrontará una etapa distinta después de la salida de Jaylen Brown. El griego jugará por primera vez en Navidad con el uniforme del Heat.

Sin embargo, uno de los encuentros que concentrará la atención será Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers. LeBron James regresará a la Crypto.com Arena como rival de la franquicia con la que pasó ocho temporadas, ahora como integrante de Philadelphia, equipo al que llegó durante la agencia libre de 2026.

La programación se completará con Oklahoma City Thunder frente a Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets ante Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Nikola Jokić y Stephen Curry aparecen entre los nombres que participarán en la jornada.

¿Cuáles son los partidos de Navidad 2026 de la NBA? Calendario oficial

La NBA programó cinco partidos para Navidad, todos el viernes 25 de diciembre. Los horarios corresponden al tiempo del centro del país y se obtienen a partir de los horarios del Este publicados oficialmente por la liga.

San Antonio Spurs vs New York Knicks | 11:00 horas

Miami Heat vs Boston Celtics | 13:30 horas

Philadelphia 76ers vs Los Angeles Lakers | 16:00 horas

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves | 19:00 horas

Denver Nuggets vs Golden State Warriors | 21:30 horas

El primer partido tendrá un antecedente inmediato. Knicks y Spurs disputaron las Finales de la NBA de 2026, en las que Nueva York conquistó su primer campeonato desde 1973. Los Knicks cerraron aquella serie en cinco encuentros y ahora recibirán otra vez a Victor Wembanyama y compañía en el Madison Square Garden.

San Antonio también aparece entre los equipos que parten con expectativas para la nueva campaña. NBA.com colocó a los Spurs en el primer sitio de sus Power Rankings de pretemporada de la Conferencia Oeste después de terminar la campaña anterior con marca de 62-20 y alcanzar las Finales.

Miami y Boston protagonizarán el segundo encuentro. El Heat adquirió a Giannis Antetokounmpo, mientras los Celtics enviaron a Jaylen Brown fuera de la organización. Miami no disputaba un partido de Navidad desde 2023 y llegará al compromiso con Erik Spoelstra, quien registra nueve victorias y ninguna derrota como entrenador en juegos del 25 de diciembre.

La jornada continuará con Sixers-Lakers, Thunder-Timberwolves y Nuggets-Warriors. El último partido permitirá ver otro capítulo entre Nikola Jokić y Stephen Curry, dos jugadores que han participado de forma constante en esta fecha durante los últimos años.

¿Por qué esta Navidad 2026 será especial para LeBron James y contra quién jugará?

LeBron James tendrá la posibilidad de disputar su partido número 21 en Navidad, cifra que ampliaría su récord histórico en la NBA. El ahora jugador de Philadelphia enfrentará precisamente a Los Angeles Lakers, su anterior equipo, a las 16:00 horas del centro de México.

James dejó a los Lakers después de la temporada 2025-26 y decidió continuar su carrera con los Philadelphia 76ers. La operación se hizo oficial el 27 de julio de 2026. El cuatro veces campeón se incorporó a un plantel que también cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown.

Su retorno a Los Ángeles tendrá otro componente estadístico. LeBron ya es el jugador con más partidos disputados en Navidad, con 20 antes del encuentro de 2026, y también ocupa el primer lugar histórico en puntos en esta fecha con 525 unidades. Además, suma 11 victorias, otro récord para un jugador en Navidad.

El partido también colocará a LeBron frente a Luka Dončić, quien pasó a ser la principal figura de los Lakers tras la salida de James. Los Ángeles realizó movimientos durante el receso y agregó a jugadores como Walker Kessler y Quentin Grimes, mientras mantuvo a Dončić y Austin Reaves como parte de su estructura.

Philadelphia afrontará la temporada con cambios en su plantilla. Además de James, los Sixers incorporaron a Jaylen Brown, Anfernee Simons y Dean Wade. NBA.com los colocó en el segundo puesto de sus Power Rankings de pretemporada de la Conferencia Este, solo detrás de los campeones Knicks.

Por eso, el partido de Navidad no será únicamente el regreso de LeBron a una ciudad en la que ganó el campeonato de 2020. También podría ofrecer una primera referencia sobre el lugar que ocupan Philadelphia y Los Ángeles en sus respectivas conferencias.

¿Cuáles son los equipos favoritos para brillar y ganar en la NBA 2026-27, según la IA?

Una proyección editorial asistida por inteligencia artificial, basada en los resultados de la temporada 2025-26, los movimientos realizados durante el receso y los Power Rankings publicados por NBA.com, coloca a San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, New York Knicks y Philadelphia 76ers en el primer grupo de candidatos para competir por el campeonato. Se trata de una estimación y no de un pronóstico oficial de la NBA.

San Antonio aparece como una de las primeras opciones. Los Spurs terminaron la campaña pasada con registro de 62-20, alcanzaron las Finales y conservaron buena parte de su núcleo. Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper continúan dentro de una estructura que los tiene como favoritos al primer lugar de la Conferencia Oeste antes de la nueva temporada.

Oklahoma City Thunder también permanece en ese grupo. El equipo registró la mejor marca de la temporada regular 2025-26 entre estos contendientes, con 64-18, y terminó primero de la liga en rating defensivo. Su principal interrogante será la pérdida de profundidad tras las salidas de Lu Dort, Isaiah Joe y Aaron Wiggins, aunque Shai Gilgeous-Alexander seguirá como eje del proyecto.

En el Este, New York Knicks parte como referencia después de ganar el campeonato de 2026. El equipo terminó 53-29 durante la temporada regular y elevó su nivel en playoffs hasta conquistar el título ante San Antonio. Nueva York es el candidato al primer sitio en la Conferencia Este.

La IA también coloca a Philadelphia 76ers entre los conjuntos que pueden entrar en la discusión. La llegada de LeBron James y Jaylen Brown modifica un equipo que ya contaba con Tyrese Maxey y Joel Embiid. Philadelphia terminó 45-37 la temporada anterior, pero su plantilla para 2026-27 presenta una distribución distinta de anotación y creación.

Denver Nuggets queda en un segundo escalón dentro de esta proyección. La presencia de Nikola Jokić mantiene al equipo entre los candidatos del Oeste. Son los terceros favoritos, por detrás de San Antonio y Oklahoma City. Denver terminó 54-28 y tuvo el mejor rating ofensivo de la NBA durante la campaña anterior.

Así, la temporada 2026-27 partirá con varios escenarios abiertos: los Knicks intentarán defender el campeonato, San Antonio buscará regresar a las Finales, Oklahoma City tratará de aprovechar el desarrollo de su núcleo y Philadelphia iniciará su etapa con LeBron James. La jornada navideña permitirá ver a varios de esos candidatos en una misma fecha.

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