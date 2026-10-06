El mundo del fútbol despide a Lionel Messi: los mensajes antes de su último partido con Argentina

Figuras, compañeros y antiguos rivales dedican sus últimas palabras a Messi antes de su despedida con la Albiceleste frente a Benín.

Di María agradeció al capitán albiceleste de cara al duelo ante Benín | Imago7

Lionel Messi afronta este martes ante Benín el último partido de su carrera con la Selección Argentina. Antes de la despedida en el Monumental, figuras de distintas generaciones comenzaron a dedicar mensajes al capitán, recordar momentos compartidos y dimensionar una trayectoria de más de dos décadas con la Albiceleste. Las palabras llegan desde antiguos compañeros, rivales y futbolistas que acompañaron algunos de los capítulos más importantes de su carrera.

Ángel Di María despide a Messi: “Agradecerle de por vida”

Ángel Di María, el futbolista que más partidos compartió con Lionel Messi en la Selección Argentina, fue una de las primeras voces en aparecer antes de la despedida frente a Benín. Ambos coincidieron en 112 encuentros con la selección mayor y atravesaron juntos desde las finales perdidas de la década pasada hasta el ciclo que terminó con Argentina campeona de América y del mundo.

“Vi fotos y videos que estuvieron subiendo y verlo con esa felicidad, esa tranquilidad de saber que lo dio todo, es lo que nos hace feliz a todos”, aseguró el Fideo. “Que lo disfrute muchísimo. Seguramente hoy va a ser un día muy especial para todos, así que nada, agradecerle de por vida”.

MÁS INFORMACIÓN: Las víctimas de Lionel Messi: el mapa de todos sus goles con Argentina

Di María tuvo un peso propio dentro de la generación que cambió la historia reciente de la Albiceleste. Marcó el gol del título contra Brasil en la Copa América 2021, convirtió frente a Italia en la Finalissima 2022 y volvió a aparecer ante Francia en la final del Mundial de Qatar. También participó directamente junto a Messi en 13 acciones de gol con la selección mayor y lo asistió en el tanto que abrió el 2-0 contra México durante aquella Copa del Mundo.

"ESA TRANQUILIDAD DE SABER QUE LO DIO TODO." Angelito Di María habló sobre la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina.



📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ArDLF4p2aa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2026

“No sabía que era el jugador que más partidos compartió con él en la Selección. Sé que llevábamos muchísimos años juntos y para mí es un orgullo haber tenido la posibilidad de que me dirija el Diego, de haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo”, explicó. La relación se trasladó incluso al fútbol de clubes cuando coincidieron durante una temporada en el Paris Saint-Germain.

El Fideo, retirado de la Albiceleste desde la conquista de la Copa América 2024, descartó cualquier posibilidad de volver a compartir cancha con su antiguo compañero. “No, ya está. Lo veo desde afuera tranquilo y nada, disfrutar, como todos los argentinos, de este último baile”. Sobre la decisión de Messi agregó: “Obviamente que él puede jugar hasta cuando quiera, pero a veces se toman decisiones. Creo que la decisión de él es ya dejar y está muy bien”.

Neymar agradece a Messi: “El mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”

Neymar también dedicó un mensaje a Messi antes de su último partido internacional. El brasileño trasladó la despedida fuera de Argentina y destacó el impacto que tuvo su antiguo compañero durante más de dos décadas en el fútbol mundial: “Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años”.

“Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió. “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”.

MÁS INFORMACIÓN: Lionel Messi y Argentina: los números de una historia de 21 años, 125 goles y cuatro títulos

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao… pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

La relación entre ambos tuvo su etapa central en el Barcelona. Neymar llegó al conjunto catalán en 2013 y, junto con Messi y Luis Suárez, formó el tridente conocido como MSN. Su punto máximo llegó en la temporada 2014-15, cuando conquistaron juntos Champions League, LaLiga y Copa del Rey.

Años después volvieron a coincidir en el Paris Saint-Germain. Pero su vínculo también estuvo atravesado por la rivalidad entre Argentina y Brasil, incluida la final de la Copa América 2021 en el Maracaná: la Albiceleste ganó 1-0 y Messi consiguió allí su primer gran título con la selección mayor.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado”, concluyó Neymar. El brasileño cerró su mensaje con tres palabras dirigidas a quien durante años fue compañero y rival: “Gracias, Leo Messi”.