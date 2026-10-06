¡Gracias totales, Leo! Messi le dice adiós a Argentina con un emotivo mensaje: “Me voy en paz”

Lionel Messi se despedirá de la selección de Argentina este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires en un partido ante Benín

Lionel Messi le dice adiós a Argentina | Reuters

Lionel Messi le dirá adiós a la selección de Argentina en el partido de este martes 6 de octubre frente a Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, una fecha que quedará guardada en la memoria del fútbol. Unas horas antes del partido, el astro de la Albiceleste aparece en un video en el que les dice “gracias” a todos los fanáticos que siguieron de cerca su carrera como futbolista internacional durante 21 años.

La empresa alemana que viste a la selección argentina publicó un video en sus redes sociales con algunas imágenes del ‘10’ de la Albiceleste y su voz de fondo en un mensaje que conmovió a sus fanáticos previo al silbatazo inicial frente al equipo africano.

“Me voy en paz, dejé todo”, declaró Leo Messi en un clip de 45 segundos. “Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.

El jugador del Inter Miami le pondrá fin a su etapa como seleccionado tras 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. Su palmarés incluye las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Pese a que todavía no hay información sobre las sorpresas que podría haber en el Argentina vs Benín de esta fecha FIFA, se espera que a la cita acudan algunos de los amigos y personajes más importantes que acompañaron a Leo Messi durante estos últimos 21 años de su vida en el equipo nacional.

Leo: "thank you for loving me so much"

us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

El adiós de Messi llega a unos cuantos meses de haber perdido la final del Mundial 2026. El delantero escribió una carta para decirle adiós pocas horas después de la derrota; sin embargo, la hizo pública el 31 de agosto, poco tiempo después de la muerte de su padre.

El astro argentino le habría comunicado al resto del grupo que había tomado la decisión de retirarse de la selección justo después de perder la final contra España. Sin embargo, los integrantes del equipo no hablaron del tema, salvo por las peticiones públicas de algunos elementos que pedían que Messi se mantuviera en el equipo, como fue el caso de Cristian Romero.