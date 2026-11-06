Arturo Olivé abre la puerta a más partidos de la NFL en México: “Siempre existe la posibilidad”

El director de NFL México habló sobre los planes de expansión de la liga y la posibilidad de llevar encuentros a Monterrey y Guadalajara

Arturo Olivé habla sobre la NFL en México | Claro Sports

La NFL prepara su regreso a México el próximo 22 de noviembre con el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Azteca. El encuentro marcará el inicio de una etapa de tres años con partidos de temporada regular en la Ciudad de México, después de una pausa que permitió realizar trabajos de remodelación en el inmueble.

En entrevista para Playbook de Claro Sports, Arturo Olivé, director de NFL México, habló sobre los preparativos para el encuentro, la posibilidad de aumentar el número de partidos en territorio mexicano y la opción de llevarlos a otras ciudades. También abordó la visita del comisionado Roger Goodell y los planes de expansión de la liga.

¿México podría recibir más de un partido de la NFL?

Olivé reconoció que aumentar la cantidad de encuentros en el país forma parte de los objetivos de la oficina que encabeza. Sin embargo, explicó que primero deberán cumplir con los compromisos establecidos para las próximas tres temporadas.

“Siempre existe la posibilidad y es algo que buscaremos siempre como oficina de NFL en México: cómo podemos traer más partidos. Sin embargo, también entendemos eso que tú mencionas, el alcance que se quiere tener es global y el inventario de juegos es limitado. Lo estamos viendo ahora con los nueve juegos que están repartidos en casi igual número de países. Entonces, no es fácil”.

El directivo señaló que el desempeño de México como sede durante los próximos años será determinante para presentar propuestas ante la liga. “Ahorita el reto para nosotros es entregar los mejores juegos posibles en el 26, 27 y 28 y, a partir de ello, establecer una plataforma que nos permita levantar la mano y proponer un mayor número de juegos, pero no con esto quiero decir: ‘Ya lo va a haber’”.

Monterrey y Guadalajara, entre las opciones para recibir partidos de la NFL

Ante la posibilidad de ampliar la presencia de la NFL en México, Olivé también se refirió a Monterrey y Guadalajara como ciudades que podrían considerarse para albergar encuentros en el futuro.

“Siempre es posible tomar en cuenta ciudades como Monterrey, como Guadalajara, sobre todo a partir de lo que mencionas, que tienen estadios mundialistas. No olvidemos que son capacidades menores que las que tiene el Estadio Azteca. Eso también es un punto importante a considerar, la capacidad misma del estadio en términos de aforo, pero nada está ni escrito en piedra ni descartado”.

Aunque no existe una decisión sobre otras sedes, el directivo reiteró que los resultados de los encuentros programados en la capital permitirán evaluar las siguientes oportunidades.

“Lo que sí es un hecho es la atención que tenemos que poner en entregar los mejores juegos posibles en Ciudad de México en estos próximos tres años para entonces tener mayores oportunidades para poder plantear este tipo de ideas. ¿Qué pasa si hacemos dos juegos? ¿Qué pasa si vamos a alguna otra plaza? Todas esas opciones siempre están disponibles y puestas sobre la mesa”.

Roger Goodell estará presente en el regreso de la NFL a México

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, asistirá al encuentro del 22 de noviembre. Olivé destacó el interés que el dirigente ha mantenido por el mercado mexicano y confirmó que estará presente en el estadio.

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“México es un país clave para la liga. El comisionado tiene un espacio muy especial para México. Siempre ha mostrado mucho interés y siempre pregunta sobre todo lo que estamos haciendo en México. Nos da mucho gusto saber que para este año eligió venir a México, como lo ha hecho en todos los juegos. No ha habido un juego de NFL en México al que no haya venido el comisionado”.

El director de NFL México también explicó que la organización contará con personal procedente de Estados Unidos para coordinar las actividades relacionadas con el partido.

“Él va a estar con mucho interés en el estadio. Es una visita corta, como lo suelen ser para los juegos internacionales, pero lo tendremos en el estadio y estará con nosotros compartiendo y conviviendo con nuestros invitados, sus invitados. Yo estaré un rato con él, pero ese día hay que trabajar para entregar el mejor juego posible. Estaremos dando vueltas por todo el estadio, viendo todo lo que se tenga que atender en conjunto con las más de 400 personas que vienen de Nueva York a apoyarnos”.

¿Cómo se eligen los equipos que juegan en México?

Sobre el proceso para determinar qué franquicias disputan encuentros internacionales, Olivé explicó que la decisión corresponde a la NFL y que existe interés de los 32 equipos por participar en México.

“Se invita a todas por igual. Nos debemos a los 32 equipos y los 32 equipos merecen todo nuestro respeto y lo tienen. Para fortuna nuestra, los 32 equipos han mostrado interés en México y todos en algún momento u otro han levantado la mano. Entonces, la liga es quien define finalmente, en conjunto con los equipos, quiénes son los que van a los diferentes juegos internacionales”.

Añadió que las franquicias que forman parte del programa Global Markets Program tienen una relación de trabajo con la oficina mexicana. “En nuestro caso, hay 10 equipos que son parte del programa GMP, Global Markets Program en inglés, y que por ende tienen actividades especiales y un interés especial en el territorio. Entonces, son ellos con los primeros con los que se platica, pero claramente se abre la opción a todos los que puedan y quieran interesarse”.

Respecto al encuentro entre San Francisco y Minnesota, recordó que los 49ers ya han disputado partidos en México, mientras que los Vikings tendrán su primera experiencia en el país.

“Los 49ers son uno de los equipos más cercanos y que ha sido más proactivo en venir. Será su tercera visita después de 2005 y 2022. Minnesota tendrá su primera visita, pero están también emocionados porque han escuchado, y eso es parte del trabajo que hacemos, el entregar cuentas para que el boca a boca a su regreso a Estados Unidos sea favorable a nosotros”.

¿Un Super Bowl o una franquicia de la NFL en México? Arturo Olivé responde

Durante la entrevista, Olivé también fue cuestionado sobre la posibilidad de que México reciba algún día un Super Bowl o incluso cuente con una franquicia dentro de la NFL. Su respuesta dejó abierta la posibilidad de trabajar en ambos escenarios, aunque reconoció que se trataría de proyectos de largo plazo.

“¿Por qué no las dos? A largo, muy largo plazo. Se vale soñar y el cielo es el límite. Frente a estas oportunidades nada está escrito y no hay puerta cerrada. Obviamente el trabajo se tiene que hacer y es una planeación de muy largo plazo”.

El directivo explicó que la experiencia de México para recuperar los partidos de temporada regular demuestra el tiempo que puede requerir una iniciativa de esa magnitud.

“Si para traer un juego de temporada regular a México nos tomó tantos años, imagínate lo que nos tomaría para este tipo de oportunidades. Pero yo no digo que no, yo digo que el trabajo puede y debe hacerse. No sé si me toque, pero las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas como estamos aprovechando este regreso de lo que nunca se fue”.