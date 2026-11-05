Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 9?

El análisis, quiniela y picks para la novena jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

NFL Picks 2026 Semana 9 | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Semana 9 de la NFL, jornada que marca el final de la primera mitad de la campaña. Tenemos solo a dos equipos en bye y regresan los juegos en Europa, con el segundo show del fútbol americano en Madrid.

Ya no hay invictos (atinamos a la caída de los tres las últimas dos semanas). Chargers es el único que sigue sin ganar y la situación se ve complicada. Las lesiones de quarterbacks vuelven a escena, con seis equipos teniendo nuevo mariscal de campo para esta Semana 9, lo que complica un poco el panorama. Analicemos estos 15 juegos:

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13. SALTAR A UN PARTIDO: Jaguars vs Ravens (TNF) | Bengals vs Falcons (Madrid) | Cowboys vs Colts | Lions vs Dolphins | Broncos vs Panthers | Browns vs Saints | Jets vs Chiefs | Giants vs Eagles | Rams vs Commanders | Texans vs Chargers | Raiders vs 49ers | Packers vs Patriots | Cardinals vs Seahawks | Buccaneers vs Bears (SNF) | Bills vs Vikings (MNF)

MÁS INFORMACIÓN: Así quedan las semanas de descanso en la NFL 2026

NFL Picks 2026 Jaguars vs Ravens | TIMOTHY T LUDWIG / GETTY IMAGES VIA AFP

Jacksonville Jaguars en Baltimore Ravens (+10.5, 39.5)

El domingo por la mañana, la línea adelantada de este partido era Ravens favorito por un gol de campo. Lamar Jackson se destrozó el pulgar en su primer pase en Buffalo, Tyler Huntler se lastimó el pie. El QB de emergencia, el novato agente libre Joe Fagnano, tuvo que entrar al quite, y por más que resistieron cuarto y medio, el juego terminó en paliza. Les toca jugar en jueves, QB1 y QB2 están fuera, así que la línea giró 13 puntos porque Fagnano será el titular. Jacoby Brissett todavía no va a jugar y tendremos al segundo novato agente libre con su primera titularidad en jueves, tras el inmortal David Blough (ahora el OC de Washington) en Acción de Gracias hace par de años. Así se explica que, por primera vez desde el año 2000, Jacksonville es favorito por doble dígito de visitante (la última vez fue Mark Brunell ante los Bengals de Scott Mitchell… y perdieron).

Lamar es uno de los quarterbacks cuyo estilo es más difícil de replicar, pero no hay ningún jugador en la NFL que valga 13 puntos en la línea. Sí, ni siquiera el salto de Lamar a Joe Fagnano, quien seguro no se verá tan mal. Resulta que el QB ex Maine y UConn fue una ‘leyenda’ de la pretemporada (74.7% de completos, 509 yardas, 3 touchdowns). En la mitad de sus 18 series anotaron, incluyendo 6 TD, con otro par de gol de campo fallados. Es un QB con mucha menos movilidad que Lamar y Huntley, pero llegó bastante maduro a la NFL (25 años, tras jugar siete en la NCAA; en su último año, solo lanzó 2 intercepciones en más de 200 intentos, por lo que cuida la bola). Entrenando par de días con la ofensiva, no improvisando sobre la marcha, debería estar más listo que ante Buffalo.

Si Baltimore quiere estar en el partido, dependerá de su QB porque Jacksonville es un muro contra la carrera. Dejando el lado el tema del QB, los Jacksonville está mucho más lesionado (dos titulares de la OLine, Patrick Mekari y Anton Harrison, están en reserva de lesionados; el corredor Bhayshul Tuten está en duda; el safety Eric Murray y el tackle defensivo DaVon Hamilton se perderán el resto de la temporada tras lesionarse el domingo). La baja de Hamilton es importante porque era el tackle nariz, vital para una de las mejores defensivas contra la carrera de la liga (pasan de permitir 3.6 yardas por acarreo con él en el campo a 4.8; de un Top 5 a un peor 5). Un poco de esperanza para Derrick Henry y compañía, pero tampoco será un juego de 200 yardas del ‘Tractorcito’.

En lo personal, me encanta la ofensiva de Liam Coen. Planea de gran manera los juegos, como muestra que son el mejor equipo en la primera mitad (+70 en puntos, 110-40). El tema es que los Jaguars puede que tengan algo de ‘gigante de papel’: vencieron a los Browns, a Bo Nix y Drake Maye en su punto más bajo del año, a los Colts, Eagles en Londres (debieron perder). Houston les ganó. Fuera de casa no son tan dominantes (con Liam Coen de coach, promedian 31.8 puntos de locales y 24.1 en otro lado). Simplemente son demasiados puntos. Jaguars 24, RAVENS (+10.5 en Novibet) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons (+3.5, 52.5)

Segundo partido de la NFL en Madrid, con dos equipos que vienen de actuaciones preocupantes. Por extraño que suene, el ser blanqueado por Tampa Bay, en un partido en que Baker Mayfield no completó un solo pase, preocupa menos que lo que le pasó a Cincinnati. Lo que pasó ante los Bucs es fácilmente atribuible a la lluvia; permitir 36 a los Titans, con cuatro pérdidas, y permitir el mejor partido de la carrera de Cam Ward es algo que debe de quitar el sueño a los Bengals.

El partido es en el Bernabéu, sin mal clima, y Cincinnati es una defensa que hace lo opuesto a los Bucs: no cargan. Han logrado presionar con cierto éxito solo con sus frontales (son los que menos mandan blitz), pero también han permitido jugadas grandes tanto por carrera como por pase. Medio perímetro de Cincy, incluyendo a DJ Turner, está en duda. Michael Penix Jr. va a tener más opciones que bajo el monzón del domingo.

Atlanta, pese a las 310 yardas por tierra que se comieron el domingo, venía haciendo un trabajo aceptable contra la carrera, y los Bengals son de los peores ataques terrestres en 2026. Han generado presión con cargas, que no es lo ideal contra Joe Burrow porque te va a quemar 1 a 1 con Chase y Higgins, pero el regreso de James Pearce Jr. tras su suspensión por violencia doméstica les podría ayudar a no tener que cargar tanto. Eso sí, sino incomodan a Joey B, las bajas en el perímetro podrían llevar a tener una larga jornada en Madrid. Burrow lanzó 4 TD en los últimos cuatro partidos, a uno de empatar una marca histórica de Peyton Manning. No me extrañaría que Atlanta hasta gane el partido, así que tomamos los puntos. Bengals 27, FALCONS (+3.5 en Novibet) 24. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Cowboys vs Colts | Kevin Jairaj-Imagn Images

Dallas Cowboys en Indianapolis Colts (+5.5, 51.5)

Con la defensa que se cargan, los Cowboys no merecen ser favoritos por más de un gol de campo, de visitantes, ante prácticamente nadie. Los Colts en una de esas son la excepción, ya que su defensa es de lo peor de la liga y su ataque tiene nula explosividad, además de que ya activaron la operación venta de garage. Podrían estar los ingredientes de que Indy toque fondo de verdad, porque tras esa derrota inexplicable ante los Titans tuvieron dos juegos de visitante. La afición no va a estar nada contenta y podrían hacerse notar de manera negativa, pero hay un tema que puede ser su ‘salvación’: correr el balón. Si Tyler Allgeier parecía Walter Payton en Dallas el domingo pasado, Jonathan Taylor tiene opciones. Tyler Warren y Josh Downs también tienen duelos favorables en pases cortos.

Con todo y eso, Dallas viene de ser humillado, así que deberían estar enfocados. La NFC Este da muchas ventajas, pero no pueden perder tantos partidos en los que son favoritos. El partido se parece mucho a su visita a Philly hace par de lunes: quizá la defensa comete sus habituales metidas de pata, pero la defensa rival también sufre demasiado y terminan despegándose. Dak, CeeDee y Pickens son una ofensiva mucho más talentosa que el rival. Me odio por hacer esto. COWBOYS (-5.5 en Caliente) 28, Colts 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Detroit Lions en Miami Dolphins (+7.0, 50.0)

Los Lions viajan al sur de la Florida tras terminar el invicto de los Vikings, pero fue una victoria costosa por la lesión de Jack Campbell. Tampoco terminaron el juego DJ Reed, Brian Branch, DJ Wonnum y Cade Mays. Vuelven a tener bajas en la línea ofensiva y la defensiva. Miami no es un equipo que pueda aprovechar tanta baja, pero han mejorado a la ofensiva el último mes.

Detroit tiene una ofensiva lo suficientemente capaz de ganar por dos anotaciones o más. Me intriga que esta línea es básicamente la misma que la visita de los Patriots a Miami el fin de semana pasado, pese a que los Pats tuvieron fuera a básicamente todos sus receptores. Los Lions tienen un mejor ataque. Es cierto que Jared Goff no tiene el mejor rendimiento cuando juega al aire libre, en pasto natural, pero también es cierto que los Dolphins no pueden correr el balón y no sé si Malik Willis, Caleb Douglas, Chris Bell y Malik Washington sean la fórmula para anotar los tres touchdowns o similar que se requieren para estar en este juego. La salud y el tema de calendario (juegan en Alemania la siguiente semana) es lo que genera incertidumbre en este juego, pero está también el tema de que Dan Campbell suele tener a su equipo jugando duro. LIONS (-7.0 en PlayDoIt) 31, Lions 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Broncos vs Panthers | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Denver Broncos en Carolina Panthers (+2.5, 44.5)

La última vez que vimos a Carolina, se vieron mal en Lambeau pese a que solo perdieron por 8. En la primera mitad, se lesionó el enésimo córner de los Panthers, Will Lee, y Jordan Love puso tierra de por medio antes de que Christian Watson se fuera al hospital. Eso le costó el puesto al coordinador defensivo. La defensiva de los Packers se encargó del resto, presionando sin piedad a un Bryce Young que no se puede mover porque está malo de la rodilla y tiene a media OLine fuera.

Carolina ha sido un equipo distinto en Charlotte. En 2025 blanquearon a Atlanta, le ganaron a Miami, Dallas, Rams y Bucs, además de quedarse a minutos de la ronda divisional. Este año ya le pegaron a los Lions. El problema es que el tema de salud no pinta mucho mejor que en Lambeau. Denver es una defensa que puede limitar el juego por pase y es de las mejores en presión. Bryce va a pasarlo mal y no creo que la defensiva de Carolina esté en condiciones de parar a nadie. La ofensiva de Bo Nix sigue sin carburar como uno quisiera, pero parece que finalmente encontraron corredor en el novato Jonah Coleman, y los pases cortos de Nix van a estar ahí porque Carolina, por diseño, los permite. Dudo seriamente que haya demasiados cambios de esquema porque no tienen el personal para atreverse a ser más agresivos.

El partido no significa ‘nada’ para Denver tras medirse a Rams, 49ers, Chargers, Seahawks y Chiefs en las últimas semanas. Es un momento de calendario para no tener motivación, pero el tema es la línea. Es menos de un gol de campo. Salvo que Nix regale múltiples balones, no veo cómo Carolina pueda mantenerse cerca. BRONCOS (-2.5 en Caliente) 24, Panthers 16. VOLVER A LOS PARTIDOS

Los Angeles Rams en Washington Commanders (+5.5, 48.5)

Los Rams esquivaron la crisis masiva con victorias consecutivas ante Raiders y Chargers, pero no están del todo bien, sobre todo a la ofensiva. Viajan a Landover para el último partido antes de su bye, que podría significar la llegada de múltiples refuerzos (dudo que arriesguen a Myles Garrett este domingo, cuando pueden darle 15 días más de recuperación; lo mismo con el TE Ferguson). Han sobrevivido volviéndose conservadores: correr la pelota y pases cortos (tras lanzar en promedio 9.0 yardas en el aire, Stafford promedia 5.4 en los últimos dos juegos).

Washington no es un mal equipo, pero tampoco es bueno. No pueden correr, tampoco tienen jugadas explosivas por pase y su perímetro es endeble. Son aceptablemente buenos contra la carrera, pero perdieron a sus dos tackles defensivos, Daron Payne y Javon Kinlaw. Si quieren ganar, tienen que limitar a Kyren Williams y Blake Corum, poniendo a Stafford en situaciones obvias de pase, donde puedan llegarle con cargas, y que Jayden Daniels haga algo de magia ante un equipo que dejó a Josh Allen correr lo que quiso.

Rams bien podría ganar como ante Chargers, ‘sofocando’ en la segunda mitad al rival, pero hay muchos caminos por lo que hay una sorpresa o el partido es más cerrado de lo que indicaría la línea. Parece que esto está inflado par de puntos. Rams 21, COMMANDERS (+5.5 en Novibet) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Jets vs Chiefs | STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES VIA AFP

New York Jets en Kansas City Chiefs (-10.0, 47.5)

Resulta que vencer a Bo Nix en su primer juego post fractura, Daniel Jones versión 2026, Malik Willis, Kirk Cousins y Justin Herbert no te convierte en uno de los mejores equipos de la NFL. Eso aprendimos los últimos dos domingos con KC, que perdió en Seattle y no pudo llevarse el juego en Denver. Los problemas de 2025 siguen ahí: poca explosividad por pase, algunas lagunas en el perímetro y poca presión. Kenneth Walker aporta más pegada terrestre, pero eso sirvió de poco en los últimos dos juegos. Para su fortuna, vuelven a Arrowhead ante los Jets, que tienen una de las peores defensas de la liga.

El tema en este partido es el número. ¿Puede Geno Smith recortar sobre la hora? Garrett Wilson no jugaría por entrar tarde al protocolo de conmociones, pero puede que regrese Breece Hall. Braelon Allen lució en su ausencia y manos tienen muchas (Omar Cooper, AD Mitchell, Kenyon Sadiq, Mason Taylor). La kriptonita de Geno siempre ha sido la presión, algo que no es especialidad de KC. Eso abre la puerta. No me encanta, pero tenemos la posibilidad de vivir otro ‘Especial Mahomes’: Chiefs ganando, pero no cubriendo. En 62 partidos como favorito de 7 puntos o más, cobró 44% (22-33-3, según el Action Network), aunque técnicamente vive la mejor racha como favorito de un TD en su carrera (cobró cuatro seguidos). Puede que me arrepienta para el medio tiempo, pero también la puerta de atrás estaría abierta aún si van arriba 20 puntos en el cuarto periodo. Demasiados puntos. Chiefs 27, JETS (+10.0 en Caliente) 20. VOLVER A LOS PARTIDOS

Cleveland Browns en New Orleans Saints (-3.0, 42.5)

Con Deshaun Watson en protocolo de conmociones, Shedeur Sanders será el QB titular de los Browns. El Pro Bowler de 2025 tras irse 3-4 como titular, pero lanzó 10 intercepciones por 7 touchdowns y solo completó 56.6% de sus pases (léase, uno de los peores de la liga). El hijo de Deion completó algunos pases largos, algo que Deshaun no ha podido hacer este año, y ahora tendría una mejor infraestructura por el coach y los receptores novatos. Podrían tener éxito corriendo ante una mala defensiva.

El tema es que es probable que veamos a la versión más potente del ataque de los Saints. La línea ofensiva puede recuperar a Kelvin Banks Jr., su tackle izquierdo, a quien extrañan (su suplente, Asim Richards, permitió 22 presiones en el último mes). Travis Etienne podría volver. El WR novato de primera ronda, Jordyn Tyson, también puede debutar y así no tener un monólogo de Chris Olave. La defensa de los Browns tiene números buenos… en casa. Fuera de la Perrera Municipal es otra historia: Tampa logró más de 300 yardas antes del cierre raro por la tormenta eléctrica. Jacksonville les anotó más de 30 en tres cuartos. El juego de Jets hay que olvidarlo por la tormenta. Titans les anotó 24. Steelers 27. Si Saints anota tres tuddys, no hay manera que Shedeur esté en esto. SAINTS (-3.0 en PlayDoIt) 28, Browns 19. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Giants vs Eagles | John Jones-Imagn Images

New York Giants en Philadelphia Eagles (+3.5, 38.5)

Curiosidades de la vida: ¿sabía usted que Giants no se ha enfrentado a un solo equipo con marca ganadora en 2026? Sí, vamos a llegar a mitad de temporada y todos sus rivales tenían marca de .500 el día que les enfrentaron… y siguen sin tener marca ganadora (Rams el menos peor, con 4-4). Léase, el 4-2-1 es un espejismo. Sí, J.J. McCarthy sorprendió ante Houston, pero la defensa de los Texans no es la de los años anteriores. Siguen sufriendo en el juego terrestre, de ambos lados del balón, y su perímetro tiene huecos, pero no han enfrentado a buenos quarterbacks. Joe Milton es el siguiente de la lista.

Eagles decidió terminar la experiencia Tanner McKee y van con Milton, un QB que tiene ese video viral en el que lanzó 100 yardas una naranja, o las leyendas urbanas de que puede mandar un balón fuera del estadio. No es un QB estilo Goff, Tua o Stafford, que ‘anticipa’, y eso pareciera ser una mala combinación en el esquema ofensivo que Philly realmente nunca pudo mostrar en 2026 por las lesiones de medio mundo. Eso sí, corre más que McKee, un plus considerando el estado de salud del resto de la ofensiva (Saquon jugaría, pero DeVonta y Wicks no), pero no es que Hurts estuviera siendo factor por piernas antes de los coágulos.

La defensiva de Philly, el domingo por la noche en Washington, no tiró la toalla como ante Dallas. Ahí está el partido. Está en contra de todos mis principios y valores ir con J.J. McCarthy como favorito de más de un gol de campo de visitante. No meteré un centavo en esto, pero es que uno no puede traicionar sus principios y valores. Es más… go birds. EAGLES (+3.5 en Novibet) 20, Giants 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Houston Texans en Los Angeles Chargers (+4.5, 40.5)

Los Chargers siguen sin ganar y acumulan 27 posesiones sin llegar a las diagonales. El esquema de Mike McDaniel y Justin Herbert ha sido una pesadilla. Las lesiones no ayudan, pero el QB parece estar viendo fantasmas por tantos golpes. Es un peligroso camino del que David Carr y tantos otros no se lograron reponer.

Houston también está entre las decepciones de la temporada. Su defensiva ha implosionado, pero difícilmente los Chargers les victimizarán con pases largos, su talón de Aquiles en 2026. Tarde o temprano Chargers ganará, tanto contra la línea como directo. En una de esas es el domingo, pero no tengo ganas de ser quien lo descubra, menos ante un rival que les ganó en el cierre de 2025 en el SoFi. TEXANS (-4.5 en Caliente) 24, Chargers 13. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Raiders vs 49ers | Brett Davis-Imagn Images

Las Vegas Raiders en San Francisco 49ers (-10,0, 52.0)

San Francisco vuelve al emparrillado tras la semana de descanso, que llegó en un momento mandado a hacer, ya que perdieron el invicto cortesía de su camionada de lesiones. Se enfrentan a los Raiders, que han permitido 30 o más puntos en cinco partidos consecutivos. Eso ayuda, pero la salud del cuerpo de receptores sigue siendo precaria. Deebo Samuel ya fue descartado. Mike Evans y Demarcus Robinson podrían volver, pero no hay certeza. CMC está lejos del cien.

Por más que Raiders tiene una mala defensa, que no tengan receptores que metan miedo y no puedan correr, tendrían alguna oportunidad de mover el balón ante una defensa de los 49ers que tampoco es de élite. Fred Warner ante Brock Bowers es un duelo delicioso. DeForest Buckner no es una mejora considerable, sobre todo porque no sé si los Niners van a anotar suficientes puntos. 49ers 28, RAIDERS (+10.0 en Caliente) 21. VOLVER A LOS PARTIDOS

Arizona Cardinals en Seattle Seahawks (-8.5, 39.5)

Los campeones tienen marca de 4-4. Chicago los arrolló el lunes. En lugar del duelo Jacoby Brissett contra Sam Darnold, tendremos a Gardner Minshew contra Drew Lock, ya que Arizona cambió a su QB, a quien sentaron en Dallas, y Darnold tiene una lesión muscular. ¿Esos cambios ameritan un movimiento de más de un gol de campo en la línea? Porque Seattle era favorito por 12.5 puntos el martes. Sí, Darnold ganó un Super Bowl, pero este año está jugando peor que Drew Lock en la estadística que gusten. Solo fue un juego, pero Lock hizo añicos a Arizona en la Semana 2.

La defensa de Seattle sigue siendo de élite. Los 34 puntos de Chicago son más producto de ‘ayudas’ de Darnold que un caída drástica de nivel. No son imposibles de enfrentar (Rams, Bucs, Bears y hasta cierto punto los 49ers han tenido éxito ante ellos estos dos años), pero recordemos que hace dos domingos, todos les daban sus flores por dejar a los Chiefs en 3 puntos. La verdad puede que esté en algún punto intermedio. Dudo seriamente que Tyler Allgeier luzca como ante Dallas. En una de esas, Minshew completa los pases en ventanas reducidas que le dieron la remontada en Dallas, pero la defensa de Mike Macdonald está en otra estratósfera que la de los Cowboys. Si peca de ambicioso, se puede meter en problemas… como Brissett en la Semana 2, cuando lanzó para la fabulosa cantidad de 95 yardas.

Los Seahawks llegan heridos. Tendrán toda la semana para encontrar la combinación adecuada de la línea ofensiva, los corredores están sanos, JSN es demasiado para casi cualquier defensa. Arizona es una mala unidad. Depende de los errores del ‘Bigote’, pero este es un momento de manual: vender caro a un equipo y comprar barato a otro, que es mejor y está en casa. SEAHAWKS (-8.5 en Caliente) 28, Cardinals 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Picks NFL 2026 Packers vs Patriots | Matt Marton-Imagn Images

Green Bay Packers en New England Patriots (-3.5, 45.5)

Tom Brady volverá a Foxborough para comentar este partido entre dos equipos bastante similares. Ambos tienen defensas que evitan los pases largos, aunque no es que sean imposibles. En ofensiva, tienen múltiples lesiones en la línea ofensiva y parece que solo se mueven si consiguen algún pase largo.

La variable diferencial es la salud de sus manos. Los Pats podrían recuperar a Mack Hollins, pero Hunter Henry se sumaría a las bajas de AJ Brown y Romeo Doubs. Los Packers no tienen al cien a Christian Watson y Matthew Golden, además de que Jaylen Reed está fuera el resto del año. Drake Maye tendrá que ganar lanzando a Pop Douglas, Kyle Williams, Efton Chism y Eli Raridon (nombres que juro no inventé). Jordan Love tiene a Watson, Golden y Tucker Kraft. No tengo claro por qué Green Bay es underdog de más de un gol de campo ante un equipo que podría estar pensando en el viaje a Alemania del próximo finde. PACKERS (+3.5 en PlayDoIt) 21, Patriots 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

Tampa Bay Buccaneers en Chicago Bears (-6.0, 47.5)

Cuando los Bucs iniciaron 0-4 y perdieron a Baker Mayfield, parecían desahuciados, pero la defensiva dio un paso al frente y han encontrado la manera de ganar tres de los últimos cuatro juegos para tener las mismas victorias que el líder de la NFC Sur, Carolina. Me encantó lo que hicieron ante Atlanta: retar que paren la carrera. Mandaron el mensaje de ‘dudo que puedas hacer algo en ofensiva, así que no arriesgaré nada’. Es lo más cercano a mi sueño de ver a un equipo hincarse cada snap y ver si el rival les puede ganar.

Tras ese primer partido sin un pase completo desde 1974, van a Chicago, un equipo que no es particularmente virtuoso a la hora de defender la carrera, pero que hacen algo similar a la defensa de los Bucs: te mando mil cargas y esperemos que el tráfico te complique antes de encontrar el ‘carril de alta’. Se les puede lanzar… si hay tiempo. Baker no está teniendo su mejor año y no hemos hablado de que su mano fracturada no está bien.

Tampa necesita la mejor actuación de su defensiva, porque Chicago tiene uno de los mejores ataques de la liga. Seattle les limitó por tierra, algo esperable, pero el nuevo nivel que alcanzaron es cortesía de Caleb Williams. Y en su brazo estará el partido: lanzando detrás de las cargas de los Bucs. Los córners de Tampa son pequeños, algo que han explotado receptores como DK Metcalf y George Pickens. Atención con Odunze y Burden.

Por más que los Bucs han tenido buenas actuaciones, no creo que Baker esté en condiciones de conseguir suficientes puntos como para mantenerse a tiro. BEARS (-6.0 en Caliente) 27, Bucs 17. VOLVER A LOS PARTIDOS

NFL Picks 2026 Bills vs Vikings | TIMOTHY T LUDWIG / GETTY IMAGES VIA AFP

Buffalo Bills en Minnesota Vikings (+3.5, 45.5)

El duelo entre los cuatro veces subcampeones del Super Bowl no es el duelo más mediático, pero puede ser el partido más interesante de la semana. Fortaleza vs Fortaleza, cuando Buffalo tenga el balón, y Debilidad vs Debilidad cuando los Vikes tengan el ovoide, con la variable de que Carson Wentz será el QB titular de Minnesota por la lesión de Kyler Murray. Una lesión que podría ser adición por sustracción, ya que Kyler no está luciendo en el esquema de Kevin O’Connell. Wentz es una ruleta rusa de errores, pero ejecuta mucho mejor bajo centro y con engaños, algo que quiere hacer Minnesota, pero no puede por el QB. Buffalo, al tener solo una derrota, maquilla una defensiva bastante mala: #24 en puntos permitidos (25.9 por partido), y eso incluye el medirse a Joe Fagnano el domingo anterior.

El gran duelo de ajedrez está del otro lado. La defensiva de Minnesota y sus cargas exóticas está siendo descifrada: hay que pegarle al ‘bully’ en la boca. Colts (sin mucho éxito más allá de cubrir la línea) y Lions (con éxito en la segunda mitad) usaron la carrera y formaciones pesadas para evitar las cargas de Brian Flores, haciendo una guerra de desgaste. Buffalo no tiene el cuerpo de receptores más intimidante (DJ Moore les da más punch en pases largos), pero ya hacen esto: usan múltiples TE o doble corredor, y gustan de correr la bola, además de que Josh Allen no está en la virtud de seguir a Jared Goff y comerse el balón en capturas. Es mucho más grande y puede quitarse la presión.

Es por todo eso que Josh Allen ganó las seis veces que se enfrentó a la defensiva de Brian Flores, cuando estaba de head coach en Miami. Buffalo anotó 31, 37, 31, 56, 35 y 26 en esos partidos y, curiosamente, en la Semana 11 de 2019 fue cuando ‘nació’ esta versión evolucionada de Josh Allen. Ese día, Brian Daboll subió al palco para hacer un ‘McVay’ y dar tips al QB desde las alturas. Mejoró considerablemente como pasador y aquí estamos. Buffalo ya no tiene un ataque tan vertical, pero con Kincaid, Moore y compañía hay suficientes manos. No por nada son el ataque que más puntos promedia (33.3).

La máxima de puntos que ha permitido Minnesota es 22. Se espera que Buffalo anote algo a mitad de camino entre eso y su promedio. ¿Puede Carson Wentz anotar tres touchdowns? Considerando que Bills ha permitido al menos 29 a cinco de sus siete rivales… parece probable. Puede que me arrepienta, pero ese medio punto es demasiado atractivo. Bills 27, VIKINGS (+3.5 en PlayDoIt) 24. VOLVER A LOS PARTIDOS