Falcons vs Packers, en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 3, al momento

Sigue en vivo el partido de la Semana 3 de la NFL entre Falcons y Packers en el Thursday Night Football

Atlanta Falcons vs Green Bay Packers en vivo la NFL | Claro Sports

La Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL pone frente a frente a los Atlanta Falcons y Green Bay Packers en Lambeau Field, en un duelo entre dos equipos que llegan con objetivos distintos después de las primeras jornadas. Atlanta todavía busca su primera victoria, mientras que Green Bay llega con el impulso de haber derrotado a los New York Jets en tiempo extra.

Uno de los principales atractivos del partido será el regreso de Michael Penix Jr. como quarterback titular de los Falcons, después de casi un año sin disputar un partido. Su vuelta vuelve a colocar bajo los reflectores a las principales armas ofensivas de Atlanta, entre ellas Bijan Robinson, Drake London y Kyle Pitts Sr.

Del otro lado, los Packers tendrán a Jordan Love al frente de una ofensiva que contará con jugadores como Christian Watson, Tucker Kraft y Matthew Golden. Green Bay, sin embargo, tendrá la ausencia de Zach Bako Bewele, mientras que Atlanta no contará con AJ Terrell Jr.

Todo está listo en Green Bay para un partido que puede marcar un punto importante en el inicio de temporada de ambos equipos. Sigue el Falcons vs Packers y cada una de sus jugadas en nuestro minuto a minuto.

El partido de Atlanta Falcons vs Green Bay Packers se enfrentarán el 24 de septiembre en punto de las 18:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. El partido se podrá ver por Fox y FOX One. Además del minuto a minuto de Claro Sports