NFC Este 2026: Eagles, a defender el título ante Cowboys, Giants y Commanders

La temporada 2026 presenta nuevos escenarios para los cuatro equipos de la NFC Este, con Philadelphia como campeón defensor

La previa de la NFC Este de la temporada 2026 de la NFL | Claro Sports

La NFC Este entra a la temporada 2026 con cuatro equipos que llegan desde escenarios distintos. Philadelphia Eagles vuelve a partir entre los equipos considerados para competir por la conferencia, Dallas Cowboys intenta convertir los movimientos de su plantilla en resultados, New York Giants comienza una nueva etapa con John Harbaugh y Washington Commanders busca recuperar el nivel que mostró en 2024.

Philadelphia viene de terminar 11-6 y conquistar la división por segundo año consecutivo, aunque su eliminación en playoffs dejó preguntas sobre la ofensiva. Dallas terminó 7-9-1 y tendrá que reconstruir una defensa que ocupó el último lugar de la NFL durante 2025. Washington pasó de disputar el Juego de Campeonato de la NFC a terminar con cinco victorias, mientras que los Giants vuelven a apostar por Jaxson Dart como su quarterback.

El panorama de la división también está marcado por cambios en los cuerpos técnicos y en las plantillas. Eagles modificó su ofensiva después de la salida de A.J. Brown, Cowboys estrenará coordinador defensivo y continuará con Brian Schottenheimer como entrenador, Washington tendrá nuevas piezas alrededor de Jayden Daniels y los Giants comenzaron una reestructuración bajo el mando de Harbaugh.

Philadelphia Eagles: a mantener el control de la NFC Este

Philadelphia parte como el equipo que llega con el mejor punto de partida dentro de la división. Los Eagles terminaron 2025 con marca de 11-6, conquistaron la NFC Este por segundo año consecutivo y alcanzaron los playoffs por quinta temporada seguida. Sin embargo, la eliminación temprana puso bajo análisis una ofensiva que había perdido producción respecto al año del campeonato.

La principal modificación ocurrió en el cuerpo de receptores. A.J. Brown fue enviado a New England Patriots y DeVonta Smith pasa a ocupar un papel central dentro de la ofensiva. Para compensar la salida, Philadelphia seleccionó a Makai Lemon en la primera ronda y sumó a Dontayvion Wicks y Marquise Brown.

Jalen Hurts y los Eagles buscan dominar la NFC | IMAGN IMAGES via Reuters

Jalen Hurts también llega bajo análisis. El quarterback terminó 2025 con el peor QBR de su carrera como titular, con 55.2, aunque estableció una nueva marca personal de touchdowns por pase. Para 2026, su relación con el nuevo coordinador ofensivo será uno de los puntos que determinarán la evolución del ataque.

Sean Mannion asumirá la coordinación ofensiva después de haber trabajado como entrenador de quarterbacks en Green Bay. La intención es modificar la estructura que Philadelphia utilizó durante los últimos años y aumentar el uso de formaciones con Hurts bajo el centro y de conceptos asociados con el juego terrestre. Saquon Barkley también tendrá que encontrar su lugar después de una temporada por debajo de su producción de 2024. La profundidad detrás del corredor mejoró con la llegada de Tank Bigsby, quien puede recibir más oportunidades dentro del ataque.

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La defensa continúa siendo una de las bases del equipo. Philadelphia terminó entre las mejores unidades en 2025 y ahora agregó a Jonathan Greenard a la línea frontal. Jordan Davis también recibió una extensión después de su producción durante la campaña anterior.

Dallas Cowboys: una ofensiva que debe sostener al equipo

Dallas llega a 2026 después de una temporada de 7-9-1 y con una defensa que terminó última en la NFL en DVOA. El contraste con la ofensiva fue evidente: los Cowboys tuvieron una de las mejores unidades ofensivas de la liga, pero no lograron convertir esa producción en una temporada ganadora.

Dak Prescott permanece como el eje del ataque. El quarterback registró otra campaña de más de 4,000 yardas y terminó octavo entre los quarterbacks de las evaluaciones para 2026. El grupo de receptores será uno de los principales argumentos de Dallas. CeeDee Lamb consiguió su quinta temporada consecutiva con al menos 1,000 yardas, mientras George Pickens terminó su primera campaña con el equipo con 93 recepciones y 1,429 yardas. Jake Ferguson también viene de su mejor temporada estadística, con 82 recepciones y ocho touchdowns.

George Pickens con los Cowboys | Cory Knowlton-Imagn Images

El gran cambio está en la defensa. Dallas dejó salir a Micah Parsons mediante un intercambio con Green Bay y recibió recursos que posteriormente utilizó para reforzar distintas posiciones. Kenny Clark y Quinnen Williams encabezarán el interior de la línea, mientras Rashan Gary llega para aportar presión desde el exterior.

Además, Dallas seleccionó a Caleb Downs en la primera ronda y agregó a Cobie Durant y Jalen Thompson. La intención es mejorar una defensa que no puede repetir los números de 2025. Christian Parker será el nuevo coordinador defensivo después de trabajar con la secundaria de Philadelphia. Su tarea será elevar una unidad que permitió demasiado durante la temporada anterior.

New York Giants: el segundo año de Jaxson Dart

Los Giants llegan a 2026 con un cambio de dirección que va más allá de la plantilla. John Harbaugh asumió como entrenador y recibió control sobre las decisiones de personal, mientras Jaxson Dart entra a su segundo año como quarterback.

Dart tuvo un primer año marcado por lesiones y cambios dentro del equipo. Terminó con registros que no convencieron por completo a los sistemas de evaluación, pero también mostró capacidad para producir mediante sus piernas y tuvo actuaciones que modificaron la percepción sobre su futuro.

NFL Jaxson Dart comanda la ofensiva de los Giants | Brad Penner-Imagn Images

Su debut como titular llegó en la Semana 4 contra Los Angeles Chargers. Lanzó para 111 yardas y un touchdown, además de correr para otro. Posteriormente consiguió otra actuación con pase y touchdown terrestre contra Philadelphia. El problema fue la continuidad. Dart sufrió varias evaluaciones por conmociones durante la temporada y terminó jugando bajo distintos entrenadores después de la salida de Brian Daboll.

Malik Nabers también representa una pieza central. El receptor viene de una lesión de ligamento cruzado anterior que limitó su segunda temporada y su regreso será importante para el funcionamiento del ataque. New York agregó a Isaiah Likely, quien llega procedente de Baltimore, además de una clase de novatos encabezada por Arvell Reese y Francis Mauigoa.

La defensa también tendrá modificaciones. Abdul Carter y Brian Burns forman parte de una línea frontal con varias opciones para generar presión, mientras Reese puede ocupar un papel como linebacker.

Washington Commanders: Jayden Daniels y la tarea de recuperar el rumbo

Washington tiene como punto de partida una temporada que terminó muy lejos de las expectativas. Después de llegar al Juego de Campeonato de la NFC en 2024, los Commanders terminaron 2025 con cinco victorias. Jayden Daniels disputó solamente siete partidos debido a distintas lesiones y su producción descendió.

Por eso, la temporada 2026 gira alrededor del quarterback. Daniels fue Novato Ofensivo del Año en 2024 y mostró entonces una combinación entre juego aéreo y capacidad para correr que convirtió a Washington en uno de los equipos de la conferencia.

Jayden Daniels busca remontar con los Commanders | Reuters

En 2025, las lesiones interrumpieron ese desarrollo. Una lesión de rodilla, un problema en los isquiotibiales y posteriormente una lesión en el codo izquierdo limitaron su participación. Ahora, Washington tendrá que proteger mejor al quarterback sin eliminar la movilidad que forma parte de su juego. David Blough será el nuevo coordinador ofensivo y trabajará directamente en el desarrollo de Daniels.

La ofensiva también tendrá modificaciones. Chig Okonkwo llega para ocupar el espacio que dejó Zach Ertz, mientras Rachaad White se suma al grupo de corredores. Antonio Williams tendrá la posibilidad de asumir un papel importante como receptor. La defensa también sufrió cambios. Sonny Styles fue seleccionado en la primera ronda y tendrá un papel central en el nuevo grupo de linebackers. K’Lavon Chaisson y Odafe Oweh llegan para reforzar la presión al quarterback.

La secundaria fue una de las principales áreas de trabajo después de terminar entre las últimas unidades de la liga en 2025. Mike Sainristil y Trey Amos tendrán que aumentar su producción, mientras los nuevos integrantes buscarán elevar el nivel colectivo.

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