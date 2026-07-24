¿Por qué los Ravens cortaron a Diego Pavia antes del training camp? Las claves de la decisión

El quarterback de raíces mexicanas, que brilló en Vanderbilt y fue subcampeón del Trofeo Heisman en 2025, ahora buscará una nueva oportunidad para seguir en la NFL

Pavia aún puede jugar en la NFL / Johnnie Izquierdo / Getty Images via AFP

La salida de Diego Pavia de los Baltimore Ravens tomó por sorpresa a muchos aficionados. El quarterback, quien terminó segundo en la votación del Trofeo Heisman 2025 y que terminó en manos de Fernando Mendoza, tras una destacada temporada con Vanderbilt, fue cortado apenas unos días antes del inicio del training camp 2026, poniendo fin a una etapa que apenas comenzaba en la NFL.

Aunque el movimiento generó especulaciones sobre su desempeño, la realidad apunta más a una decisión estratégica de la franquicia que a una evaluación definitiva sobre su talento. Los Ravens necesitaban liberar un lugar en su plantilla de 90 jugadores para incorporar al centro veterano Ethan Pocic, una pieza considerada prioritaria para reforzar la línea ofensiva.

La competencia interna también jugó un papel determinante. Baltimore ya contaba con Lamar Jackson como titular, además de Tyler Huntley, Skylar Thompson y el novato Joe Fagnano. Con cinco quarterbacks en el roster, Pavia era el jugador con menos margen de maniobra al llegar como agente libre no reclutado.

Las razones detrás de la salida de Diego Pavia de Ravens

A ello se suma la filosofía habitual de los Ravens. La organización acostumbra iniciar la temporada con solo dos quarterbacks en el roster activo de 53 jugadores, por lo que mantener a un quinto pasador durante el campamento resultaba poco probable, especialmente cuando existían necesidades más urgentes en otras posiciones.

Otro factor que ha acompañado a Diego Pavia desde el proceso previo al Draft es su perfil físico. Con una estatura de 5 pies y 10 pulgadas, varios equipos de la NFL cuestionaron si su exitoso estilo de juego universitario podría trasladarse con la misma eficacia al nivel profesional, pese a su movilidad, liderazgo y capacidad para improvisar.

¿Dónde puede jugar Diego Pavia?

Sin embargo, el corte no significa el final de su carrera. Pavia pasará por el proceso de waivers y, si ningún equipo reclama sus derechos, podrá firmar como agente libre. En la NFL son frecuentes los movimientos de este tipo antes del training camp, especialmente cuando las franquicias realizan ajustes para fortalecer otras áreas del roster.

Su historial universitario mantiene vivo el interés. El mariscal de campo se convirtió en una de las grandes historias del fútbol americano colegial al liderar a Vanderbilt y finalizar como subcampeón del Heisman en 2025, un reconocimiento que confirmó su capacidad para competir al más alto nivel y que todavía podría abrirle puertas en la liga.

El siguiente capítulo de Diego Pavia podría escribirse en otra franquicia. Entre los destinos que lucen como opciones para continuar su desarrollo aparecen los Indianapolis Colts, Carolina Panthers, New York Jets, Minnesota Vikings y Miami Dolphins, equipos que podrían ofrecerle una nueva oportunidad para competir durante el training camp y mantenerse con vida en la NFL.

Pavia también tiene una alternativa clara en Canadá. Los Winnipeg Blue Bombers poseen sus derechos exclusivos de negociación en la Canadian Football League (CFL) desde junio de 2024, por lo que serían el único equipo con prioridad para ficharlo si decide dar el salto al fútbol canadiense. La franquicia ya sostuvo contactos preliminares con sus representantes y diversos analistas consideran que su estilo de juego móvil y versátil encajaría muy bien en dicha liga.

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