Pretemporada NFL 2026: fecha oficial de inicio, calendario completo y horarios de todos los partidos de semana 1

Panthers y Cardinals estrenan la pretemporada en Canton mientras la liga entera afina piezas para septiembre.

La pretemporada iniciará el 6 de agosto | MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES VIA AFP

La NFL confirmó que la pretemporada 2026 se pondrá en marcha el próximo jueves 6 de agostocon el tradicional Juego del Salón de la Fama, ese cruce especial que se celebra en Canton, Ohio, y que sirve como el aperitivo perfecto rumbo a la campaña número 107 de la liga.

Este año el honor de abrir la acción le tocará a los Carolina Panthers y los Arizona Cardinals, quienes se medirán en el Tom Benson Hall of Fame Stadium a las 8:00 p.m. hora del este, con transmisión en vivo por NBC y Peacock. Es un partido que, aunque no cuenta para nada en la tabla, siempre trae ese sabor especial de ver de nuevo el ovoide rodar en cancha.

Lo curioso es que esta edición del Juego del Salón de la Fama llega con los Cardinals haciendo de local, algo que le añade un condimento extra al reencuentro entre ambas franquicias. A partir de ahí, todo se acelera y los equipos entran en modo competencia real para ir afinando piezas antes del inicio de la temporada regular, programado para el 9 de septiembre.

Así luce la Semana 1 de pretemporada

Una vez que pasa el Juego del Salón de la Fama, la verdadera acción arranca formalmente el jueves 13 de agosto, día en el que se disputarán seis partidos que marcan el inicio oficial de la Semana 1. Ojo con estos horarios porque están en tiempo del este de Estados Unidos:

Jueves 13 de agosto

Detroit Lions vs Cincinnati Bengals, 7:00 p.m. ET

Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers, 7:00 p.m. ET (NFL Network)

Indianapolis Colts vs. New England Patriots, 7:30 p.m. ET

LA Chargers vs. Houston Texans, 8:00 p.m. ET

Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders, 8:00 p.m. ET

Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers, 9:00 p.m. ET (NFL Network)

Viernes 14 de agosto

Denver Broncos vs. Atlanta Falcons, 7:00 p.m. ET

Tampa Bay Buccaneers vs. NY Jets, 7:00 p.m. ET

Miami Dolphins vs. Washington Commanders, 7:00 p.m. ET

Sábado 15 de agosto

Carolina Panthers vs. Buffalo Bills, 1:00 p.m. ET

Cleveland Browns vs. Chicago Bears, 1:00 p.m. ET

Minnesota Vikings vs. NY Giants, 1:00 p.m. ET

LA Rams vs. Kansas City Chiefs, 4:00 p.m. ET

Jacksonville Jaguars vs. New Orleans Saints, 4:00 p.m. ET

Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens, 7:00 p.m. ET

Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks, 8:00 p.m. ET

Ninguno de estos duelos de la Semana 1 tendrá transmisión nacional, pero eso no le quita sabor porque son la primera oportunidad real de ver a las nuevas caras en acción.

Lo que viene después en el camino al kickoff

Tras esta primera tanda,la pretemporada sigue con la Semana 2 arrancando el 20 de agosto y cerrando con la Semana 3, que ya trae mayor carga de partidos con transmisión nacional. El cierre definitivo de esta fase preparatoria llega el 27 de agosto, cuando los campeones de conferencia, los New England Patriots, visiten a Cleveland, mientras que el fin de semana del 29 de agosto se disputan los últimos dos partidos para dar paso oficialmente a la temporada regular que arranca el 9 de septiembre con el Kickoff Game entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Toda esta previa sirve de termómetro para medir el nivel de los novatos, el estado físico de las estrellas y las apuestas de cada franquicia antes de que empiece lo que realmente cuenta.

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