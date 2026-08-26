Fin de una era: la NFL descontinúa el Pro Bowl, su histórico partido de estrellas

Los dueños de la NFL votaron por eliminar el juego, pero seguirán anunciando a los jugadores votados como los mejores de su posición en cada conferencia

El Pro Bowl ya no se jugará más en la NFL | AUL SPINELLI / Getty Images via AFP

El Pro Bowl llevaba años en ‘terapia intensiva’. El miércoles 26 de agosto del 2026 ha muerto, ya que los dueños de la NFL votaron por descontinuar el partido de estrellas, el cual intentaron revivir con múltiples cambios de formato, incluyendo un torneo de flag football.

A partir de la temporada 2026, que inicia el próximo 9 de septiembre, ya no se disputará el partido de estrellas. Se seguirán designando a los jugadores elegidos para el Pro Bowl, que serán 88 en total, 44 por conferencia.

“El Pro Bowl siempre ha buscado reconocer a los jugadores que se distinguen como los mejores de la NFL. La selección para el Pro Bowl retomará su propósito original: honrar a los mejores entre los mejores. Queremos que esta distinción tenga un significado aún mayor para los jugadores, sus familias, sus clubes y nuestros aficionados”, declaró Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, en un comunicado compartido por la liga.

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Jugadores, entrenadores y aficionados seguirán votando en proporciones iguales para designar a los jugadores del Pro Bowl, que se darán a conocer en el mes de diciembre. También tendrán una insignia en el uniforme, además de crear objetos únicos, como tarjetas coleccionables, para cada uno de ellos.

Así fue la historia del Pro Bowl

La NFL nació en 1920 y fue hasta la temporada de 1938 que creó el primer partido de estrellas, que se disputó en enero de 1939. Esta primera versión enfrentaba al equipo campeón contra un combinado de los mejores jugadores del resto de franquicias, pero se canceló tras apenas cuatro ediciones.

Fue hasta enero de 1951, tras la temporada de 1950, cuando el Pro Bowl nació bajo el formato que duró más de medio siglo, enfrentando a combinados de los mejores de una división o conferencia. Los Angeles fue la sede durante 21 ediciones, hasta que en 1980 se mudó a Hawaii, al Aloha Stadium, dando como incentivo el viaje a las islas durante el invierno.

Para la temporada 2009, se disputó en Miami y aumentaron las señales de declive, ya que el nivel del partido iba en caída porque los jugadores no daban el mayor de los esfuerzos para evitar lesiones, además de que los integrantes de los equipos que alcanzaban el Super Bowl no disputaban este partido y muchos declinaban en participar, a tal grado que Shedeur Sanders fue elegido en la última edición pese a lanzar para apenas 1,400 yardas en la temporada.

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En 2013 llegó un cambio en el formato, con dos leyendas (Jerry Rice y Deion Sanders) eligiendo a los jugadores como si se tratara de un Draft de Fantasy Football. De 2016 a 2019 se regresó al formato de partido entre conferencias, en la temporada 2020 se celebró un evento de eSports y hubo un último partido en Las Vegas en febrero de 2022, tras lo cual se realizaron juegos de habilidad y un duelo de tochito, los Pro Bowl Games.

En un detalle un tanto cruel, pero a la vez poético: el Aloha Stadium, el símbolo del Pro Bowl por tantos años, fue demolido en Hawaii en el mes de junio del 2026. Par de semanas después, a finales de agosto, se termina la vida del Pro Bowl.

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